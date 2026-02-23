Thứ Hai, 23/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Đề xuất thành lập Trung tâm Quốc gia phòng, chống tin giả

Đỗ Như

23/02/2026, 15:24

Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định một số biện pháp trong phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Công an, hiện nay hoạt động tạo dựng, phát tán tin giả, tin sai sự thật tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp. Nổi lên trong đó là tin giả, tin sai sự thật được tạo dựng nhằm gây nhiễu loạn, làm suy giảm niềm tin, gây hoang mang, hoài nghi trong cán bộ đảng viên, Nhân dân đối với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước…

Tin giả, tin sai sự thật xuất hiện phổ biến trên không gian mạng với việc sử dụng ảnh hưởng của tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, biên tập, đưa đẩy thông tin, che giấu nguồn thông tin; được tư vấn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ các tiện ích của các mạng xã hội; phát tán trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, TikTok...

Bên cạnh đó, tin giả được tạo ra nhằm tung tin đồn đoán, kích thích tâm lý tò mò, “đón đọc hàng giờ”, “theo dõi hàng ngày” của nhân dân.

Ngoài ra, tin giả còn được phát tán vì động cơ trục lợi, thu hút người xem để câu view bán hàng; đáng chú ý, tình trạng phát tán thông tin giả mạo để lừa đảo qua mạng có nhiều diễn biến phức tạp...

Thực tiễn công tác trong phòng, chống tin giả, tin sai sự thật vẫn còn một số vấn đề khó khăn, bất cập. Do đó, việc xây dựng nghị định nhằm quy định rõ trách nhiệm các biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Trước thực trạng nêu trên, Dự thảo đã phân định cụ thể các hành vi gồm: phát ngôn; làm (tạo lập, chỉnh sửa); lưu trữ; phát tán; đăng tải; chia sẻ; bình luận; công bố thông tin không đúng sự thật. Các hành vi này được hiểu là việc tạo ra, lưu giữ, phổ biến hoặc đưa ra công khai thông tin không đúng sự thật dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 9 dự thảo Nghị định quy định rõ quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật, gồm 5 bước là "phát hiện tin giả, tin sai sự thật; xác định, kiểm chứng tin giả, tin sai sự thật; công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; ngăn chặn, gỡ bỏ, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật và áp dụng các hình thức xử lý".

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định xác định hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật không chỉ bao gồm các hành vi trực tiếp nêu trên mà còn có hành vi giúp sức, câu kết, xúi giục, lừa gạt để thực hiện các hành vi đó; nếu xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, sức khỏe, tính mạng, danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đặc biệt, Điều 21 dự thảo đề xuất quy định về thiết lập Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

Theo đó, trung tâm này có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo tố giác, tố cáo, khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về tin giả, tin sai sự thật;

Đặc biệt, trung tâm liên thông dữ liệu xác định, gán nhãn tin giả, tin sai sự thật giữa Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, bộ, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp; bổ sung, cập nhật dữ liệu về dữ liệu phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật tạo đồng bộ, thống nhất.

Bộ Công an chủ trì quản lý, vận hành trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về tin giả, tin sai sự thật. Các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Bộ Công an để trao đổi, cập nhật, bổ sung, liên kết dữ liệu về phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật lên Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bùng phát tin giả sau sự cố lộ dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia

TP.HCM nghiên cứu thành lập trung tâm xử lý tin giả trên mạng xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

tin giả tin sai sự thật Trung tâm dữ liệu quốc gia

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Ngày 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội – Chi nhánh số 3 và phường Hoàn Kiếm, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời ngay từ đầu năm.

230 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

230 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Trong 9 ngày, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ (-28,79%), giảm 73 người chết (-23,2%), giảm 118 người bị thương (-30,10%)...

Tòa án nhân dân tối cao công bố án lệ về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Tòa án nhân dân tối cao công bố án lệ về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Hội đồng Thẩm phán xác định có đủ cơ sở khẳng định trước khi xác lập giấy yêu cầu bảo hiểm, khách hàng biết rõ về tình trạng bệnh tật của mình, đã từng tham gia chữa trị tại nhiều bệnh viện khác nhau ở cả trong nước và nước ngoài với tình trạng bệnh lý ung thư, nhưng không khai báo trung thực tình trạng sức khỏe...

Người lao động cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp được mua thêm cổ phần

Người lao động cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp được mua thêm cổ phần

Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể chính sách bán cổ phần cho người lao động với giá ưu đãi...

Hà Nội: Người nhận lương cao nhất năm 2025 đạt 230 triệu đồng/tháng

Hà Nội: Người nhận lương cao nhất năm 2025 đạt 230 triệu đồng/tháng

Doanh nghiệp dân doanh dẫn đầu về mức tiền lương cao nhất trả cho người lao động trong năm 2025, với 230 triệu đồng/tháng, theo sau là doanh nghiệp FDI với 225 triệu đồng…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

