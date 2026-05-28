Điện Máy Xanh IPO giá cổ phiếu 80.000 đồng, ông Đoàn Văn Hiểu Em nói "mức định giá quá hời"

Thu Minh

28/05/2026, 14:09

"Nếu kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì tích cực như hiện nay, mức P/E thực tế của doanh nghiệp có thể giảm xuống quanh 10 lần. Mức định giá này quá hấp dẫn, quá hời...", Tổng giám đốc Điện Máy Xanh nhấn mạnh.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh chia sẻ tại buổi Roadshow.

Ngày 27/5, Công ty CP Điện Máy Xanh (dự kiến mã chứng khoán DMX) tổ chức sự kiện Roadshow tại Hà Nội nhằm giới thiệu về phương án chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). 

THƯƠNG VỤ TỶ ĐÔ - ĐỊNH GIÁ HẤP DẪN

Với quy mô chào bán 14.360 tỷ đồng (hơn 546 triệu USD) ở mức giá cố định 80.000 đồng/cổ phiếu, đây là thương vụ IPO tỷ đô lớn nhất thị trường trong nhiều năm trở lại đây.

Sau IPO, vốn điều lệ của DMX sẽ tăng từ 11.013 tỷ đồng lên 12.808 tỷ đồng, định giá tương ứng hơn 102.460 tỷ đồng. Mức vốn hóa dự kiến của DMX tại thời điểm chào bán vào khoảng 3,35 tỷ USD trước phát hành và khoảng 3,9 tỷ USD sau phát hành.

Cổ phiếu DMX dự kiến niêm yết trên HOSE vào đầu tháng 8/2026.

Trong cùng ngày 27/5/2026 nhà đầu tư đã chính thức được đăng ký mua và đặt cọc trong đợt chào bán 179.500.000 cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cp của DMX. Nhà đầu tư đăng ký trực tuyến qua ứng dụng hoặc website của đại lý phân phối là CTCK Vietcap; các tổ chức nhận đăng ký mua bao gồm CTCP chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC), CTCK DNSE, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS), CTCK TCBS, CTCK KIS Việt Nam, CTCK VNDIRECT, CTCK BSC.

Nhà đầu tư cá nhân tham gia sớm đợt IPO Điện Máy Xanh có cơ hội nhuận được voucher mua hàng với tổng giá trị ưu đãi lên tới 2,65 tỷ đồng, áp dụng cho 500 nhà đầu tư đăng ký sớm nhất.

Chia sẻ về giá bán tại buổi Roadshow, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc DMX cho biết, với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E khoảng 12 lần. Mức định giá này được xây dựng dựa trên kế hoạch kinh doanh mục tiêu của năm 2026 được đề ra từ đầu năm.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, kết quả kinh doanh quý 1 đã công bố và đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 sẽ tiếp tục công bố kết quả quý 2. Thực tế, kết quả đạt được đang vượt khá nhiều so với mục tiêu ban đầu. Nếu kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì tích cực như hiện nay, mức P/E thực tế của doanh nghiệp có thể giảm xuống quanh 10 lần.

Điện Máy Xanh cũng đã tham khảo ý kiến từ một số nhà đầu tư lớn về mức định giá phù hợp cho Điện Máy Xanh. "P/E khoảng 10x là cái giá quá hấp dẫn, quá hời", ông Hiểu Em nhấn mạnh.

Điểm đặc biệt của đợt IPO lần này là ban lãnh đạo công ty trực tiếp tham gia mua cổ phiếu. Với vai trò Tổng Giám đốc, ngay trong sáng 27/5, ông Hiểu Em đã hoàn tất đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu đầu tiên của Điện Máy Xanh, tổng giá trị mua 160 tỷ. Điều này thể hiện niềm tin lớn của ban lãnh đạo đối với doanh nghiệp, thể hiện cam kết lâu dài với nhà đầu tư.

Theo ông Hiểu Em, mô hình kinh doanh của Điện Máy Xanh hiện đã tương đối hoàn chỉnh với hơn 3.000 cửa hàng, doanh thu và lợi nhuận ổn định. Vì vậy, công ty cam kết tối thiểu 50% lợi nhuận hàng năm sẽ được dùng để chi trả cổ tức. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Công ty cũng đặt mục tiêu duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hằng năm sau niêm yết trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, DMX sẽ có thêm phương án chia cổ tức đặc biệt 40% bằng tiền mặt.

Công ty chứng khoán Vietcap dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DMX sẽ bứt phá lên mức 9.324 tỷ đồng (tương đương EPS đạt 7.828 VND/cổ phiếu), đưa mức định giá P/E về ngưỡng xấp xỉ 10,2 lần. Nếu xét ở thời điểm trước phát hành, mức P/E này chỉ còn 9,8 lần.

Vietcap cũng cho rằng đây là một mức định giá có sức hấp dẫn, với tốc độ tăng trưởng EPS ấn tượng lên tới 51% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 31%, DMX hoàn toàn xứng đáng được giao dịch ở mức giá cao hơn (premium) so với mức trung vị P/E 2026F là 14,2 lần của các doanh nghiệp bán lẻ và phân phối cùng ngành tại khu vực Châu Á.

5 CỖ MÁY TẠO RA DÒNG TIỀN CHO ĐIỆN MÁY XANH

Theo phân tích của Vietcap, định kiến cho rằng thị trường bán lẻ ICT & CE tại Việt Nam đã bão hòa là chưa phản ánh đầy đủ triển vọng thực tế. Vietcap dự phóng quy mô thị trường này có thể tăng từ khoảng 10 tỷ USD lên 15 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng CAGR 8,2%, cao nhất trong nhóm quốc gia Đông Nam Á được so sánh.

Động lực này đến từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, dư địa thâm nhập ngành hàng gia dụng tiện ích: Tỷ lệ thâm nhập của các thiết bị nâng cao chất lượng sống như máy hút bụi, máy rửa chén hay lò nướng tại Việt Nam vẫn đang ở mức rất thấp (chỉ từ 16% - 60%), mở ra không gian tăng trưởng đáng kể.

Thứ hai, làn sóng nâng cấp thiết bị nhờ AI và sự dịch chuyển kênh phân phối: Vietcap đánh giá làn sóng nâng cấp AI PC mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Đặc biệt, đối với ngành hàng Apple, việc siết chặt thuế và hóa đơn điện tử sẽ dịch chuyển mạnh mẽ nhu cầu sang các nhà bán lẻ chính hãng. Vietcap dự phóng thị phần Apple của DMX sẽ tăng gấp đôi, từ mức 25% (năm 2022) lên 50% (năm 2025).

Để nắm bắt quy mô thị trường 15 tỷ USD, Vietcap cho biết, hệ sinh thái 5 trụ cột của DMX chính là cỗ máy tạo ra dòng tiền lặp lại và mở rộng biên lợi nhuận.

Trụ cột 1 - Tăng trưởng bằng chất và vận hành hiệu quả: DMX sở hữu lợi thế quy mô với hơn 3.020 cửa hàng, danh mục hơn 1.600 SKU và 2,1 triệu lượt truy cập web mỗi ngày. Việc dừng mở mới cửa hàng, tối ưu hóa đòn bẩy chi phí và phát triển các mảng dịch vụ sẽ giúp DMX liên tục mở rộng biên lợi nhuận (NPM) từ 5,3% (2025) lên 8,8% (vào năm 2030).

Trụ cột 2 - Thợ Điện Máy Xanh: thị trường dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam đang vô cùng phân mảnh và thiếu chuẩn hoá. Với nền tảng hiện có, dự phóng doanh thu mảng Thợ DMX sẽ có sức bật lớn, tăng gấp 10 lần từ mức ~300 tỷ VND (năm 2025) lên 3.000 tỷ VND vào năm 2028F.

Trụ cột 3 - Dịch vụ Tài chính Tiêu dùng: Với dư địa tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam còn thấp (chỉ chiếm 28% GDP so với trung bình khu vực là 47%), Vietcap dự phóng tỷ lệ thâm nhập bán hàng qua trả chậm của DMX sẽ tăng từ 35% (năm 2025) lên 60% (vào năm 2030). Hệ sinh thái này sẽ mang về mức doanh thu dịch vụ tài chính lên tới 5.659 tỷ VND vào năm 2030F (tương đương CAGR 21%).

Trụ cột 4 - Super App: Vietcap đánh giá Super App của DMX hội tụ đủ điều kiện để dẫn đầu mảng TMĐT điện tử - điện máy nhờ nhờ khả năng kết nối mua sắm, bảo trì, tài chính và thanh toán trên cùng một nền tảng O2O.

Trụ cột 5 - EraBlue nhân bản thành công: Tại thị trường Java (Indonesia) với 150 triệu dân, nơi cửa hàng truyền thống vẫn chiếm 97% thị phần, EraBlue đang tái hiện lại đúng quỹ đạo của DMX. Vietcap đánh giá EraBlue chỉ cần 8 năm để đạt được quy mô mạng lưới mà DMX đã phải mất hơn 10 năm ròng rã xây dựng tại Việt Nam.

Dựa trên sức mạnh của 5 trụ cột, Vietcap đưa ra dự phóng doanh thu của DMX sẽ tăng trưởng kép ở mức 11% (đạt 187 nghìn tỷ VND vào năm 2030F). Lợi nhuận sau thuế (LNST) sẽ bứt phá với mức CAGR lên tới 22%, chạm mốc 16.500 tỷ VND vào năm 2030F.

Lợi nhuận gộp từ các mảng dịch vụ sẽ tăng gấp đôi, đóng góp 20% vào tổng lợi nhuận gộp toàn chuỗi.

chào bán cổ phần chứng khoán việt nam cổ phiếu DMX Công ty Chứng khoán Vietcap Điện Máy Xanh IPO định giá cổ phiếu dự báo lợi nhuận DMX Thị trường bán lẻ Việt Nam thương vụ tỷ đô Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em

