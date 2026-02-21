Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thúc đẩy hợp tác công nghệ, bán dẫn và đầu tư chiến lược tại Hoa Kỳ

Tại Washington DC, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì nhiều cuộc làm việc quan trọng với các tập đoàn, trường đại học và hiệp hội hàng đầu của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn.

Trong 2 ngày 19 và 20/2 (giờ địa phương) tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì các cuộc làm việc với Tập đoàn Rosen Partners, Đại học Bang Arizona (ASU), Tập đoàn Meta và Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA).

MỞ RỘNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VỚI TẬP ĐOÀN ROSEN PARTNERS

Trong cuộc gặp Giám đốc điều hành Tập đoàn Rosen Partners Daniel Rosen, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn đối với môi trường đầu tư tại Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và giải trí. Lãnh đạo Thành ủy kỳ vọng các dự án hợp tác, nếu được triển khai, sẽ mang lại nguồn vốn FDI quy mô lớn, đồng thời góp phần đưa vào các mô hình quản trị và vận hành tiên tiến.

Trao đổi về bối cảnh phát triển của Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định mục tiêu phát triển đất nước gắn với các mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, với trọng tâm là tăng trưởng kinh tế ở mức cao và lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực then chốt. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã làm rõ định hướng phát triển hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm, cho phép triển khai các mô hình thí điểm, đồng thời hình thành các khu công nghệ cao tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương lân cận để tiếp nhận dự án công nghệ hiện đại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng quà lưu niệm cho Giám đốc điều hành Tập đoàn Rosen Partners Daniel Rosen. Ảnh: TTXVN

Đối với Hà Nội, Bí thư Thành ủy thông tin GRDP năm 2025 tăng 8,16%, thu ngân sách chiếm khoảng 1/4 cả nước, đồng thời Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 11% từ năm 2026. Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội xác lập ba trụ cột phát triển gồm: quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; khai thác không gian phát triển đa tầng, đa trung tâm; và tăng cường liên kết vùng với các địa phương vệ tinh. Thành phố cũng đang nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách vượt trội nhằm tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Hà Nội hiện triển khai quy hoạch tổng thể hướng tới mô hình đại đô thị “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo”, xanh, thông minh và kết nối toàn cầu, với mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2045. Theo Bí thư Thành ủy, việc hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với nhu cầu huy động nguồn vốn xã hội rất lớn.

Trên cơ sở đó, Hà Nội chào đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như tài chính, hạ tầng đô thị, công nghệ chiến lược, viễn thông, năng lượng, y tế, giáo dục và du lịch chất lượng cao.

Với Rosen Partners, ngoài bất động sản và du lịch, Bí thư Thành ủy đề nghị Tập đoàn nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực Thành phố ưu tiên trong tầm nhìn dài hạn, đồng thời xem xét khả năng xây dựng các trung tâm nghiên cứu, trước mắt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội khẳng định Thành phố đang hoàn thiện thể chế theo hướng tiếp cận thông lệ quốc tế, tạo môi trường đầu tư cạnh tranh, chi phí giao dịch thấp, cơ chế “làn xanh” cho các dự án lớn, chiến lược, đồng thời sẵn sàng quỹ đất sạch để phục vụ các nhà đầu tư dài hạn.

THÚC ĐẨY ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ HỆ SINH THÁI BÁN DẪN CÙNG ĐẠI HỌC BANG ARIZONA

Tại cuộc làm việc với Đại học Bang Arizona (ASU), Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao sự đồng hành của ASU với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn. Bí thư cho biết Việt Nam xác định phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, giữ vai trò động lực chính trong nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch phụ trách các sáng kiến công nghệ chiến lược của Đại học Bang Arizona (ASU) Kevin McGinni. Ảnh: TTXVN.

Đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đặc biệt sau Hội thảo “Định hình tương lai ngành bán dẫn” tổ chức đầu năm 2026, Bí thư Thành ủy đề nghị ASU nghiên cứu khả năng ký kết các thỏa thuận hợp tác với một số đô thị lớn của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn.

