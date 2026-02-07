Việt Nam – Campuchia ra Tuyên bố chung, khẳng định làm sâu sắc quan hệ hợp tác toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia, tái khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đồng thời thống nhất các định hướng lớn thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng, gồm chào xã giao Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Quyền Quốc trưởng Hun Sen; dâng hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen thực hiện nghi thức động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, khẳng định nhất quán coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền vững lâu dài, cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi nước và khu vực.

Tuyên bố chung nhấn mạnh việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên; thống nhất các nguyên tắc kiểm soát và xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại, không để ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ song phương, trong đó đề cao đối thoại thẳng thắn, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, năng lượng, nông nghiệp, kinh tế biên giới; thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký.

Về kết nối, hai bên hoan nghênh việc khánh thành Cửa khẩu quốc tế Meun Chey – Tân Nam; nhất trí thúc đẩy nâng cấp, mở mới một số cửa khẩu, đẩy nhanh xác định điểm kết nối tuyến cao tốc Phnom Penh – Bavet – Mộc Bài – TP.HCM và triển khai hiệu quả các hiệp định về vận tải.

Hai bên tiếp tục coi trọng hợp tác quốc phòng – an ninh, bảo hộ công dân, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ; tăng cường phối hợp quản lý biên giới, thúc đẩy phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tuyên bố chung tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực, trong đó có hợp tác Mê Công; nhấn mạnh duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và thúc đẩy sớm đạt COC hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Campuchia, đồng thời mời Quốc vương Norodom Sihamoni thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào thời điểm thích hợp.