Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Thị trường đã có phiên chào xuân rất hoành tráng với mức tăng 1,98% của VNI. Phiên chào xuân 2021 (ngày 17/2) mức tăng 3,7% cũng khởi động sóng tăng 27,4% trong 4 tháng kế tiếp. Nếu thị trường tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh hơn và VNI vượt vùng 1900 điểm, cơ hội sẽ rộng mở.
Dĩ nhiên đó là kỳ vọng, thị trường vận động trên cơ sở sức mạnh
dòng tiền chứ không phải mơ ước. Hôm nay sự đột biến về thanh khoản vẫn chưa rõ
ràng, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ khoảng 24,1k tỷ, tăng 18% so với tuần
giáp Tết và thấp hơn trung bình tuần đầu tháng 2/2026 khoảng 24%. Ở thời điểm
hiện tại giao dịch cần vượt 30k tỷ/phiên chưa kể thỏa thuận mới có sự đảm bảo.
Ít nhất diễn biến tăng mạnh và có sức lan tỏa rộng hôm nay cũng
tạo nên tâm trạng tốt cho số đông. Đây là khởi đầu tốt vì sau kỳ nghỉ dài cùng
những yếu tố bất lợi mang tính thời điểm (ví dụ thanh khoản hệ thống, tỷ giá…) cũng
được “reset”. Nhìn vào diễn biến giá nhóm cổ phiếu blue-chips, phần lớn đã trải
qua một nhịp điều chỉnh trước Tết và đến ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật hoặc tạo nền khá
ổn định. Giờ chỉ cần dòng tiền mạnh hơn thì triển vọng cải thiện giá sẽ rõ ràng.
VNI vượt vùng 1900 điểm không khó nếu xuất hiện sự đồng thuận của nhóm này.
Trước mắt, những nhà đầu tư dũng cảm tích lũy cổ phiếu trước
Tết có thể coi là đặt cược thành công. 4 phiên tăng mạnh trước và sau Tết đem lại
lợi thế lớn. Nhóm này có thể bắt đầu chốt lời ngắn hạn trong vài ngày tới để “hái
lộc” đầu năm. Sức ép do đó có thể tăng. Tuy vậy cũng nên lưu ý là diễn biến giá
cổ phiếu không nhất thiết giống với VNI, rất nhiều mã vẫn đang luẩn quẩn ở vùng
hỗ trợ hoặc nền giá hình thành từ nhiều tuần trước.
Hiện thị trường đang đi đến thời điểm tháng 3, với đợt đánh
giá giữa kỳ của FTSE. Đợt đánh giá này sẽ xác nhận Việt Nam hoàn thành yêu cầu hỗ
trợ nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch thông qua các nhà môi giới toàn cầu.
Ngoài ra kỳ vọng sẽ có các câu chữ cụ thể xác nhận thị trường sẽ được nâng hạng
từ tháng 9. Quá trình tích lũy sớm cổ phiếu trong danh mục tiềm năng cũng có thể
diễn ra trước khi các quỹ thụ động và chủ động nước ngoài thực sự mua vào.
Điều quan trọng nhất vẫn là tín hiệu hành động của dòng tiền,
đẩy thanh khoản lên cao hơn, bất kể những rung lắc trong 1-2 tuần tới. Tốc độ mở
tài khoản mới vẫn cao đều đặn trong 3 tháng gần nhất và thị trường cũng đã từng
có chuỗi tuần giao dịch 40-60k tỷ/ngày (chưa tính thỏa thuận). Vì vậy thanh khoản
vẫn có tiềm năng cao hơn nữa.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2039.8. Cản gần nhất ngày mai là
2040; 2045; 2057; 2070; 2085; 2097; 2104. Hỗ trợ 2034; 2025; 2014; 2004; 1995;
1980.
