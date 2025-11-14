Chưa rõ xu hướng, dòng tiền cá nhân vẫn thận trọng

Nhà đầu tư cá nhân phiên cuối tuần vẫn bán ròng 70,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 30,0 tỷ đồng.

Thị trường vẫn giằng co đi lên trong biên độ hẹp. Chỉ số đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tăng không đáng kể 4,02 điểm tiến về vùng giá 1.635 nhưng đây là mức tăng trưởng tích cực so với nhiều phiên thứ Sáu trước đó.

Độ rộng dù vậy đã bị co lại, chỉ còn 153 mã tăng trên hơn 200 cổ phiếu giảm điểm và đi ngang trong tham chiếu. Hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận sự phân hóa, riêng Bất động sản đồng thuận hơn ở cổ phiếu nhà đất như KDH, PDR, DXG, NLG, CEO tăng nhẹ trong khi NVL tiếp tục bật tăng hết biên độ, VIC giảm nhẹ.

Tương tự, ở nhóm chứng khoán cổ phiếu hút tiền đầu cơ như VIX, TCX tăng mạnh trên 3% trong khi VCI, HCM đỏ lửa. Trụ bank như VCB, BID, VPT bò lên chậm rãi. Rất nhiều cổ phiếu ngân hàng chứng khoán hôm nay đứng giá gồm TCB, MBB, SHB, SSI, TPB, EIB, OCB.

Đây cũng là tình trạng chung của thị trường khi lượng cổ phiếu giữ mức tham chiếu rất lớn. Điều này cho thấy tâm lý hàng và tiền đều được găm lại chưa bên nào sẵn sàng mua - bán, tín hiệu cho thị trường tiếp tục đi lên. Ở các nhóm ngành còn lại, tiêu dùng bán lẻ, hàng không vận tải và công nghệ thông tin tiếp tục tăng trưởng tốt. Các cổ phiếu tiêu biểu như VNM, HPG, ACV, GEE, VEA, MWG, FPT.

Mua bán đều thận trọng do đó ba sàn khớp lệnh chỉ đạt 23.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 672,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 692,4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, HPG, FPT, HAG, PVD, E1VFVN30, TCX, TCB, NLG, SCR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VCI, VIC, HDB, SSI, CTG, DGC, GEX, EIB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 70,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 30,0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCI, VIC, SHB, HDB, STB, MSN, CTG, DGC, VHM, VRE.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: VIX, VNM, GEX, HPG, VPB, VJC, PVD, VCB, TCB.

Tự doanh mua ròng 1161,6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 182,4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIX, CII, POW, STB, FPT, VRE, MBB, HPG, DGC, VIB.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, E1VFVN30, VNM, MSN, MSH, SHB, VHM, HDB, TCB, DIG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 418,8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 540,0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Top bán ròng có VNM, HPG, HAG, TCX, SHB, FPT, ClI, POW, PVD, VHM.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, GEX, STB, VPB, SSI, MWG, HDB, VCI, VJC, MBB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.102,6 tỷ đồng, tăng +20,6% so với phiên liền trước và đóng góp 13,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu GEE với hơn 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1.121,4 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán cho Tự doanh và Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng, Thép, Công nghệ Thông tin, trong khi giảm ở Dầu khí, Hóa chất, Thiết bị điện, Bán lẻ, Vận tải. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.