Trọng tâm hợp tác bao gồm phát triển nguồn nhân lực, thu hút doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ đầu tư các trung tâm R&D về chip, AI, thiết kế, đóng gói, kiểm thử và vật liệu tiên tiến.

Riêng với Hà Nội, Thành phố định hướng tăng cường hợp tác xây dựng Chương trình Đào tạo Lực lượng Lao động ngành Bán dẫn, kết nối đào tạo – nghiên cứu – doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng chương trình giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên cho các trường đại học và cao đẳng; thúc đẩy các chương trình đào tạo song bằng, đồng hướng dẫn, trong đó có Dự án đào tạo 1.000 tiến sĩ trình độ quốc tế của Hà Nội.

Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn ASU và cộng đồng doanh nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ ưu tiên hợp tác đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời khẳng định Hà Nội và TP.HCM có hệ thống trường đại học lớn, là nền tảng để triển khai mô hình “doanh nghiệp trong lòng đại học”, hình thành các khu đổi mới sáng tạo ngay trong khuôn viên các cơ sở giáo dục.

HƯỚNG TỚI ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN VỚI TẬP ĐOÀN META

Trong cuộc gặp Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu của Meta Joel Kaplan, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận sự hiện diện và mở rộng đầu tư của Meta tại Việt Nam, từ hoạt động sản xuất thiết bị đến đàm phán Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông cho rằng đây là thời điểm phù hợp để hai bên nâng tầm quan hệ hợp tác lên đối tác công nghệ chiến lược dài hạn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu của Meta Joel Kaplan. Ảnh: TTXVN.

Trao đổi về định hướng chính sách, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Nghị quyết 57-NQ/TW cho phép thí điểm các mô hình mới, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, thúc đẩy đầu tư mạo hiểm và tăng cường liên kết giữa Nhà nước – doanh nghiệp – viện nghiên cứu – trường đại học. Trong Danh mục công nghệ chiến lược, chip bán dẫn và các sản phẩm liên quan như chip AI, chip IoT được xác định là lĩnh vực ưu tiên.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đề nghị Meta tăng cường hợp tác phát triển bộ dữ liệu tiếng Việt quy mô quốc gia, vừa bảo đảm chủ quyền số, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của các hệ thống AI tiếng Việt. Mục tiêu đặt ra là hoàn thiện bộ dữ liệu này phục vụ các mô hình AI quy mô lớn vào cuối năm 2027.

Ngoài ra, lãnh đạo Thành ủy đề xuất Meta hỗ trợ tinh chỉnh các mô hình AI nền tảng phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và pháp luật Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn AI; hỗ trợ đào tạo kỹ năng số và AI cho thanh niên, người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thương mại điện tử; phối hợp phòng, chống tin giả và lừa đảo trên không gian mạng.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI CHÍNH SÁCH VÀ DOANH NGHIỆP BÁN DẪN VỚI HIỆP HỘI SIA

Tại buổi làm việc với Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao vai trò của Hiệp hội trong việc đại diện cho các doanh nghiệp chiếm phần lớn doanh thu ngành bán dẫn Hoa Kỳ và thị phần toàn cầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) John Neuffe. Ảnh: TTXVN.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với các mục tiêu cụ thể về đào tạo trên 50.000 kỹ sư, phát triển doanh nghiệp thiết kế, năng lực đóng gói – kiểm thử và từng bước hình thành năng lực sản xuất chip.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy đề xuất hợp tác với SIA trong đào tạo và công nhận chứng chỉ nhân lực bán dẫn; kết nối trực tiếp doanh nghiệp thành viên SIA với các trường đại học Việt Nam; đồng thời tư vấn hoàn thiện khung pháp lý, chính sách thu hút đầu tư R&D.

Lãnh đạo Thành ủy ghi nhận các ý kiến tư vấn và đề nghị hợp tác từ phía SIA, đồng thời khẳng định Hà Nội sẵn sàng phối hợp cùng các đối tác Hoa Kỳ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn, công nghệ cao theo hướng thực chất, dài hạn.