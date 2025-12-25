Vừa lên sàn HOSE, MCH chốt danh sách trả cổ tức, chia cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu tăng vốn

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 25/12/2025
Hà Anh
25/12/2025, 14:11
Masan Consumer (mã MCH-HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông chia cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/1 tới.
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (mã MCH-HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông chia cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/1 tới.
THeo đó, MCH sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 2/2025 với tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là ngày 30/1/2025.
Trước đó, Masan Consumer đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 25% bằng tiền vào giữa tháng 7. Như vậy, tổng mức chia cổ tức hiện nâng lên 50%, tương đương 5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.
Ngoài ra, công ty sẽ sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 10.000:103 (1,03%), tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 103 cổ phiếu.
Đồng thời, MCH sẽ phát hành 226.874.640 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10.000:2.147 (21,47%), 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền và cứ 10.000 quyền được nhận 2.147 cổ phiếu phát hành thêm.
Được biết, hơn 1.067.620.746 cổ phiếu MCH chính thức lên sàn HOSE vào ngày hôm nay (25/12) với giá tham chiếu là 212.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy vốn hóa thị trường của Masan Consumer đạt hơn 227,000 tỷ đồng.
Trong khi đó, cổ phiếu MCH giao dịch phiên cuối trên UPCoM vào ngày 17/12 và dừng ở mức 213.400 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cáo bạch của MCH, Masan Consumer có công ty mẹ là CTCP Masan Consumer Holdings với tỷ lệ sở hữu là 69,37% và tỷ lệ quyền biểu quyết là 70,09%.
MCH có 05 công ty con trực tiếp gồm: Masan Food; Masan Beverage, Masan Consumer (Thailand) Limited "MTH"; Masan HPC và Masan Invovation với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ quyền biểu quyết là 100% và 17 công ty gián tiếp; 1 công ty liên kết là CTCP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food).
Được biết, trước khi lên sàn MCH đã tổ chức buổi roadshow dành cho nhà đầu tư vào tuần trước nhằm công bố kế hoạch chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 12/2025. Một nhóm cổ đông lớn — hiện nắm giữ khoảng 22% tổng số cổ phiếu đang lưu hành — có thể xem xét việc thoái vốn một phần sau khi niêm yết. Nhà đầu tư tiềm năng bao gồm: Các quỹ ngoại chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngành hàng tiêu dùng bền vững của Việt Nam và Các quỹ thụ động giao dịch theo các chỉ số như FTSE Russell Emerging Markets hoặc VN30.
Theo luận điểm đầu tư của SSI Research, MCH đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 là 29x, cao hơn đáng kể so với mức 15–16x của các doanh nghiệp cùng ngành trong nước. Dù điều này cho thấy định giá đang ở mức cao, nhưng cơ cấu sở hữu cô đặc có thể sẽ giúp giá cổ phiếu duy trì ở vùng cao trong ngắn hạn. Giá cổ phiếu có khả năng sẽ điều chỉnh đáng kể khi các cổ đông lớn bán ra.
