Chứng khoán lo ngại áp lực rủi ro với giá vàng?

Chứng khoán BSC vừa cập nhật triển vọng thị trường trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh VN-Index có thể đối mặt với rủi ro liên quan đến chính sách tiền tệ như: Tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao; Giá vàng trong nước cùng với giá vàng thế giới tăng mạnh, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới mở rộng; Lãi suất huy động tăng do tăng trưởng tín dụng nhanh.

Trong tháng 9, hệ số P/E của VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng P/E trung bình 5 năm và chốt phiên ngày 30/09/2025 ở mức 15,4, giảm 1,17% so với tháng trước. Hệ số P/E tiếp tục vận động trên ngưỡng -1 độ lệch chuẩn. Trong khi đó, hệ số P/B đạt mức 2,05, giảm nhẹ 1,21% so với tháng trước.

Mặc dù P/E của VN-Index tăng về vùng định giá trung bình trong 5 năm nhưng vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung của các thị trường trong khu vực.

P/E của VN-Index được BSC dự báo vận động quanh vùng 15,x-16,5x. VN-Index được dự báo trong kịch bản tích cực nhất chốt tháng ở vùng giá 1.787, kịch bản tiêu cực rơi về vùng 1.391.

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng trong tháng 9 với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn đạt hơn 26,953 tỷ đồng, thu hẹp hơn 36,89% so với tháng trước. Xu hướng bán ròng được duy trì tại một số thị trường trong khu vực Châu Á, với mức rút ròng mạnh tại Nhật Bản (-31,291 triệu USD); Ấn Độ (-2,132.5 triệu USD); Indonesia (-129.6 triệu USD).

Nguyên nhân dẫn đến áp lực rút ròng của khối ngoại đến từ: rủi ro tỷ giá mặc dù đã hạ nhiệt tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì ở mức trên 26.000 VND/USD; cùng với việc giá vàng thế giới và giá vàng tăng mạnh, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới mở rộng, khiến nhà đầu tư nước ngoài tìm đến các kênh đầu tư trú ẩn an toàn hơn. Tuy nhiên, đà rút ròng đã có xu hướng thu hẹp lại so với tháng trước đến kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025,…

HVN, VNM và GEX là những mã cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất trong tháng 9. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh tại các mã KDH, MSN và VPB.

Đối với dòng vốn ETF ngoại, trong tháng 9 vừa qua, áp lực rút ròng có xu hướng thu hẹp lại với tổng giá trị bán ròng hơn 29 triệu USD, thu hẹp gần 3 lần so với tháng trước. Trong đó, quỹ VNM đảo chiều bán ròng mạnh hơn 26,63 triệu USD, quỹ FTSE tiếp tục đà rút ròng với giá trị hơn 2,43 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, quỹ Fubon đảo chiều mua ròng nhẹ 0,06 triệu USD sau 4 tháng bán ròng liên tiếp – tuy nhiên đây có thể là do ảnh hưởng của thời điểm cuối quý khi ngày 30/09/2025 ETF Fubon ghi nhận tăng ròng mạnh +44,17 triệu USD nhưng ngay sau đó ngày 01/10/2025 quỹ này ghi nhận rút ròng kỷ lục -54,2 triệu USD trong 01 ngày.

Như vậy, về bản chất quỹ ETF Fubon vẫn đang trong trạng thái rút ròng mạnh – điều này có thể là sự chuẩn bị trước cho việc FTSE nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với ETFs nội, đà rút ròng thu hẹp xuống còn hơn 26,78 triệu USD, thu hẹp hơn 62,4% so với tháng trước. Áp lực bán ròng giảm rõ nhất tại ETF Diamond với giá trị hơn 5,44 triệu USD giảm hơn 7 lần so với tháng trước và E1 với hơn 13,08 triệu USD giảm hơn 2 lần. Trong khi đó, Finlead tiếp tục duy trì xu hướng mua ròng với giá trị hơn 0,12 triệu USD.

Về dòng vốn khi phân loại thị trường, theo BSC, việc phân loại lại không chỉ ảnh hưởng đến quốc gia, dòng vốn khi tái phân bổ sẽ biến thành một áp lực mua đối với các thành phần còn lại trong chỉ số cũ và một mức độ áp lực bán đối với những thành phần khác trong chỉ số mới.

Ví dụ từ 1 quốc gia được nâng hạng từ Frontier lên Emerging thì các cổ phiếu trong rổ chỉ số cũ Frontier nhiều khả năng sẽ được mua khi khoảng trống tỷ trọng của quốc gia được nâng hạng để lại, đồng thời tạo áp lực bán lên các cổ phiếu thuộc rổ Emerging mới.