Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật liên quan đến công nghệ số, kinh tế số

Như Nguyệt

25/05/2026, 15:05

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Sáng 25/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là các lĩnh vực liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, có tầm nhìn chiến lược hơn, cách làm mới hơn, sáng tạo, chủ động hơn trên tinh thần “đúng vai, thuộc bài”.

Nêu rõ thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều luật liên quan đến lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo như Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo…, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban tập trung giám sát việc triển khai các luật này.

Muốn giám sát trúng, đúng thì phải có chương trình giám sát hàng tháng, hàng quý, hàng năm; tăng cường giám sát thường xuyên những vấn đề nóng được dư luận, cử tri quan tâm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật.

Qua cuộc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này, Ủy ban phải rà soát các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách; chỉ rõ các quy định nào mâu thuẫn, chồng chéo, lỗi thời, không còn phù hợp thì phải đề xuất sửa ngay, không để kéo dài.

Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám đột phá công nghệ; cắt giảm tối đa các thủ tục xét duyệt, nghiệm thu mang tính hành chính, quan liêu trong nghiên cứu khoa học.

Cho biết 7 dự án luật Ủy ban chủ trì thẩm tra trình Quốc hội thời gian tới đều là các luật quan trọng (như: Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi)…), Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuyển mạnh từ “thẩm tra hồ sơ” sang “thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược”.

Báo cáo thẩm tra phải dựa trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro; giảm mô tả, tăng phân tích; giảm kể việc, tăng kiến nghị chính sách.

Đồng thời, Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong quá trình xây dựng pháp luật, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm với mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ quán triệt chuyển đổi số phải đi vào thực chất, thiết thực, tránh hình thức, phong trào.

Ủy ban phải là mô hình mẫu mực của một “Cơ quan Quốc hội số” hiện đại, không giấy tờ, xử lý công việc dựa trên dữ liệu.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu số chuyên sâu dùng chung phục vụ hoạt động của Quốc hội; khẩn trương tích hợp công nghệ AI tiên tiến vào hệ thống thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội; chuẩn hóa và liên thông dữ liệu thẩm tra lập pháp, dữ liệu theo dõi kiến nghị sau giám sát.

Công nghệ lượng tử phải trở thành năng lực chiến lược quốc gia

15:28, 21/05/2026

Công nghệ lượng tử phải trở thành năng lực chiến lược quốc gia

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát thi hành pháp luật

09:46, 22/05/2026

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát thi hành pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính tham mưu để có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển

15:48, 20/05/2026

Chủ tịch Quốc hội: Yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính tham mưu để có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển

Từ khóa:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn công nghệ số đổi mới sáng tạo luật công nghệ

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học cơ bản phải trở thành nền tảng chiến lược của quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học cơ bản phải trở thành nền tảng chiến lược của quốc gia

Nghiên cứu khoa học cơ bản cần được đổi mới toàn diện từ nhận thức, cơ chế đầu tư đến phương thức quản trị nhằm hình thành nền tảng tri thức quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ và tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Định hình lại chính sách nhà ở: Ưu tiên cho thuê, kiểm soát đầu cơ bất động sản

Định hình lại chính sách nhà ở: Ưu tiên cho thuê, kiểm soát đầu cơ bất động sản

Từ nay đến năm 2030, chuyển mạnh sang ưu tiên nhà ở cho thuê theo cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước. Năm 2026, sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản nhằm giải quyết thực trạng nguồn cung thiếu và khó tiếp cận của người thu nhập thấp.

Đề xuất Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở

Đề xuất Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở

Thị trường nhà ở của Việt Nam đang “ủ” nhiều căn bệnh mạn tính (giá quá cao, lệch cung cầu, đầu cơ tràn lan, thiếu nguồn vốn dài hạn…), cần phải có phác đồ điều trị hiệu quả và liệu pháp cần thiết là sự can thiệp chiến lược của Nhà nước – vừa làm “bác sĩ” chữa lành méo mó thị trường, vừa làm “kiến trúc sư” xây dựng trật tự mới để thị trường vận hành lành mạnh, phục vụ mục tiêu chung. Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở, với các trụ cột về thể chế và tài chính, sẽ là bản thiết kế cho trật tự mới đó.

Thành ủy Hà Nội kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030

Thành ủy Hà Nội kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030

Thành ủy Hà Nội công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ, điều động và phân công nhân sự tại các sở, ngành, địa phương nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt nhiệm kỳ 2025-2030.

Chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật tài khóa, tạo nguồn lực cho tăng trưởng trên 10%

Chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật tài khóa, tạo nguồn lực cho tăng trưởng trên 10%

Chính phủ yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% và cắt giảm 5% chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, qua đó tạo thêm nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong giai đoạn tới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Người thất nghiệp được học nghề miễn phí, rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp

Dân sinh

2

Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Chứng khoán

3

Masterise Homes chính thức bàn giao dự án LUMIÈRE Evergreen: Dấu ấn đầu tiên của LUMIÈRE series tại Hà Nội

Bất động sản

4

Thị trường bất động sản Nghệ An trước vận hội mới

Bất động sản

5

Vụ án tại Công ty Thiên Minh Đức: Nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn khống, trốn thuế

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy