Nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ mới cho hoạt động của thị trường chứng khoán

Thu Minh

13/11/2025, 23:26

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ mới cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2030, tiếp tục duy trì sau thời gian này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong kế hoạch này sẽ giải quyết nhiều nhiệm vụ giải pháp liên quan đến bán khống, triển khai Đối tác bù trừ Trung tâm (CCP), giải quyết vấn đề yêu cầu ứng trước tiền mua chứng khoán...

Đối với riêng hệ thống công nghệ thông tin, trong ngắn hạn, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tăng cường năng lực hệ thống giao dịch, thanh toán đáp ứng khối lượng giao dịch lớn. Hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán được hoàn thiện, nâng cấp trong năm 2025-2030.

Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống giao dịch và hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, tăng cường năng lực hệ thống giao dịch để đáp ứng khối lượng giao dịch lớn. Nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ mới cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Thời gian thực hiện trong năm  2026 - 2030, tiếp tục duy trì sau thời gian này. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý giám sát cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và tổ chức thực hiện Đề án Dự án Hệ thống tổng thể công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an trao đổi thông tin giám sát hoạt động trên thị trường chứng khoán. Thời gian thực hiện năm 2025 - 2027, tiếp tục nâng cấp, mở rộng sau thời gian này.

Vụ Ngân sách Nhà nước thường xuyên ổn định chính sách tài chính Thường xuyên vĩ mô thông qua tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đề xuất các giải pháp liên quan đến chính sách tài khóa tổng thể và các chính sách chi ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường tính thanh khoản 2026 - 2030 cho thị trường: Triển khai các loại lệnh, cơ chế giao dịch mới trên thị trường cổ phiếu, đặc biệt là các loại lệnh phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư; phát triển hệ thống các nhà tạo lập thị trường theo thông lệ quốc tế.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm trên hệ thống giao dịch chứng khoán. 

Từ khóa:

Bộ Tài Chính công nghệ thông tin chứng khoán hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống giao dịch chứng khoán nâng hạng thị trường chứng khoán việt nam Thủ tướng Chính phủ Ủy ban chứng khoán Nhà nước

