Chủ Nhật, 02/11/2025

Chủ tịch SMC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Hà Anh

02/11/2025, 17:56

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Phạm Hoàng Anh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,36% vốn tại SMC.

Sơ đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.

Ông Phạm Hoàng Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE).

Theo đó, ông Phạm Hoàng Anh- Chủ tịch Hội đồng Quản trị SMC đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC nhằm mục đích đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Phạm Hoàng Anh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,36% vốn tại SMC.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh diễn ra từ ngày 5/11/2025 đến ngày 4/12/2025.

Tạm tính giá cổ phiếu SMC theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 31/10/2025 là 12.200 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Phạm Hoàng Anh sẽ phải chi khoảng 12,2 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Kết thúc quý 3/2025, SMC ghi nhận sản lượng kinh doanh gần 105.000 tấn thép các loại, đạt 1.571 tỷ đồng doanh thu, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp quý 3/2025 ghi nhận âm 2,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước lãi 10,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của SMC quý 3/2025 âm 77,8 tỷ đồng, so với mức lỗ 82,4 tỷ đồng của quý 3/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, SMC đạt tổng sản lượng kinh doanh là 352.612 tấn thép các loại, hoàn thành 56,9% kế hoạch sản lượng năm. Doanh thu đạt 5.369 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế âm 159 tỷ đồng so với mức lãi 6,8 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, SMC chỉ hoàn thành 56,5% kế hoạch doanh thu và chưa đạt được mục tiêu về lợi nhuận. Lợi nhuận gộp 9 tháng 2025 của SMC âm 5 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 7,4 tỷ đồng, so với lãi gộp gần 31 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; cùng với các chi phí tài chính, quản lý vận hành, và chi phí dự phòng các khoản phải thu làm cho hiệu quả kinh doanh của SMC tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Theo SMC, bên cạnh ngành thép vẫn còn chưa thực sự hồi phục với nhu cầu tiêu thụ yếu và giá thép duy trì ở mức thấp, việc sản lượng và doanh thu của SMC không đạt như kỳ vọng chủ yếu do công ty chủ động cắt giảm sản lượng ở những mảng kinh doanh kém hiệu quả, cụ thể là các hoạt động sản xuất cán tẩy mạ ống.

Đồng thời, thị trường bất động sản vẫn cần thêm thời gian để sôi động hơn trong khi SMC cần tái cấu trúc về mặt tài chính và tổng thể, chưa thể tham gia sâu rộng cung ứng vào các dự án công trình vốn đem lại hiệu quả cao về mặt lợi nhuận.

Để cải thiện hiệu quả, khắc phục tình trạng kinh doanh và lỗ lũy kế. Công ty sẽ đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng, đặc biệt đối với nợ thuộc nhóm Novaland với dự kiến đến 31/12/2025 sẽ hoàn thành thu hồi các công nợ chậm luân chuyển trong hệ sinh thái Nova, và giảm các công nợ tồn đọng khác.

Đồng thời, tiếp tục thanh lý/chuyển nhượng các tài sản, máy móc thiết bị thuộc Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC, Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH Liên Doanh ống thép Sendo, là các Công ty thuộc nhóm sản xuất kém hiệu quả, sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể chi phí tài chính, nâng cao năng lực quản trị...

Hiện, cổ phiếu SMC đã bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 16/9/2025 do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 1 năm.

