Chứng khoán Mỹ giảm liền 3 phiên, giá dầu nhảy 5% vì căng thẳng Vùng Vịnh tăng nhiệt

“Thị trường chứng khoán luôn gặp khó khăn trong việc hấp thụ những chuyển động lớn như thế này trên thị trường trái phiếu"...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (1/9), khi giá dầu tăng mạnh do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy cao mối lo lạm phát, dẫn tới lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng và làm tăng xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp vào trung tuần tháng này.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 419,02 điểm, tương đương giảm 0,79%, còn 52.766,88 điểm.

Chỉ số S&P 500 mất 0,71%, còn 7.631,47 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,03%, còn 26.099,77 điểm.

Triển vọng tăng lãi suất được củng cố khi giá dầu thô tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có những diễn biến leo thang mới. Sự dịch chuyển kỳ vọng lãi suất như vậy gây áp lực mất giá lên cổ phiếu.

Ngày thứ Ba, Mỹ xác nhận tiếp tục có những cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Iran, sau khi IRGC bị cho là tấn công vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Trước đó, Iran đã tấn công vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan để trả đũa việc Mỹ tấn công đảo Larak của Iran ở Hormuz.

Hôm thứ Hai, trong một cuộc trao đổi với kênh Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo đáp trả việc Iran không kích các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. “Chúng tôi sẽ đánh mạnh lại họ”, ông nói.

Phản ứng với những thông tin này, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 4,6%, đóng cửa ở mức 94,65 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 5,2%, chốt phiên ở mức 90,22 USD/thùng.

Giá dầu tăng đẩy cao mối lo về sự dai dẳng của lạm phát cao trên toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn và dẫn tới bán tháo trên thị trường trái phiếu, khiến lợi suất trái phiếu tiếp tục xu hướng leo thang.

Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên mức 68% trong phiên này, từ mức 64% của phiên trước, cao gấp đôi so với trước bài phát biểu của ông Warsh ở sự kiện Jackson Hole vào hôm thứ Sáu tuần trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cùng kỳ hạn cao nhất từ tháng 8/1986, và lợi suất của trái phiếu chính phủ Đức cao nhất kể từ năm 2011.

“Thị trường chứng khoán luôn gặp khó khăn trong việc hấp thụ những chuyển động lớn như thế này trên thị trường trái phiếu. Tôi cho rằng sự chật vật này sẽ còn tồn tại trong cả ngắn hạn và dài hạn”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận xét với hãng tin CNBC.

Tuy nhiên, ông Mayfield cho rằng các số liệu kinh tế Mỹ đến hiện tại vẫn chưa thay đổi tới mức dẫn đến việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

“Tôi biết thị trường đang tin rằng sắp có một đợt tăng lãi suất, hoặc ít nhất là nghiêng về khả năng lãi suất sẽ tăng thay vì được giữ nguyên. Tôi nghĩ Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng có thể sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước khi hết năm 2026”, ông Mayfield nói.

Vị chiến lược gia mạnh rằng “có thể có nhiều thay đổi” trước cuộc họp sắp tới của Fed, nhất là với báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này.

Nhà quản lý danh mục Jay Hatfield của công ty InfraCap cho rằng lập trường của Fed đang ngả về cứng rắn và “chắc chắn họ muốn tăng lãi suất”. “Họ muốn chứng tỏ sự độc lập của mình với chính quyền”, ông nói.

Yếu tố mùa vụ cũng gây bất lợi đối với tâm lý nhà đầu tư. Tháng 9 thường là một tháng “xấu” đối với giá cổ phiếu ở Phố Wall. Theo công ty Fisher Investments, từ năm 1926 tới nay, tháng 9 là tháng duy nhất mà chứng khoán Mỹ mang lại lợi nhuận bình quân ở ngưỡng âm.

“Lịch sử cho thấy tháng 9 là tháng tệ nhất. Đặc biệt là vào những năm có bầu cử giữa nhiệm kỳ trong năm nay, mối lo về chính trị và sự bất định thường gây áp lực lên thị trường cổ phiếu trong tháng 9”, ông Mayfield nói.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính thuộc S&P 500, năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất trong phiên này, còn tiêu dùng không thiết yếu là nhóm ghi nhận mức giảm lớn nhất.