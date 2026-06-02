Xuất khẩu dầu của Venezuela tăng liên tục

Theo Bộ Dầu mỏ Venezuela, sản lượng dầu thô của nước này có thể đạt 1,37 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay...

Theo dữ liệu vận tải biển từ công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela, xuất khẩu dầu của Venezuela tăng nhẹ lên 1,25 triệu thùng/ngày trong tháng 5, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp. Đà tăng này chủ yếu nhờ lượng dầu vận chuyển sang Mỹ, Ấn Độ và châu Âu tiếp tục đi lên.

Sản lượng và xuất khẩu dầu thô của Venezuela đã phục hồi trong năm nay, sau khi Mỹ nới lỏng trừng phạt và các công ty nước ngoài mở rộng dự án dầu khí tại nước này. Venezuela là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - nhóm các quốc gia sản xuất dầu lớn có vai trò phối hợp chính sách nguồn cung trên thị trường dầu toàn cầu.

Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh chính phủ lâm thời của bà Delcy Rodriguez được Washington hậu thuẫn và quan hệ giữa Caracas và Washington được cải thiện.

Theo Bộ Dầu mỏ Venezuela, sản lượng dầu thô của nước này có thể đạt 1,37 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay. Nếu đạt được mức này, sản lượng dầu của Venezuela sẽ tăng khoảng 22% so với mức 1,12 triệu thùng/ngày ghi nhận vào cuối năm 2025, đồng thời lên mức cao nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu áp trừng phạt đối với ngành năng lượng Venezuela vào năm 2019.

Dữ liệu từ PDVSA cho thấy Venezuela xuất khẩu 1,25 triệu thùng/ngày dầu thô và sản phẩm tinh chế trong tháng 5, tăng 0,7% so với tháng 4 và cao hơn 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, nước này xuất khẩu 67 lô hàng trong tháng.

Theo hãng tin Reuters, đà phục hồi của ngành dầu mỏ giúp Venezuela nối lại xuất khẩu sang một số thị trường mà nước này từng không thể tiếp cận trong nhiều năm qua.

Trong tháng 5, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu dầu Venezuela lớn nhất, với khoảng 558.000 thùng/ngày. Đứng sau là Ấn Độ với 427.000 thùng/ngày và châu Âu với 169.000 thùng/ngày. Cả ba thị trường này đều tăng nhập khẩu dầu Venezuela so với tháng trước.

Trong khi đó, lượng dầu được đưa tới các kho cảng ở vùng Caribbean để lưu trữ giảm mạnh, từ 187.000 thùng/ngày của tháng 4 xuống còn khoảng 58.000 thùng/ngày trong tháng 5. Diễn biến này cho thấy dầu Venezuela đang được các nhà máy lọc dầu mua vào nhiều hơn, thay vì chủ yếu được đưa tới các kho trung chuyển ở Caribbean để lưu trữ. Điều đó cũng phản ánh nhu cầu đối với dầu thô nặng và dầu nhiên liệu cặn của Venezuela đang tăng lên.

Trong tháng 5, lượng dầu thô Venezuela xuất khẩu thông qua hãng dầu khí Mỹ Chevron - đối tác liên doanh chính của PDVSA - giảm còn khoảng 269.000 thùng/ngày, từ mức 308.000 thùng/ngày trong tháng 4. Trái lại, các tập đoàn giao dịch hàng hóa quốc tế như Vitol và Trafigura tăng lượng dầu nhập khẩu từ Venezuela lên 787.000 thùng/ngày, so với 691.000 thùng/ngày một tháng trước.

Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ, một trong ba khách hàng mua dầu Venezuela lớn nhất trong những tháng gần đây, đã mua dầu trực tiếp từ PDVSA trong tháng 5. Tập đoàn này cũng mua dầu Venezuela thông qua các nhà cung cấp gồm Chevron, Vitol và Trafigura.

Ngoài dầu thô và sản phẩm tinh chế, Venezuela còn xuất khẩu khoảng 288.000 tấn hóa dầu và phụ phẩm dầu mỏ trong tháng 5, giảm so với mức 359.000 tấn của tháng 4. Nước này cũng nhập khẩu khoảng 93.000 thùng/ngày naphtha nặng - sản phẩm tinh chế từ dầu thô - để pha loãng dầu siêu nặng trước khi vận chuyển hoặc chế biến.