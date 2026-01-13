Chưa áp dụng cơ chế giá mới cho dịch vụ đăng kiểm mới từ 20/1/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 13/01/2026
Minh Kiệt
13/01/2026, 18:34
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn gửi cơ sở đăng kiểm xe cơ giới về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng...
Văn bản nêu rõ, Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Mục đích của Thông tư này là quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá tối đa của dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giá năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2026.
Để triển khai Thông tư 40, trước đó Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BXD quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ kiểm định. Trên cơ sở đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu các cơ sở đăng kiểm xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm định và tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn lập phương án gửi về Cục.
Tuy nhiên, đến hết ngày 31/12/2025, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ nhận được 13 phương án giá từ các cơ sở đăng kiểm trên cả nước. Đáng chú ý, hầu hết hồ sơ gửi về đều chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu tài liệu thuyết minh, thống kê sản lượng chưa chính xác, phân bổ chi phí chưa đúng quy định. Do đó, Cục Đăng kiểm chưa có đủ cơ sở để thẩm định và trình Bộ Xây dựng ban hành mức giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết trong bối cảnh chưa có giá tối đa được ban hành theo quy định của Luật Giá năm 2023, khi Thông tư 40/2025/TT-BXD chính thức có hiệu lực, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước vẫn chưa đủ điều kiện để áp dụng các quy định mới về quản lý giá dịch vụ kiểm định.
Vượt qua những biến động bất lợi của tình hình thế giới, kinh tế Việt Nam năm 2025 đã về đích ấn tượng với mức tăng trưởng 8,02%. Đây là tiền đề vững chắc để nền kinh tế bước vào năm 2026 khi kinh tế thế giới tiếp tục được dự báo có nhiều diễn biến khó lường, dư địa điều hành chính sách trong nước thu hẹp và áp lực già hóa dân số gia tăng...
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đề nghị khẩn trương khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, bảo trì tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Cầu Giẽ – Ninh Bình nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt cho phương tiện lưu thông...
Dự án hạ tầng Khu công nghiệp số 02 tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô với tổng vốn đầu tư 1.845 tỷ đồng, vừa được UBND thành phố Huế chấp thuận nhà đầu tư...
Chiều 12/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), cùng một số nội dung liên quan đến việc xác định cơ quan chủ quản triển khai dự án...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: