Thứ Bảy, 07/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Việt Nam – Campuchia ra Tuyên bố chung, khẳng định làm sâu sắc quan hệ hợp tác toàn diện

Hà Lê

07/02/2026, 09:19

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia, tái khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đồng thời thống nhất các định hướng lớn thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng, gồm chào xã giao Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Quyền Quốc trưởng Hun Sen; dâng hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen thực hiện nghi thức động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen thực hiện nghi thức động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, khẳng định nhất quán coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền vững lâu dài, cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi nước và khu vực.

Tuyên bố chung nhấn mạnh việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên; thống nhất các nguyên tắc kiểm soát và xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại, không để ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ song phương, trong đó đề cao đối thoại thẳng thắn, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, năng lượng, nông nghiệp, kinh tế biên giới; thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký.

Về kết nối, hai bên hoan nghênh việc khánh thành Cửa khẩu quốc tế Meun Chey – Tân Nam; nhất trí thúc đẩy nâng cấp, mở mới một số cửa khẩu, đẩy nhanh xác định điểm kết nối tuyến cao tốc Phnom Penh – Bavet – Mộc Bài – TP.HCM và triển khai hiệu quả các hiệp định về vận tải.

Hai bên tiếp tục coi trọng hợp tác quốc phòng – an ninh, bảo hộ công dân, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ; tăng cường phối hợp quản lý biên giới, thúc đẩy phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tuyên bố chung tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực, trong đó có hợp tác Mê Công; nhấn mạnh duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và thúc đẩy sớm đạt COC hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Campuchia, đồng thời mời Quốc vương Norodom Sihamoni thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao hai Đảng Việt Nam – Campuchia

18:22, 06/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao hai Đảng Việt Nam – Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia

18:18, 06/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

15:56, 06/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Từ khóa:

hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia quan hệ Việt Nam - Campuchia Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Campuchia

Đọc thêm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nền kinh tế của Việt Nam đã khởi sắc ngay từ tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho một năm được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 88,16 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất trong tháng 1 khởi đầu khả quan khi chỉ số PMI đạt 52,2 điểm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet: Thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet: Thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện

Nhân dịp tham dự các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Heng Samrin và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia – Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia – Lào

Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, thống nhất các định hướng lớn nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia họp triển khai kết quả Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng

Thủ tướng ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia họp triển khai kết quả Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng

Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào vừa diễn ra ngay trước đó.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

2

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tiến trình Net Zero: Tầm nhìn chiến lược của SCG tại Việt Nam

Doanh nghiệp

3

Techcom Life và IVI hợp tác nâng trải nghiệm khách hàng bằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe số

Doanh nghiệp

4

Masterise Homes: Một năm khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn

Bất động sản

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet: Thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy