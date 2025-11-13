Khối ngoại lại bán ròng gần 1.400 tỷ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Thu Minh
13/11/2025, 20:46
Khối ngoại hôm nay lại bán ròng 1218.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1367.2 tỷ đồng.
Tâm lý thị trường chững lại sau phiên giao dịch bùng nổ về điểm số hôm qua. Xuyên suốt phiên là những nhịp giằng co trong biên độ hẹp, đóng cửa chỉ số giảm không đáng kể 0,42 điểm đứng tại vùng giá 1.631,44 điểm. Mức giảm mạnh hơn ở nhóm vốn hóa lớn khi VN30 đánh mất hơn 8 điểm lùi về vùng giá 1.864.
Độ rộng do đó tạm thời vẫn chưa đáng lo ngại khi có tới 163 mã tăng trên 138 mã giảm. Chứng khoán và Ngân hàng gặp áp lực bán sau hai phiên tăng mạnh, hàng loạt cổ phiếu điều chỉnh hơn 1% như SSI, VND, VCI.
Nhóm ngân hàng bay màu nặng như STB, EIB, TPB, CTG, MBB, VPB, ACB trong khi một vài trụ lớn níu giữ được sắc xanh gồm VCB, BID, TCB. Với bất động sản, VIC hôm nay rơi về tham chiếu, VHM và VRE giảm lần lượt 0,74% và 2,59%. Đang có sự phân hóa sâu sắc ở cổ phiếu địa ốc, phe giảm điểm còn có PDR, DXG, CEO, NLG trong khi phía tăng có BCM, KBC, NVL, KDH, KSF.
Cổ phiếu năng lượng dầu khí hôm nay quay trở lại xuất sắc có PVD bật tăng kịch trần, PVT tăng 5,11%; OIL tăng 3,77%; PVS tăng 3,9% các mã còn lại cũng rất khá như PVB, PVC, PLX, BSR. Tiêu dùng cũng bật tăng mạnh mẽ VNM, SAB, PNJ, GAS, hay viễn thông VGI tăng tới 5,25% trong khi Công nghệ thông tin FPT đánh mất điểm.
Điểm lưu ý là thanh khoản ba sàn hôm nay lại nhỉnh hơn khớp lệnh đạt 24.000 tỷ đồng cho thấy tiền vẫn mua nhưng tập trung vào cổ phiếu riêng lẻ.
Khối ngoại lại bán ròng 1218.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1367.2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, TCB, PVD, KDH, PVT, POW, VHC, SAB, CTR, CTD.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VCI, VIX, HDB, FPT, GEX, VRE, MBB, HAH.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1026.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 511.5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCI, DGC, MBB, FPT, VIC, HDB, VHM, GEX, HPG, VRE.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: TCB, CII, VNM, POW, KDH, PVD, VJC, SSI, GEE.
Tự doanh bán ròng 392.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 59.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.
Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm CII, POW, MWG, VNM, STB, PNJ, DXG, SAM, ACB, SSI. Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DGC, HPG, MSN, VIC, MSH, SHB, VRE, HDB, VHM, KBC.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 335.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 796.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có VNM, PVD, VIC, DGC, KDH, VHM, CII, VCB, CTG, MBB.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, VIX, SSI, HDB, VCI, HPG, VPI, VPB, VJC, GEE.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.573,7 tỷ đồng, giảm -7,2% so với phiên liền trước và đóng góp 10,4% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với 4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 420,3 tỷ đồng được Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho Tổ chức nước ngoài.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Hóa chất, Thực phẩm, Nuôi trồng nông & hải sản, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải thủy, Sản xuất & phân phối điện, Nhựa, cao su & sợi trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Thiết bị điện, Phần mềm.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản so với USD đang làm gia tăng khả năng nhà chức trách nước này can thiệp để đảo ngược...
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 10//2025 với tổng giá trị phát hành mới đạt 66 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với với tháng trước và đánh dấu tháng thứ 6 tăng trưởng liên tiếp…
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: