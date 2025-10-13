Dòng tiền cá nhân hăng hái gom ròng 2.200 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 2157.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1711.0 tỷ đồng.

Thị trường vẫn được kéo chính bởi cổ phiếu nhóm Vin, những mã khác “tăng phụ họa” không đáng kể. VIC đóng cửa phiên hôm nay kịch trần, VRE cũng tăng 6,57%. Chỉ riêng hai mã này đóng góp 15/17,57 điểm của VN-Index.

Tức là nếu không có VIC và VRE đóng góp 15 điểm VN-Index tăng bình thường, xu hướng này kéo dài suốt từ đầu năm. Chốt phiên, chỉ số tiến về vùng giá 1.765 tương ứng tăng hơn 1% trong khi VN30-Index vượt 2.000 điểm một cách nhẹ nhàng.

Ngoài VIC, còn một số mã khác tăng rất khỏe như TCB đóng góp 3,16 điểm, VJC kịch trần góp 1,26 điểm, CTG, VNM, HDB. Nhóm bất động sản tích cực nhất khi có tới 4 mã bật tăng hết biên độ, hàng loạt cổ xanh mướt.

Ngân hàng và Chứng khoán phân hóa theo câu chuyện riêng, một số cổ phiếu vẫn rực lửa như VCB, VPB, BID, MBB, MSB, VIX. Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, kim loại bùng nổ khi thương chiến Mỹ Trung cuối tuần qua lại tiếp tục căng thẳng. Nhóm bán lẻ tiêu dùng trong nước hút tiền nhờ kỳ vọng tăng trưởng tập trung nội địa như VNM, MCH, MSN, MWG.

Trong khi thép, vận tải biển, công nghệ thông tin, năng lượng chìm trong biển lửa vừa ảnh hưởng xấu bởi thuế quan Mỹ - Trung và xu hướng rút vốn khỏi công nghệ ở các thị trường mới nổi, cận biên quay trở về Mỹ của dòng vốn toàn cầu.

Thanh khoản hôm nay cực tốt, tiền lớn nhập cuộc ba sàn hôm nay khớp lệnh 47.700 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 1159.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1621.8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, SHB, VNM, MWG, ClI, TCB, TCH, BSR, VIX, HDC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VRE, MBB, VHM, FPT, VPB, KBC, HDB, SSI.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, MBB, VRE, TCB, FPT, HDB, SSI, VJC, PDR, VHM

Phía bán rồng khớp lệnh: họ bán rồng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: VIC, GEX, MWG, BSR, TCH, NVL, VNM, LPB, BAF.

Tự doanh bán ròng 775.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 445.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIC, VPB, HPG, FPT, E1VFVN3O, SHB, LPB, HSG, MSN, GEE. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng.

Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, STB, TCB, MBB, KDH, VIX, VCI, VSC, BID, PC1.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 139.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 356.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có SHB, TCB, HDC, HPG, VJC, VIC, VNM, VIX, PDR, HDB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng có VHM, MSN, VRE, VPB, GEX, FPT, MBB, MWG, CTG, TPB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 6.186,8 tỷ đồng, tăng +185,1% so với phiên liền trước và đóng góp 12,7% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 8,35 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 1.503 tỷ đồng) được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân và 8,35 triệu đơn vị cổ phiếu được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Hóa chất, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Hàng không trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Sản xuất và khai thác dầu khí.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và duy trì ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.