Tranh thủ giá hồi, dòng tiền cá nhân cắt lỗ mạnh tay

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Thu Minh
11/11/2025, 20:53
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 467.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 599.1 tỷ đồng.
Việc FTSE Russell công bố thêm những thông tin về lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và các cổ phiếu dự kiến sẽ vào trong danh mục đã hỗ trợ cho cổ phiếu nhóm chứng khoán đảo chiều. Hàng loạt mã bật tăng mạnh sau chuỗi ngày lình xình đi ngang và giảm như VIX, SSI, VND, VCI, HCM, SHS.
Tâm lý tích cực lan tỏa sang nhóm ngân hàng, nhiều nhà băng xanh miên man trở lại như VCB, BID, CTG, MBB, TCB. Nhóm vốn hóa nhỏ hồi phục còn mạnh mẽ hơn chẳng hạn SHB, TPB, STB, OCB. Nhờ đó VN-Index ngắt được chuỗi quay xe giảm sau 14g chiều. Chỉ số chốt phiên hôm nay tăng tới 13 điểm tiến về vùng giá 1.593. Độ rộng đẹp hơn với 186 mã tăng trên 114 mã giảm điểm.
Ngoài nhóm tài chính, Bất động sản hôm nay đánh dấu sự trở lại của nhóm Vingroup, VIC tăng hơn 1%; VHM tăng 3,57% và VRE tăng 4,19%. Một số cổ phiếu khác cũng tăng rất khá như KDH, BCM, DXG, PDR.
Tiêu dùng ghi nhận tăng rất tốt ở các mã như VNM, MSN, MWG, VPL, HPG, DGC. Nhìn chung, nhóm 28 cổ phiếu dự kiến lọt danh mục FTSE Russell hầu hết đều tăng trưởng mạnh. Top cổ phiếu kéo điểm thị trường hôm nay có VHM, VIC, BID, VNM, MSN, VRE. Trong khi đó, các cổ phiếu còn lại vẫn chưa thoát được xu hướng điều chỉnh như Dầu khí năng lượng, truyền thông, công nghệ thông tin.
Thanh khoản. ba sàn hôm nay khớp lệnh 21.000 tỷ, vốn ngoại giảm bán ròng phiên thứ hai liên tiếp. Tổng giá trị bán ròng hôm nay chỉ còn 76.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 74.8 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, HPG, VNM, SHB, MSN, MWG, PC1, GEX, SAB, КВС.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, STB, CTG, HDB, VND, HDC, NLG, TCX, HVN.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 467.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 599.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPI, CTG, MBB, HCM, VPB, EIB, VSC, FPT, SSI, VIX.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: MSN, HPG, SHB, VIC, KBC, CII, VHM, MWG, PET.
Tự doanh mua ròng 457.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 379.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MSN, HPG, TCB, CHI, VHM, MWG, KBC, VNM, SHB, VRE. Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, VIC, VPB, LPB, ACB, VJC, HDB, VCB, SSI, DGC.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 85.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 294.0 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, VPI, MSN, TCB, MWG, HCM, VSC, VIX, VNM, VHM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, STB, VIC, HDB, KBC, FPT, DGC, DXG, TCX, HAH.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.421,7 tỷ đồng, giảm -14,5% so với phiên liền trước và đóng góp 11,1% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay tiếp tục có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở các cổ phiếu: STB, VPI, VIB, PAN, GEE và VIX.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Hàng không trong khi giảm ở Chứng khoán, Thép, Phần mềm, Kho bãi, Dầu khí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.
Với mức tăng trưởng GDP trên 8% kết hợp FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên...
Phía Vanguard chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp.
Cổ phiếu AI đã đối diện áp lực giảm mạnh trong tháng này khi định giá bị đẩy lên cao khiến nhà đầu tư cảm thấy lo ngại...
Động lực chính cho giá vàng ở thời điểm này là đặt cược gia tăng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay vào đầu năm tới...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: