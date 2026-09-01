Chứng khoán Mỹ mất điểm, giá dầu tăng mạnh vì Mỹ và Iran lại không kích lẫn nhau

Cổ phiếu công nghệ là nhóm đóng góp nhiều nhất vào thành quả tăng của chứng khoán Mỹ trong tháng này...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (31/8), khi Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau lần đầu tiên trong vòng 1 tháng trở lại đây. Căng thẳng ở Vùng Vịnh nóng lên khiến giá dầu thô tăng gần 3% và tái lập mốc 90 USD/thùng.

Dù vậy, các chỉ số chính đo giá cổ phiếu ở Phố Wall đều tăng trong tháng 8 vừa qua, còn dầu thô gần như quay trở lại mức giá vào đầu tháng.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,33%, còn 7.686,14 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,12%, còn 26.370,89 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 374,09 điểm, tương đương giảm 0,7%, còn 53.185,9 điểm.

Vào ngày Chủ nhật, Bộ Chỉ huy Trung tâm (Centcom) của quân đội Mỹ xác nhận với trang tin MS NOW rằng lực lượng nước này đã không kích vào đảo Lark của Iran ở eo biển Hormuz. Đây là cuộc tấn công đầu tiên được thừa nhận công khai của Mỹ vào một mục tiêu Iran kể từ cuối tháng 7 tới nay.

Sau đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã đáp trả bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan.

Phản ứng với những thông tin này, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 2,71%, đóng cửa ở mức 90,49 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,83%, chốt phiên ở mức 85,76 USD/thùng.

Ở mức giá trên, giá dầu thô Brent giao sau chỉ tăng 0,37 USD/thùng so với mức chốt của tháng 8.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu tăng phiên này làm gia tăng áp lực lạm phát, dẫn tới củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 64% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16/9/2026.

Trước đó, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng tới đã tăng mạnh vào hôm thứ Sáu vừa rồi, sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn trong bài phát biểu ở Jackson Hole.

Phản ánh triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 4,75%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 5,243%.

Trái lại, lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,339%. Hôm thứ Sáu, lợi suất của kỳ hạn này đã tăng vọt 12 điểm cơ bản.

Giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu tăng đều là những yếu tố không có lợi cho giá cổ phiếu.

Chiến lược gia Tom Hainlin của công ty US Bank Asset Managment nhận định mức giá dầu hiện tại “hơi cao một chút”, nhưng bước tăng mới nhất của giá dầu sẽ không gây ra nhiều tổn thất lớn về kinh tế.

“Thế giới vẫn đang có đủ dầu để dùng, nên mức giá 80-90 USD/thùng dầu không phải là nghiêm trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Ngày hôm nay, giá dầu đã tăng lên tới cận trên của khoảng giá này, nhưng không làm thay đổi triển vọng của chúng tôi về tiêu dùng, về sản xuất kinh doanh, về đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI), dịch chuyển sản xuất về Mỹ, hay điện khí hóa nền kinh tế”, ông Hainlin nói với hãng tin CNBC.

Ông nói thêm rằng nếu giá dầu vượt 100 USD/thùng, những tác động tiêu cực đến nền kinh tế có thể bắt đầu xuất hiện.

Căng thẳng tăng nhiệt ở Trung Đông và sự bế tắc kéo dài ở eo biển Hormuz đã khiến chứng khoán Mỹ trải qua nhiều pha trồi sụt trong tháng 8.

Tuy nhiên, tính cả tháng vừa qua, Dow Jones vẫn tăng hơn 1%, đánh dấu tháng tăng thứ 5 liên tiếp và là tháng tăng thứ 15 của chỉ số này trong 16 tháng qua.

S&P 500 và Nasdaq có tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 5, với mức tăng tương ứng là 2,6% và 3,9%. Trong tháng, cả hai chỉ số đều đạt mức cao kỷ lục.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm đóng góp nhiều nhất vào thành quả tăng của chứng khoán Mỹ trong tháng này. Trong nhóm công nghệ, mức tăng vượt trội thuộc về các cổ phiếu có liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhóm công nghệ trong S&P 500 tăng hơn 6% cả tháng. Trong đó, Nvidia tăng khoảng 10%, Microsoft tăng hơn 9% và Micron Technology tăng hơn 16%.

Diễn biến chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ trong 1 tháng qua - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài căng thẳng địa chính trị và những dịch chuyển trong kỳ vọng lãi suất Fed, giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tháng 8 còn bị chi phối bởi biến động trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng mạnh sau khi nợ công của nước này lập kỷ lục trên 40 nghìn tỷ USD và Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tăng gấp đôi lượng mua lại trái phiếu kỳ hạn dài.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã leo từ mức 4,71% vào cuối tháng 7 lên 4,75% vào cuối tháng 8.

Tuần này, các số liệu việc làm Mỹ có thể sẽ mang tới cho nhà đầu tư một bức tranh rõ nét hơn về sức khỏe kinh tế Mỹ. Trong đó, báo cáo của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, và tiếp đó là báo cáo việc làm phi nông nghiệp đến từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Sáu.