Giá vàng giảm mạnh vì lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang dữ dội

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/9), xuống mức thấp nhất trong 1 tuần, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng nhanh khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục kêu gọi tăng lãi suất...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 6 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.288 USD/oz, giảm 71 USD/oz so với chốt phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,6%. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay còn 4.274 USD/oz, thấp nhất kể từ ngày 17/9.

Giá bạc giao ngay còn 64,6 USD/oz, giảm 2,6 USD/oz, tương đương giảm 3,9%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 1,3%, đóng cửa ở mức 4.318,4 USD/oz.

Trong tuần trước và tuần này, một loạt quan chức Fed đã đưa ra những phát biểu cứng rắn về chính sách tiền tệ, nhận định rằng áp lực lạm phát đang gia tăng và lan rộng trong nền kinh tế, có thể đòi hỏi Fed phải tăng lãi suất lên mức cao hơn để ứng phó. Các vị quan chức đã thể hiện lập trường như vậy bao gồm Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari, Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins.

Sự cứng rắn của một số lượng ngày càng tăng các quan chức Fed như vậy làm gia tăng đặt cược của thị trường vào việc Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 77% ngân hàng trung ương này tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và khả năng 95% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Xác suất lớn về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất đang đẩy tỷ giá đồng USD tăng nhanh và khuyến khích các nhà giao dịch bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ, dẫn tới lợi suất trái phiếu tăng. Những dịch chuyển này là một bất lợi kép đối với giá vàng, vì vàng vừa được định giá bằng đồng USD, vừa là một tài sản không mang lãi suất.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh tăng 0,5%, đạt hơn 101,5 điểm, cao nhất trong 2 tháng trở lại đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng bùng nổ hơn 13 điểm cơ bản, lên mức 5,104% vào cuối phiên, sau khi đạt cao nhất kể từ tháng 7/2007 trong phiên. Đà tăng được đẩy mạnh sau khi lợi suất của kỳ hạn này vượt mức chủ chốt 5%. Đây là phiên tăng mạnh nhất của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm kể từ ngày 7/4/2025, phiên mà lợi suất của kỳ hạn này tăng 16,6 điểm cơ bản - hãng tin CNBC cho biết.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn nhạy cảm nhất với triển vọng chính sách tiền tệ của Fed - tăng hơn 11 điểm cơ bản 4,889%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt mức cao nhất từ tháng 5/2024.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 9 điểm cơ bản lên 5,398%, và trong phiên có lúc đạt mức cao nhất từ tháng 6/2007.

Trao đổi với hãng tin Reuters, Phó chủ tịch Peter Grant của công ty Zaner Metals nhấn mạnh rằng kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đang là nguồn áp lực mất giá chính đối với vàng. “Sau cuộc họp gần đây của Fed, các quan chức Fed tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn. Bởi vậy, thị trường đang kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm ít nhất một lần nữa trong năm nay. Kỳ vọng này đang đặt ra sức ép mất giá đối với vàng”, ông nói.

Phiên leo thang này của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ còn do giá dầu thô bật tăng mạnh trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp, với giá dầu Brent tái lập mốc 100 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng gần 4% và dầu WTI tăng gần 2% sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẽ không có chuyện nước cộng hòa Hồi giáo này đầu hàng Mỹ.

Bất chấp áp lực giảm đang đè nặng lên giá vàng trong ngắn hạn, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng, dù lực mua có yếu hơn so với trước. Phiên này, quỹ mua ròng gần 1 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.056,9 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (24/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc chưa có nhiều biến động so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,1%, giao dịch ở mức 4.292 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,1%, còn 64,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 135,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 25.780 đồng (mua vào) và 26.190 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.