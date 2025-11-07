Đằng sau sự phục hồi của đồng USD

Sau khi đạt đỉnh của năm vào khoảng tháng 1-2, đồng bạc xanh đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nửa đầu năm kể từ thập niên 1970. Tuy nhiên, từ tháng 9 - khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có đợt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay - đồng tiền này đã dần lấy lại sức mạnh.

Chỉ số Dollar Index - một thước đo quan trọng về sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chính khác - đã đạt mức hơn 100,2 điểm trong phiên giao dịch ngày 4/11, cao nhất 3 tháng.

Nhiều chuyên gia ở Phố Wall, bao gồm các chiến lược gia tại Deutsche Bank, đã dự báo đồng USD sẽ tiếp tục giảm giá khi Fed có động thái giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay vào tháng 10 vừa qua.

Nhưng trái ngược với những dự báo như vậy, đồng bạc xanh đã mạnh lên khi các quan chức chủ chốt của Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, phát tín hiệu ngân hàng trung ương này có thể sẽ thận trọng hơn trong việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Sự cứng rắn ngầm đó đã tạo động lực cho đồng USD hồi phục.

Vào đầu năm 2025, tỷ giá đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, nhưng sau đó đồng tiền này đã đương đầu áp lực giảm khi chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump gây ra sự xáo trộn lớn trên thị trường toàn cầu vào tháng 4. Tiếp đó, khi ông Trump giảm bớt các mức thuế, sức ép đối với thị trường chứng khoán và trái phiếu kho bạc Mỹ cũng dịu đi, nhưng đồng USD vẫn chưa thể phục hồi nhanh chóng.

Các chiến lược gia đã chỉ ra nhiều lý do khiến đồng USD phục hồi chậm. Một số cho rằng các chính sách thuế quan của ông Trump đã làm tổn hại đến thương hiệu nước Mỹ. Ngoài ra, còn có khả năng ông Trump có thể tìm cách đẩy tỷ giá USD đồng USD để điều chỉnh cán cân thương mại, và cả việc các nhà đầu tư sẵn sàng sử dụng vàng và bitcoin như các biện pháp phòng ngừa chống lại sự mất giá của đồng USD.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đồng bạc xanh dường như đang lấy lại sức hấp dẫn, ngay cả sau khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 10.

Trước đợt phục hồi này, đồng USD đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022. Thông thường, đồng USD có xu hướng suy yếu khi lãi suất của Mỹ giảm, nhưng câu chuyện lần này lại khác.

Động thái giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed đã được ông Powell đã mô tả là một động thái "quản lý rủi ro", làm tan vỡ hy vọng của nhà đầu tư về một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ, mở đường cho USD hồi phục. Dollar Index tiếp tục tăng trong tháng 10 và sang tháng 11, ngay cả sau khi Fed giảm thêm lãi suất một lần nữa vào hôm 29/10.

Ở thời điểm USD mất giá mạnh trong năm nay, một số người đã tỏ ra hoài nghi về vai trò đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh. Nhưng thực tế là không có hoặc ít nhất chưa có một đồng tiền nào khác có thể thay thế USD ở vị trí đó. Sự suy yếu của một số đồng tiền chủ chốt khác đã đóng góp vào sự phục hồi bùng nổ của USD.

Đồng euro đã đương đầu với áp lực giảm giá do lo ngại về những diễn biến chính trị gần đây ở Pháp, kế hoạch chi tiêu khổng lồ của Chính phủ Đức, và việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất nhanh hơn Fed. Tại Nhật Bản, tân Thủ tướng Sanae Takai chi là người ủng hộ chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ nới lỏng để kích thích tăng trưởng kinh tế, và vì thế, áp lực mất giá đối với đồng yên đã tăng lên sau khi bà lên cầm quyền.

Diễn biến chỉ số Dollar Index từ đầu năm đến nay - Nguồn: Trading Economics.

Chính sách tiền tệ của Fed cũng vẫn là một yếu tố quan trọng chi phối hướng đi của đồng USD. Sau cuộc họp tháng 10, Chủ tịch Powell đã đẩy lui kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12, nói rằng một động thái như vậy không phải là một "kết luận đã định". Sau đó, mức độ đặt cược trên thị trường lãi suất tương lai về một đợt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 giảm về mức chỉ hơn 60% trước cuộc họp của Fed.

Đồng bạc xanh dường như đang hưởng lợi từ "sự chuyển dịch của Fed theo chiều hướng cứng rắn hơn, cùng với những diễn biến gây áp lực lên tỷ giá đồng tiền của châu Âu và Nhật Bản" - chiến lược gia Marc Chandler của công ty Bannockburn Capital Markets nhận định với trang MarketWatch.

Ông Chandler dự báo Dollar Index có thể đạt mức 101,5 điểm vào cuối tháng này và có thể lên tới 105 điểm vào cuối năm. Ông nhận định đồng tiền này vẫn còn dư địa để phục hồi và điều đáng nói là sự phục hồi đó diễn ra đúng vào lúc Chính phủ Mỹ đang đóng cửa.

Nhà phân tích David Morrison của công ty dịch vụ tài chính Trade Nation cho rằng Dollar Index “đang ở vào một vị thế rất thú vị ở thời điểm này”. Ông nhận xét chỉ số hoàn toàn có thể lập một mức đáy mới của năm nay, nhưng nếu chỉ số giữ được trên mức 100 điểm trong vài tuần, đó sẽ là dấu hiệu của một bước ngoặt. Ông nhận định nếu điều đó xảy ra, Dollar Index hoàn toàn có thể trở lại mức cao của tháng 1 năm nay trong năm 2026.