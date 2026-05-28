Trụ không còn sức đỡ, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Kim Phong

28/05/2026, 15:27

Với số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,5 lần số tăng giá, ngay cả khi VHM được kéo tăng kịch trần cũng không thể “làm đẹp” điểm số. Nhà đầu tư không còn phải trải quả trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng nữa”, nhưng danh mục thì thiệt hại nặng.

VN-Index và các đường MA10, MA20 ngày.

VN-Index đóng cửa giảm 0,57% tương đương -10,76 điểm. VHM tăng kịch trần đã đỡ lại hơn 9 điểm, tránh cho chỉ số một phiên “sập” mạnh có thể ảnh hưởng tới tâm lý nhiều hơn. Dù vậy độ rộng chỉ có 85 mã tăng/216 mã giảm cũng đủ cho thấy tình cảnh “trớ trêu” của nhà đầu tư.

Trong 216 cổ phiếu đỏ có tới 124 mã giảm quá 1% (phiên sáng 79 mã). Sự mệt mỏi của nhà đầu tư đã lộ rõ trong buổi chiều, khi thanh khoản tăng gần 46% và cổ phiếu giảm giá la liệt, số lớn giảm sâu hơn. Đây là điều không bất ngờ vì buổi sáng thanh khoản đã rất thấp, cổ phiếu có khả năng duy trì biên độ dao động nhỏ là vì người bán chưa xả hàng. Chiều nay sự thất vọng dâng cao, bên bán thoát hàng nhiều trong khi cầu không tăng, tất yếu giá cổ phiếu bị ảnh hưởng.

Rổ VN30 ghi nhận 19 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị, dẫn đầu là nhóm ngân hàng. HDB giảm 3,18%, TCB giảm 3,12%, VPB giảm 2,67%, SSB giảm 2,69%, VIB giảm 2,4%, VCB giảm 2,18%, TPB giảm 2,15%, ACB giảm 2,18%. Toàn nhóm ngân hàng trên các sàn chỉ có 2/27 mã xanh nhưng tới 15 mã giảm quá 2%. Số tăng là KLB tăng 0,7%, MSB tăng 0,7%.

Ảnh hưởng của nhóm ngân hàng phần nào nhờ sự đột biến của VHM. Trụ lớn thứ hai thị trường rất kém trong buổi sáng, giảm 1,15% so với tham chiếu. Bất ngờ từ 1h23 trở đi, dòng tiền khổng lồ vào kéo giá lên dữ dội. Thanh khoản ở VHM riêng buổi chiều lên tới gần 1.083 tỷ đồng, gấp 3,8 lần mức giao dịch buổi sáng. Đến 2h05 VHM đã chạm tới giá kịch trần, sau đó được chặn mua. Như vậy so với mức chốt buổi sáng, VHM đã tăng tới 8,24%, thanh khoản cả ngày đạt 1.365,9 tỷ đồng, cao nhất thị trường và cao nhất 11 phiên của chính mình.

VIC chiều nay cũng khá hơn, tăng 1,39% so với giá chốt buổi sáng. Tuy VIC chỉ quay lại tham chiếu lúc đóng cửa nhưng việc không còn giảm cũng đã là hỗ trợ điểm số. VRE cũng tăng mạnh thêm 2,71%, đóng cửa trên tham chiếu 3,2%. VPL nhích lên 0,77%, đủ để đảo chiều qua tham chiếu 0,11%. Thống kê toàn rổ VN30 chiều nay có 5 mã tăng và 25 mã giảm giá so với mức chốt buổi sáng, thì 4 mã thuộc nhóm Vin. Còn lại là VJC nhích lên đúng 1 bước giá, đồng thời vẫn giảm 0,99% so với tham chiếu.

VnEconomy

Với số rất lớn cổ phiếu blue-chips tụt giá trong phiên chiều, VN30-Index đóng cửa giảm 1,12%, độ rộng chỉ còn 5 mã tăng/22 mã giảm. Dầu khí sót lại GAS tăng 0,25%, BSR tăng 0,88%, đều là trượt giảm rất mạnh trong buổi chiều. Dù vậy ít nhất hai cổ phiếu này vẫn góp phần đỡ điểm nhất định.

Với phần còn lại của thị trường, thiệt hại là quá lớn. Trong 124 cổ phiếu giảm giá từ 1% trở lên lúc đóng cửa, 22 mã thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và gần như tất cả đều đóng cửa ở giá thấp nhất ngày. SHB và PDR là hai cổ phiếu duy nhất có lệnh mua đợt ATC đỡ lên được 1 bước giá. VIX giảm 4,09% với 1.079,2 tỷ đồng; FPT giảm 3,26% với 764,7 tỷ; ACB giảm 2,18% với 540,8 tỷ; GEX giảm 3,58% với 415,1 tỷ; HDB giảm 3,18% với 409,6 tỷ; MWG giảm 2,88% với 319,4 tỷ… đều đóng cửa giá thấp nhất, xác nhận áp lực bán kéo dài đến tận phút cuối.

Ở phía tăng giá, tâm điểm chỉ có nhóm Vin với VHM và VRE thanh khoản lớn, tương ứng 1.365,9 tỷ và 205,1 tỷ. Ngoài ra là KDC tăng 4,97% với 44,2 tỷ; MIG tăng 2,2% với 26,4 tỷ; AAN tăng 6,83% với 25,4 tỷ; VDS tăng 3,32% với 19,1 tỷ; VNE tăng 6,87% với 10,4 tỷ. Tuy số tăng hơn 1% ghi nhận khoảng 28 cổ phiếu nhưng số còn lại chỉ giao dịch vài trăm triệu đến quanh 1 tỷ đồng.

Hiệu ứng giảm giá do cầu yếu đang trở thành hiện tượng bình thường. Chiều nay tuy giao dịch có tăng chút ít do bán hạ giá hơn nhưng tổng mức khớp hai sàn cả ngày 17.517 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Như vậy trung bình 4 phiên tuần này hai sàn chỉ khớp 16.817 tỷ đồng/ngày, giảm mạnh 32% so với trung bình tuần trước.

