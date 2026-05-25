Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật liên quan đến công nghệ số, kinh tế số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Sáng 25/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là các lĩnh vực liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, có tầm nhìn chiến lược hơn, cách làm mới hơn, sáng tạo, chủ động hơn trên tinh thần “đúng vai, thuộc bài”.

Nêu rõ thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều luật liên quan đến lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo như Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo…, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban tập trung giám sát việc triển khai các luật này.

Muốn giám sát trúng, đúng thì phải có chương trình giám sát hàng tháng, hàng quý, hàng năm; tăng cường giám sát thường xuyên những vấn đề nóng được dư luận, cử tri quan tâm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật.

Qua cuộc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này, Ủy ban phải rà soát các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách; chỉ rõ các quy định nào mâu thuẫn, chồng chéo, lỗi thời, không còn phù hợp thì phải đề xuất sửa ngay, không để kéo dài.

Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám đột phá công nghệ; cắt giảm tối đa các thủ tục xét duyệt, nghiệm thu mang tính hành chính, quan liêu trong nghiên cứu khoa học.

Cho biết 7 dự án luật Ủy ban chủ trì thẩm tra trình Quốc hội thời gian tới đều là các luật quan trọng (như: Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi)…), Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuyển mạnh từ “thẩm tra hồ sơ” sang “thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược”.

Báo cáo thẩm tra phải dựa trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro; giảm mô tả, tăng phân tích; giảm kể việc, tăng kiến nghị chính sách.

Đồng thời, Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong quá trình xây dựng pháp luật, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm với mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ quán triệt chuyển đổi số phải đi vào thực chất, thiết thực, tránh hình thức, phong trào.

Ủy ban phải là mô hình mẫu mực của một “Cơ quan Quốc hội số” hiện đại, không giấy tờ, xử lý công việc dựa trên dữ liệu.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu số chuyên sâu dùng chung phục vụ hoạt động của Quốc hội; khẩn trương tích hợp công nghệ AI tiên tiến vào hệ thống thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội; chuẩn hóa và liên thông dữ liệu thẩm tra lập pháp, dữ liệu theo dõi kiến nghị sau giám sát.