Dòng tiền cá nhân hăng hái gom ròng 2.200 tỷ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Thu Minh
13/10/2025, 21:12
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 2157.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1711.0 tỷ đồng.
Thị trường vẫn được kéo chính bởi cổ phiếu nhóm Vin, những mã khác “tăng phụ họa” không đáng kể. VIC đóng cửa phiên hôm nay kịch trần, VRE cũng tăng 6,57%. Chỉ riêng hai mã này đóng góp 15/17,57 điểm của VN-Index.
Tức là nếu không có VIC và VRE đóng góp 15 điểm VN-Index tăng bình thường, xu hướng này kéo dài suốt từ đầu năm. Chốt phiên, chỉ số tiến về vùng giá 1.765 tương ứng tăng hơn 1% trong khi VN30-Index vượt 2.000 điểm một cách nhẹ nhàng.
Ngoài VIC, còn một số mã khác tăng rất khỏe như TCB đóng góp 3,16 điểm, VJC kịch trần góp 1,26 điểm, CTG, VNM, HDB. Nhóm bất động sản tích cực nhất khi có tới 4 mã bật tăng hết biên độ, hàng loạt cổ xanh mướt.
Ngân hàng và Chứng khoán phân hóa theo câu chuyện riêng, một số cổ phiếu vẫn rực lửa như VCB, VPB, BID, MBB, MSB, VIX. Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, kim loại bùng nổ khi thương chiến Mỹ Trung cuối tuần qua lại tiếp tục căng thẳng. Nhóm bán lẻ tiêu dùng trong nước hút tiền nhờ kỳ vọng tăng trưởng tập trung nội địa như VNM, MCH, MSN, MWG.
Trong khi thép, vận tải biển, công nghệ thông tin, năng lượng chìm trong biển lửa vừa ảnh hưởng xấu bởi thuế quan Mỹ - Trung và xu hướng rút vốn khỏi công nghệ ở các thị trường mới nổi, cận biên quay trở về Mỹ của dòng vốn toàn cầu.
Thanh khoản hôm nay cực tốt, tiền lớn nhập cuộc ba sàn hôm nay khớp lệnh 47.700 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 1159.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1621.8 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, SHB, VNM, MWG, ClI, TCB, TCH, BSR, VIX, HDC.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VRE, MBB, VHM, FPT, VPB, KBC, HDB, SSI.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2157.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1711.0 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, MBB, VRE, TCB, FPT, HDB, SSI, VJC, PDR, VHM
Phía bán rồng khớp lệnh: họ bán rồng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: VIC, GEX, MWG, BSR, TCH, NVL, VNM, LPB, BAF.
Tự doanh bán ròng 775.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 445.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIC, VPB, HPG, FPT, E1VFVN3O, SHB, LPB, HSG, MSN, GEE. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng.
Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, STB, TCB, MBB, KDH, VIX, VCI, VSC, BID, PC1.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 139.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 356.6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có SHB, TCB, HDC, HPG, VJC, VIC, VNM, VIX, PDR, HDB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng có VHM, MSN, VRE, VPB, GEX, FPT, MBB, MWG, CTG, TPB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 6.186,8 tỷ đồng, tăng +185,1% so với phiên liền trước và đóng góp 12,7% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 8,35 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 1.503 tỷ đồng) được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân và 8,35 triệu đơn vị cổ phiếu được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Hóa chất, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Hàng không trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Sản xuất và khai thác dầu khí.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và duy trì ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh các quy định sửa đổi trong Luật Doanh nghiệp 2025 không chỉ làm rõ trách nhiệm của người đại diện theo pháp luât; mở rộng ngoại lệ đối với cán bộ, công chức, viên chức về góp vốn, mua cổ phần mà còn minh bạch quyền sở hữu doanh nghiệp nhằm ngăn chặn trốn thuế, rửa tiền…
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2025
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mang tính bản lề, khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell công bố nâng hạng lên nhóm “Thị trường mới nổi thứ cấp”, có hiệu lực từ tháng 9 năm 2026, phản ánh quá trình cải cách sâu rộng của Việt Nam trong nhiều năm qua, bao gồm việc triển khai hệ thống giao dịch KRX, dỡ bỏ yêu cầu tiền ký quỹ trước và tăng cường minh bạch hoạt động thị trường.
Trong nửa đầu năm 2025, tín dụng bất động sản và xây dựng tăng 19,6%, tăng mạnh so với con số 13,4% trong năm 2024; tín dụng cho sản xuất tăng 13,9%...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: