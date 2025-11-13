Khối ngoại lại bán ròng gần 1.400 tỷ

Khối ngoại hôm nay lại bán ròng 1218.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1367.2 tỷ đồng.

Tâm lý thị trường chững lại sau phiên giao dịch bùng nổ về điểm số hôm qua. Xuyên suốt phiên là những nhịp giằng co trong biên độ hẹp, đóng cửa chỉ số giảm không đáng kể 0,42 điểm đứng tại vùng giá 1.631,44 điểm. Mức giảm mạnh hơn ở nhóm vốn hóa lớn khi VN30 đánh mất hơn 8 điểm lùi về vùng giá 1.864.

Độ rộng do đó tạm thời vẫn chưa đáng lo ngại khi có tới 163 mã tăng trên 138 mã giảm. Chứng khoán và Ngân hàng gặp áp lực bán sau hai phiên tăng mạnh, hàng loạt cổ phiếu điều chỉnh hơn 1% như SSI, VND, VCI.

Nhóm ngân hàng bay màu nặng như STB, EIB, TPB, CTG, MBB, VPB, ACB trong khi một vài trụ lớn níu giữ được sắc xanh gồm VCB, BID, TCB. Với bất động sản, VIC hôm nay rơi về tham chiếu, VHM và VRE giảm lần lượt 0,74% và 2,59%. Đang có sự phân hóa sâu sắc ở cổ phiếu địa ốc, phe giảm điểm còn có PDR, DXG, CEO, NLG trong khi phía tăng có BCM, KBC, NVL, KDH, KSF.

Cổ phiếu năng lượng dầu khí hôm nay quay trở lại xuất sắc có PVD bật tăng kịch trần, PVT tăng 5,11%; OIL tăng 3,77%; PVS tăng 3,9% các mã còn lại cũng rất khá như PVB, PVC, PLX, BSR. Tiêu dùng cũng bật tăng mạnh mẽ VNM, SAB, PNJ, GAS, hay viễn thông VGI tăng tới 5,25% trong khi Công nghệ thông tin FPT đánh mất điểm.

Điểm lưu ý là thanh khoản ba sàn hôm nay lại nhỉnh hơn khớp lệnh đạt 24.000 tỷ đồng cho thấy tiền vẫn mua nhưng tập trung vào cổ phiếu riêng lẻ.

Khối ngoại lại bán ròng 1218.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1367.2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, TCB, PVD, KDH, PVT, POW, VHC, SAB, CTR, CTD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VCI, VIX, HDB, FPT, GEX, VRE, MBB, HAH.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1026.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 511.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCI, DGC, MBB, FPT, VIC, HDB, VHM, GEX, HPG, VRE.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: TCB, CII, VNM, POW, KDH, PVD, VJC, SSI, GEE.

Tự doanh bán ròng 392.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 59.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm CII, POW, MWG, VNM, STB, PNJ, DXG, SAM, ACB, SSI. Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DGC, HPG, MSN, VIC, MSH, SHB, VRE, HDB, VHM, KBC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 335.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 796.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có VNM, PVD, VIC, DGC, KDH, VHM, CII, VCB, CTG, MBB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, VIX, SSI, HDB, VCI, HPG, VPI, VPB, VJC, GEE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.573,7 tỷ đồng, giảm -7,2% so với phiên liền trước và đóng góp 10,4% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với 4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 420,3 tỷ đồng được Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho Tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Hóa chất, Thực phẩm, Nuôi trồng nông & hải sản, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải thủy, Sản xuất & phân phối điện, Nhựa, cao su & sợi trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Thiết bị điện, Phần mềm.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.