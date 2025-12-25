F&N đã mua thành công hơn 96 triệu cổ phiếu VNM

Giá vàng trong nước và thế giới
Như vậy với tỷ lệ sở hữu 24,99%, F&N tiếp tục là cổ đông lớn thứ 2 tại Vinamilk, sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) với 36,02%.
F&N Dairy Investments Pte. Ltd. báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).
Trước đó, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký bán 96.094.631 cổ phiếu VNM, từ ngày 22/12 đến ngày 20/1/2026. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn hoặc thông qua VSD.
Ở chiều ngược lại, F&N sẽ thông qua công ty con F&N Dairy Investments Pte. Ltd. (FNDI) để mua 96.094.631 cổ phiếu VNM.
Về mối liên hệ, F&N Dairy Investments Pte. Ltd (Singapore), cổ đông nội bộ do bà Tongjai Thanachanan - thành viên HĐQT, là người đại diện của Công ty Fraser và Neave Limited; ông Michael Chye Hin Fah (Singapore) - thành viên HĐQT và là giám đốc của Công ty Fraser và Neave Limited, công ty này sở hữu 100% vốn của F&N Dairy Investments Pte. Ltd.
Còn Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông nội bộ do ông Alain Xavier Cany (Pháp) - thành viên HĐQT, đại diện theo ủy quyền.
Theo đó, vào ngày 22/12, F&N Dairy Investments Pte. Ltd (Singapore) đã mua thành công 96.094.631 cổ phiếu VNM theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên HOSE. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 22/12.
Sau giao dịch trên, F&N tăng tỷ lệ nắm giữ lên gần 522,3 triệu cổ phiếu, chiếm 24,99% vốn điều lệ VNM; còn Platinum Victory Pte. Ltd giảm sở hữu từ 221,856 triệu cổ phiếu, chiếm 10,62% về còn hơn 125,76 triệu cổ phiếu, chiếm 6,02%.
Như vậy với tỷ lệ sở hữu 24,99% tại VNM F&N tiếp tục là cổ đông lớn thứ 2 tại Vinamilk, sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) với 36,02%.
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 22/12 có 96.139.631 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận có giá trị 6.013.881.642.205 đồng - tương ứng 62.553,6 đồng/cổ phiếu. Trong khi chốt phiên giao dịch ngày 22/12, giá cổ phiếu VNM đạt 63.200 đồng/cổ phiếu.
Theo nhận định từ SSI Research, cổ phiếu VNM trở lại đường đua tăng trưởng với kết quả kinh doanh quý 3/2025 cao hơn kỳ vọng của SSI. Cụ thể: doanh thu đạt 16,95 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2,51 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ, đánh dấu quý đầu tiên có lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ sau 4 quý giảm và công ty đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch lợi nhuận năm. Kết quả tích cực này đến từ hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, thị trường nội địa hồi phục và việc quản lý chi phí hiệu quả. Kênh thương mại hiện đại và các cửa hàng bán lẻ của Vinamilk đạt mức tăng trưởng hai chữ số, bù đắp cho sự sụt giảm của kênh bán lẻ truyền thống.
Hoạt động xuất khẩu bứt phá, với doanh thu thị trường quốc tế tăng 32,6% so với cùng kỳ (+25,7% nếu loại trừ tác động tỷ giá) đạt 3,46 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu là thị trường Campuchia. Tỷ trọng doanh thu từ xuất khẩu đạt 20,4% tổng doanh thu 9 tháng năm 2025, tăng 240 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng 60 điểm cơ bản so với cùng kỳ lên 41,8%, nhờ chi phí đầu vào giảm và cải thiện hiệu quả hoạt động.
Đáng chú ý, Vinamilk ghi nhận khoản lỗ bất thường từ công ty liên kết do trích lập chi phí dự phòng cho khoản đầu tư vào Miraka Holding. Trong khi quý 4/2025 được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ giá nguyên liệu ổn định và xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng trưởng doanh thu nội địa sẽ phụ thuộc vào sự ổn định trở lại của kênh thương mại truyền thống cũng như sự phục hồi về nhu cầu sau bão lũ.
SSI Research giữ nguyên ước tính cho năm 2025 với doanh thu đạt 61 nghìn tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 9,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, trong khi dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6%. Do đó, SSI Research duy trì khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu trong 12 tháng là 65.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 10,4%; tỷ suất cổ tức 7,5%) dựa trên phương pháp định giá kết hợp DCF và P/E mục tiêu 16 lần.
HOSE đã có công văn nhắc nhở Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) chưa thực hiện công bố thông tin đúng quy định.
Vốn điều lệ của Mango+ sau khi YEG góp thêm vốn là gần 43,72 tỷ đồng và YEG tiếp tục sở hữu 100% vốn điều lệ tại Mango+.
HĐQT HVN đã quyết định phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung (1980) - Trưởng Ban Kế hoạch phát triển giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Thương mại của Tổng công ty.
VNPT đã công bố bán đấu giá toàn bộ hơn 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của ngân hàng này. Lô cổ phần được chào bán với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị ước tính khoảng 3.441 tỷ đồng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: