Tranh thủ giá hồi, dòng tiền cá nhân cắt lỗ mạnh tay

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 467.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 599.1 tỷ đồng.

Việc FTSE Russell công bố thêm những thông tin về lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và các cổ phiếu dự kiến sẽ vào trong danh mục đã hỗ trợ cho cổ phiếu nhóm chứng khoán đảo chiều. Hàng loạt mã bật tăng mạnh sau chuỗi ngày lình xình đi ngang và giảm như VIX, SSI, VND, VCI, HCM, SHS.

Tâm lý tích cực lan tỏa sang nhóm ngân hàng, nhiều nhà băng xanh miên man trở lại như VCB, BID, CTG, MBB, TCB. Nhóm vốn hóa nhỏ hồi phục còn mạnh mẽ hơn chẳng hạn SHB, TPB, STB, OCB. Nhờ đó VN-Index ngắt được chuỗi quay xe giảm sau 14g chiều. Chỉ số chốt phiên hôm nay tăng tới 13 điểm tiến về vùng giá 1.593. Độ rộng đẹp hơn với 186 mã tăng trên 114 mã giảm điểm.

Ngoài nhóm tài chính, Bất động sản hôm nay đánh dấu sự trở lại của nhóm Vingroup, VIC tăng hơn 1%; VHM tăng 3,57% và VRE tăng 4,19%. Một số cổ phiếu khác cũng tăng rất khá như KDH, BCM, DXG, PDR.

Tiêu dùng ghi nhận tăng rất tốt ở các mã như VNM, MSN, MWG, VPL, HPG, DGC. Nhìn chung, nhóm 28 cổ phiếu dự kiến lọt danh mục FTSE Russell hầu hết đều tăng trưởng mạnh. Top cổ phiếu kéo điểm thị trường hôm nay có VHM, VIC, BID, VNM, MSN, VRE. Trong khi đó, các cổ phiếu còn lại vẫn chưa thoát được xu hướng điều chỉnh như Dầu khí năng lượng, truyền thông, công nghệ thông tin.

Thanh khoản. ba sàn hôm nay khớp lệnh 21.000 tỷ, vốn ngoại giảm bán ròng phiên thứ hai liên tiếp. Tổng giá trị bán ròng hôm nay chỉ còn 76.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 74.8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, HPG, VNM, SHB, MSN, MWG, PC1, GEX, SAB, КВС.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, STB, CTG, HDB, VND, HDC, NLG, TCX, HVN.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 467.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 599.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPI, CTG, MBB, HCM, VPB, EIB, VSC, FPT, SSI, VIX.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: MSN, HPG, SHB, VIC, KBC, CII, VHM, MWG, PET.

Tự doanh mua ròng 457.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 379.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MSN, HPG, TCB, CHI, VHM, MWG, KBC, VNM, SHB, VRE. Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, VIC, VPB, LPB, ACB, VJC, HDB, VCB, SSI, DGC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 85.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 294.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, VPI, MSN, TCB, MWG, HCM, VSC, VIX, VNM, VHM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, STB, VIC, HDB, KBC, FPT, DGC, DXG, TCX, HAH.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.421,7 tỷ đồng, giảm -14,5% so với phiên liền trước và đóng góp 11,1% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay tiếp tục có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở các cổ phiếu: STB, VPI, VIB, PAN, GEE và VIX.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Hàng không trong khi giảm ở Chứng khoán, Thép, Phần mềm, Kho bãi, Dầu khí. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.