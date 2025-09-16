Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục nhờ tin tốt về đàm phán Mỹ - Trung, giá dầu tăng

Bình Minh

16/09/2025, 08:05

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/9), thiết lập những mức điểm kỷ lục mới, khi Tổng thống Donald Trump cho biết đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tốt đẹp và nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô tăng do tin về các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, đạt mức 6.615,28 điểm. Đây là lần đầu tiên thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ đóng cửa trên mức 6.600 điểm.

Chỉ số Nasdaq cũng chốt ở mức cao nhất mọi thời đại nhờ mức tăng 0,9%, đạt 22.348,75 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 49,23 điểm, tương đương tăng 0,1%, chốt ở 45.883,45 điểm.

Trong ngày thứ hai của vòng đàm phán thương mại thứ tư đang diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha, các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề thuế quan và thời hạn chót cho việc bán lại mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói các cuộc thảo luận diễn ra tốt đẹp và đã có thỏa thuận “đạt được về một công ty mà người trẻ ở đất nước chúng ta rất muốn được giữ lại” - ngầm nói đến TikTok.

Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin là một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng Washington sẽ thực thi lệnh cấm TikTok nếu Trung Quốc không rút lại những yêu cầu đối với Mỹ về giảm thuế quan và giảm các hạn chế liên quan đến công nghệ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang có dấu hiệu căng thẳng trong lúc diễn ra đàm phán. Cơ quan điều tiết thị trường của Trung Quốc ngày 15/9 nói hãng chip Mỹ Nvidia vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc và tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra công ty này. Cổ phiếu Nvidia chốt phiên giảm nhẹ, trái ngược với thành quả tăng của các thành viên còn lại trong nhóm Magnificent 7.

Một cổ phiếu vốn hóa lớn đóng góp quan trọng vào phiên tăng này là Tesla với mức tăng 3%, sau khi CEO Elon Musk công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD. Nhà đầu tư xem đây là một “lá phiếu niềm tin” của ông Musk đối với Tesla, trong bối cảnh công ty này đang chuyển hướng trọng tâm sang lĩnh vực robot vì cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô điện ngày càng khốc liệt.

Xu hướng tăng của chứng khoán Mỹ gần đây được thúc đẩy nhiều bởi khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này. Kỳ vọng này được củng cố khi các số liệu thống kê trong tuần trước cho thấy thị trường lao động của Mỹ đang suy yếu và lạm phát nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát.

Dữ liệu mới nhất từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME cho thấy thị trường đang đặt cược khả năng gần 96% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này, và khả năng hơn 4% Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

“Thị trường đang gần như tin chắc Fed sẽ khởi động một chuỗi đợt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần này. Phần lớn hành động của các nhà giao dịch ngày hôm nay là chuẩn bị cho tuyên bố của Fed vào ngày thứ Tư. Đây có thể sẽ là hiện tượng ‘mua theo tin đồn, bán theo tin tức’, nhưng có thể nói rằng các nhà giao dịch không muốn bán cổ phiếu trước ngày thứ Tư”, chiến lược gia Scott Wren của viện nghiên cứu đầu tư Wells Fargo Investment Institute nói với hãng tin CNBC.

Lãi suất giảm có thể tiếp tục hỗ trợ cho thị trường giá lên ở Phố Wall, trong bối cảnh “cơn sốt” công nghệ trí tuệ (AI) vẫn giữ vai trò quan trọng thúc đẩy xu hướng tăng điểm, bất chấp mối lo về sự suy yếu của nền kinh tế.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,45 USD/thùng, tương đương tăng 0,67%, chốt ở mức 67,44 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,61 USD/thùng, tương đương tăng 0,97%, chốt ở 63,3 USD/thùng.

Giới chức Nga hôm Chủ nhật cho biết Ukraine đã mở một cuộc tấn công lớn sử dụng ít nhất 361 thiết bị bay không người lái nhằm vào Nga trong đêm trước đó. Cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kirishi ở phía Tây Bắc nước Nga, nhưng vụ cháy đã nhanh chóng được khống chế.

Tuần trước, giá dầu tăng hơn 1%, chủ yếu do Ukraine đẩy mạnh tấn công hạ tầng dầu khí của Nga, gồm cảng xuất khẩu dầu Primorsk.

“Vụ tấn công cho thấy ý chí gia tăng trong việc gây ra gián đoạn thị trường dầu lửa quốc tế. Điều này có khả năng đẩy giá dầu lên”, một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận xét về vụ tấn công vào Primorsk, cảng có công suất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

“Nếu Ukraine có một sự dịch chuyển chiến lược nhằm vào hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga, các dự báo giá dầu có thể được điều chỉnh tăng”, bất chấp việc OPEC+ đang tiếp tục tăng sản lượng dầu - nhà phân tích Tony Sycamore của công ty IG Markets nhận định với hãng tin Reuters.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang gây sức ép đối với Nga nhằm buộc nước này phải chấm dứt cuộc chiến với Ukraine. Tuần vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi đồng minh trong Liên minh châu Âu (EU), nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dừng mua dầu Nga và áp thuế quan lên Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước mua nhiều dầu Nga nhất hiện nay.

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

19:18, 15/09/2025

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Fed lại “chậm chân” về chính sách tiền tệ?

13:55, 15/09/2025

Fed lại “chậm chân” về chính sách tiền tệ?

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/9/2025: Kỷ lục giá vàng, giảm phát ở Trung Quốc, Elon Musk vẫn giàu nhất hành tinh

10:59, 13/09/2025

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/9/2025: Kỷ lục giá vàng, giảm phát ở Trung Quốc, Elon Musk vẫn giàu nhất hành tinh

Giá vàng cao nhất mọi thời đại nhờ tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu cùng giảm

Giá vàng cao nhất mọi thời đại nhờ tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu cùng giảm

Nhà đầu tư dường như đang hưng phấn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự kiện có thể quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian còn lại của năm nay...

Thái Lan tính đánh thuế giao dịch vàng để ngăn đồng baht tăng giá

Thái Lan tính đánh thuế giao dịch vàng để ngăn đồng baht tăng giá

Theo Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) và Bộ Tài chính Thái Lan đang thảo luận các phương thức đánh thuế đối với vàng được mua và bán qua các kênh trực tuyến và thanh toán bằng tiền baht...

Đang đàm phán thương mại với Mỹ, Trung Quốc cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền

Đang đàm phán thương mại với Mỹ, Trung Quốc cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền

Trung Quốc sẽ tiến hành mở rộng một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia, sau khi điều tra sơ bộ đưa ra kết luận công ty này vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc...

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Những người ủng hộ vàng xem tài sản này là “hầm trú ẩn” trước biến động thị trường, mất ổn định kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Một số khác lại chỉ ra một điểm yếu của vàng là không có lợi tức, không mang lãi suất...

Lãi suất thực giảm có thể kéo đồng USD giảm sâu hơn

Lãi suất thực giảm có thể kéo đồng USD giảm sâu hơn

Đồng USD đã giảm giá mạnh trong năm nay do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ...

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế đến 2030

2

VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt 1700?

3

Tổng đài 112: Giải pháp kịp thời cho tình huống khẩn cấp tại Việt Nam

4

Chuẩn bị kỹ lưỡng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

5

“Thời điểm vàng” của kinh tế tư nhân gắn với khoa học – công nghệ

