Trang chủ Đầu tư

Chưa áp dụng cơ chế giá mới cho dịch vụ đăng kiểm mới từ 20/1/2026

Minh Kiệt

13/01/2026, 18:34

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn gửi cơ sở đăng kiểm xe cơ giới về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Văn bản nêu rõ, Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Mục đích của Thông tư này là quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá tối đa của dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giá năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2026.

Để triển khai Thông tư 40, trước đó Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BXD quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ kiểm định. Trên cơ sở đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu các cơ sở đăng kiểm xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm định và tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn lập phương án gửi về Cục.

Tuy nhiên, đến hết ngày 31/12/2025, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ nhận được 13 phương án giá từ các cơ sở đăng kiểm trên cả nước. Đáng chú ý, hầu hết hồ sơ gửi về đều chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu tài liệu thuyết minh, thống kê sản lượng chưa chính xác, phân bổ chi phí chưa đúng quy định. Do đó, Cục Đăng kiểm chưa có đủ cơ sở để thẩm định và trình Bộ Xây dựng ban hành mức giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết trong bối cảnh chưa có giá tối đa được ban hành theo quy định của Luật Giá năm 2023, khi Thông tư 40/2025/TT-BXD chính thức có hiệu lực, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước vẫn chưa đủ điều kiện để áp dụng các quy định mới về quản lý giá dịch vụ kiểm định.

