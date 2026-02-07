Việt Nam – Campuchia ra Tuyên bố chung, khẳng định làm sâu sắc quan hệ hợp tác toàn diện

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 07/02/2026
Hà Lê
07/02/2026, 09:19
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia, tái khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đồng thời thống nhất các định hướng lớn thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng, gồm chào xã giao Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Quyền Quốc trưởng Hun Sen; dâng hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, khẳng định nhất quán coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền vững lâu dài, cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi nước và khu vực.
Tuyên bố chung nhấn mạnh việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên; thống nhất các nguyên tắc kiểm soát và xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại, không để ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ song phương, trong đó đề cao đối thoại thẳng thắn, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, năng lượng, nông nghiệp, kinh tế biên giới; thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký.
Về kết nối, hai bên hoan nghênh việc khánh thành Cửa khẩu quốc tế Meun Chey – Tân Nam; nhất trí thúc đẩy nâng cấp, mở mới một số cửa khẩu, đẩy nhanh xác định điểm kết nối tuyến cao tốc Phnom Penh – Bavet – Mộc Bài – TP.HCM và triển khai hiệu quả các hiệp định về vận tải.
Hai bên tiếp tục coi trọng hợp tác quốc phòng – an ninh, bảo hộ công dân, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ; tăng cường phối hợp quản lý biên giới, thúc đẩy phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Tuyên bố chung tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực, trong đó có hợp tác Mê Công; nhấn mạnh duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và thúc đẩy sớm đạt COC hiệu quả.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Campuchia, đồng thời mời Quốc vương Norodom Sihamoni thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào thời điểm thích hợp.
18:22, 06/02/2026
Nền kinh tế của Việt Nam đã khởi sắc ngay từ tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho một năm được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 88,16 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất trong tháng 1 khởi đầu khả quan khi chỉ số PMI đạt 52,2 điểm...
Nhân dịp tham dự các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Heng Samrin và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, thống nhất các định hướng lớn nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.
Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào vừa diễn ra ngay trước đó.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: