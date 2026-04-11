Chủ tịch Quốc hội trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy 3 cơ quan của Quốc hội

Như Nguyệt

11/04/2026, 09:56

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định cho các Bí thư các Đảng ủy: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Kiểm toán nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị công bố và trao các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy các cơ quan của Quốc hội.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định Bí thư Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho đồng chí Lê Thị Nga, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các đồng chí được chỉ định là những cán bộ có kinh nghiệm, đã được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Trong quá trình công tác, các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại những sản phẩm, kết quả cụ thể, được cán bộ, đảng viên nơi công tác ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định và tặng hoa cho các Bí thư các Đảng ủy: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được chỉ định giữ cương vị Bí thư Đảng ủy các cơ quan bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 3 cơ quan, đáp ứng yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Quốc hội trong tình hình mới; trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; trước mắt là triển khai các chủ trương, quyết sách tại Kết luận số 18, Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc khoa học, rõ ràng  từ khâu đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng; quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội và phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần thường xuyên quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn vững vàng; đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả công việc là sản phẩm mỗi cán bộ, đảng viên làm ra. Mỗi quyết định chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành sản phẩm công việc một cách rõ ràng, thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm dày dặn, các đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất chính trị vững vàng; không ngừng học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh; Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

