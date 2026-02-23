Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Thứ Hai, 23/02/2026

iTrader

23/02/2026, 16:34

Thị trường đã có phiên chào xuân rất hoành tráng với mức tăng 1,98% của VNI. Phiên chào xuân 2021 (ngày 17/2) mức tăng 3,7% cũng khởi động sóng tăng 27,4% trong 4 tháng kế tiếp. Nếu thị trường tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh hơn và VNI vượt vùng 1900 điểm, cơ hội sẽ rộng mở.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Dĩ nhiên đó là kỳ vọng, thị trường vận động trên cơ sở sức mạnh dòng tiền chứ không phải mơ ước. Hôm nay sự đột biến về thanh khoản vẫn chưa rõ ràng, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ khoảng 24,1k tỷ, tăng 18% so với tuần giáp Tết và thấp hơn trung bình tuần đầu tháng 2/2026 khoảng 24%. Ở thời điểm hiện tại giao dịch cần vượt 30k tỷ/phiên chưa kể thỏa thuận mới có sự đảm bảo.

Ít nhất diễn biến tăng mạnh và có sức lan tỏa rộng hôm nay cũng tạo nên tâm trạng tốt cho số đông. Đây là khởi đầu tốt vì sau kỳ nghỉ dài cùng những yếu tố bất lợi mang tính thời điểm (ví dụ thanh khoản hệ thống, tỷ giá…) cũng được “reset”. Nhìn vào diễn biến giá nhóm cổ phiếu blue-chips, phần lớn đã trải qua một nhịp điều chỉnh trước Tết và đến ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật hoặc tạo nền khá ổn định. Giờ chỉ cần dòng tiền mạnh hơn thì triển vọng cải thiện giá sẽ rõ ràng. VNI vượt vùng 1900 điểm không khó nếu xuất hiện sự đồng thuận của nhóm này.

Trước mắt, những nhà đầu tư dũng cảm tích lũy cổ phiếu trước Tết có thể coi là đặt cược thành công. 4 phiên tăng mạnh trước và sau Tết đem lại lợi thế lớn. Nhóm này có thể bắt đầu chốt lời ngắn hạn trong vài ngày tới để “hái lộc” đầu năm. Sức ép do đó có thể tăng. Tuy vậy cũng nên lưu ý là diễn biến giá cổ phiếu không nhất thiết giống với VNI, rất nhiều mã vẫn đang luẩn quẩn ở vùng hỗ trợ hoặc nền giá hình thành từ nhiều tuần trước.

Hiện thị trường đang đi đến thời điểm tháng 3, với đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE. Đợt đánh giá này sẽ xác nhận Việt Nam hoàn thành yêu cầu hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch thông qua các nhà môi giới toàn cầu. Ngoài ra kỳ vọng sẽ có các câu chữ cụ thể xác nhận thị trường sẽ được nâng hạng từ tháng 9. Quá trình tích lũy sớm cổ phiếu trong danh mục tiềm năng cũng có thể diễn ra trước khi các quỹ thụ động và chủ động nước ngoài thực sự mua vào.

Điều quan trọng nhất vẫn là tín hiệu hành động của dòng tiền, đẩy thanh khoản lên cao hơn, bất kể những rung lắc trong 1-2 tuần tới. Tốc độ mở tài khoản mới vẫn cao đều đặn trong 3 tháng gần nhất và thị trường cũng đã từng có chuỗi tuần giao dịch 40-60k tỷ/ngày (chưa tính thỏa thuận). Vì vậy thanh khoản vẫn có tiềm năng cao hơn nữa.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2039.8. Cản gần nhất ngày mai là 2040; 2045; 2057; 2070; 2085; 2097; 2104. Hỗ trợ 2034; 2025; 2014; 2004; 1995; 1980.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

blog chứng khoán cổ phiếu blue-chip FTSE nâng hạng thị trường nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

VnEconomy