Việt Nam – Venezuela thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện trong bối cảnh mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 31/01/2026
Minh Hiếu
31/01/2026, 10:00
Tối 30/1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto, trao đổi về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và các định hướng tăng cường hợp tác song phương trong khuôn khổ Đối tác toàn diện.
Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil Pinto nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và Tổng Bí thư Đảng Xã hội chủ nghĩa Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội lần thứ XIV tín nhiệm bầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela bày tỏ ngưỡng mộ và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới; khẳng định Chính phủ Venezuela và Đảng PSUV hết sức coi trọng quan hệ đoàn kết, hợp tác với Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục thắt chặt và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa Venezuela và Việt Nam trong tình hình mới.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo Đảng PSUV đã gửi điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV và Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và Tổng Bí thư PSUV Diosdado Cabello ngay sau Đại hội đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Trung ương Đảng tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông báo kết quả chính của Đại hội lần thứ XIV; nhấn mạnh Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống với Đảng PSUV, Chính phủ và nhân dân Venezuela, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác truyền thống, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Venezuela phát triển thực chất, hiệu quả.
Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã thông tin và trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước thời gian gần đây; nhất trí phối hợp khởi động lại và duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trước hết là Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; cùng nhau rà soát các thỏa thuận, dự án hợp tác đã ký, cũng như các sáng kiến, dự án hợp tác tiềm năng, phù hợp với thế mạnh và yêu cầu của hai bên để xây dựng Chương trình nghị sự mới giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.
Tiếp Đại sứ Thụy Điển và lãnh đạo SYRE chiều 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Thụy Điển, hoan nghênh dự án dệt may tuần hoàn công nghệ cao, yêu cầu không đánh đổi môi trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững.
Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trao đổi về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới và các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, hội nhập trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao các quyết định của Bộ Chính trị.
Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV (Quyết định số 05-QĐNS/TW)
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với đồng chí Lưu Hải Tinh, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên tiến hành Phiên họp đầu tiên cơ chế gặp gỡ kênh Đảng, thống nhất thúc đẩy triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, tăng cường hợp tác chiến lược song phương.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: