Chứng khoán Mirae Asset "bật mí" phương án giao dịch 6 tháng cuối năm
Kể từ sau cú điều chỉnh mạnh do ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan với Mỹ, chứng khoán Việt Nam đã có sự hồi phục mạnh mẽ và thậm chí chinh phục đỉnh lịch sử 1.600 điểm...
Theo Chứng khoán Mirae
Asset, nửa đầu 2025 là giai đoạn biến động mạnh, và cuối năm khả năng vẫn tiếp
diễn dao động lớn. Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, đặc biệt quý 2, nhóm
cổ phiếu phi tài chính,
sản xuất đã phục hồi mạnh mẽ,
bất động sản cũng đang trong chu kỳ hồi phục tốt. Nhóm tài
chính, đặc biệt là chứng khoán và ngân hàng có kết quả tăng trưởng ấn tượng, giúp thị trường 3 tháng gần đây duy trì
xu hướng tăng.
Trong 6 tháng tiếp theo, thị trường chứng
khoán sẽ được hỗ trợ bởi rất nhiều thông tin tích cực. Chính phủ đặt mục tiêu
tăng trưởng cả năm từ 8,3 - 8,5%,
thúc đẩy giải ngân 826.000 tỷ đồng đầu tư công và duy trì chính sách tiền tệ, tài khóa nới lỏng.
Ở bối cảnh toàn cầu, dòng vốn quốc tế đang có xu hướng rời thị trường Mỹ để tìm kiếm
cơ hội ở các thị trường mới nổi có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng, trong đó
Việt Nam nổi bật nhờ lợi thế thương mại khi đạt thỏa thuận thuế đối ứng 20% với
Mỹ. Đặc biệt, FED cũng đã phát tín hiệu giảm lãi suất
tuần rồi, cùng câu chuyện nâng hạng
thị trường có thể thu hút hàng tỷ USD vốn ngoại trở lại.
Để tạo sân chơi cho Nhà đầu tư vào thời điểm thị trường có quá nhiều yếu tố hỗ trợ, Chứng khoán Mirae Asset cũng bất ngờ khởi động cuộc thi đầu tư thường niên MASCham mùa thứ 8, diễn ra từ ngày 8/9 - 28/11/2025, với tổng giá trị giải thưởng kỷ lục 888 triệu đồng cùng hàng ngàn quà tặng giá trị.
Ông Đinh Minh Trí
– Giám đốc Phân tích Khách hàng cá nhân Chứng khoán Mirae Asset cho biết: “Khác với đầu tư trung dài hạn, chiến
lược phù hợp để thi đấu là đánh theo dòng tiền, vì cuộc thi có yếu tố ngắn hạn. Cần chọn nhóm ngành tăng mạnh, nhiều mã đạt
top sức mạnh giá để hút dòng tiền. Ngoài ra, nên đặt mục tiêu chốt lời rõ ràng,
ví dụ kỳ vọng sóng 15–25% thì chốt. Nửa cuối năm biến động mạnh, phiên tăng
giảm kịch tính hơn so với quý 1, Nhà đầu tư nên ưu tiên chọn ngành tăng trưởng
tốt thay vì chỉ chọn mã. Các ngành triển vọng tích cực là Chứng khoán, Ngân
hàng, Bất động sản, Công nghệ và Tiêu dùng, Thép và đầu tư công, Bán lẻ và Vận
tải biển, Cảng biển.”
Sau 7 mùa tổ chức, MASCham đã thu hút hơn 10.000 nhà đầu tư tham gia, trao thưởng hơn 5 tỷ đồng. Đây là không chỉ là cuộc thi thường niên uy tín, mà còn là sân chơi kiến thức, nơi thử nghiệm chiến lược đầu tư, đặc biệt phù hợp cho cả nhà đầu tư mới lẫn nhà đầu tư chuyên nghiệp.
