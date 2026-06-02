Xuất khẩu dầu của Venezuela tăng liên tục

Theo dữ liệu vận tải biển từ công ty dầu khí quốc doanh
PDVSA của Venezuela, xuất khẩu dầu của Venezuela tăng nhẹ lên 1,25 triệu
thùng/ngày trong tháng 5, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp. Đà tăng này chủ
yếu nhờ lượng dầu vận chuyển sang Mỹ, Ấn Độ và châu Âu tiếp tục đi lên.
Sản lượng và xuất khẩu dầu thô của Venezuela đã phục hồi
trong năm nay, sau khi Mỹ nới lỏng trừng phạt và các công ty nước ngoài mở rộng
dự án dầu khí tại nước này. Venezuela là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất
khẩu Dầu mỏ (OPEC) - nhóm các quốc gia sản xuất dầu lớn có vai trò phối hợp
chính sách nguồn cung trên thị trường dầu toàn cầu.
Sự phục hồi này diễn ra
trong bối cảnh chính phủ lâm thời của bà Delcy Rodriguez được Washington hậu
thuẫn và quan hệ giữa Caracas và Washington được cải thiện.
Theo Bộ Dầu mỏ Venezuela, sản lượng dầu thô của nước này có
thể đạt 1,37 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay. Nếu đạt được mức này, sản lượng
dầu của Venezuela sẽ tăng khoảng 22% so với mức 1,12 triệu thùng/ngày ghi nhận
vào cuối năm 2025, đồng thời lên mức cao nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu áp trừng phạt
đối với ngành năng lượng Venezuela vào năm 2019.
Dữ liệu từ PDVSA cho thấy Venezuela xuất khẩu 1,25 triệu thùng/ngày dầu thô và sản phẩm tinh chế trong tháng 5, tăng 0,7% so với tháng 4 và cao hơn 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, nước này xuất khẩu 67 lô hàng trong tháng.
Theo hãng tin Reuters, đà phục hồi của ngành dầu mỏ giúp Venezuela nối lại xuất khẩu
sang một số thị trường mà nước này từng không thể tiếp cận trong nhiều năm qua.
Trong tháng 5, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu dầu Venezuela lớn nhất,
với khoảng 558.000 thùng/ngày. Đứng sau là Ấn Độ với 427.000 thùng/ngày và châu
Âu với 169.000 thùng/ngày. Cả ba thị trường này đều tăng nhập khẩu dầu
Venezuela so với tháng trước.
Trong khi đó, lượng dầu được đưa tới các kho cảng ở vùng
Caribbean để lưu trữ giảm mạnh, từ 187.000 thùng/ngày của tháng 4 xuống còn
khoảng 58.000 thùng/ngày trong tháng 5. Diễn biến này cho thấy dầu Venezuela
đang được các nhà máy lọc dầu mua vào nhiều hơn, thay vì chủ yếu được đưa tới
các kho trung chuyển ở Caribbean để lưu trữ. Điều đó cũng phản ánh nhu cầu đối
với dầu thô nặng và dầu nhiên liệu cặn của Venezuela đang tăng lên.
Trong tháng 5, lượng dầu thô Venezuela xuất khẩu thông qua
hãng dầu khí Mỹ Chevron - đối tác liên doanh chính của PDVSA - giảm còn khoảng
269.000 thùng/ngày, từ mức 308.000 thùng/ngày trong tháng 4. Trái lại, các tập
đoàn giao dịch hàng hóa quốc tế như Vitol và Trafigura tăng lượng dầu nhập
khẩu từ Venezuela lên 787.000 thùng/ngày, so với 691.000 thùng/ngày một tháng
trước.
Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ, một trong ba khách
hàng mua dầu Venezuela lớn nhất trong những tháng gần đây, đã mua dầu trực tiếp
từ PDVSA trong tháng 5. Tập đoàn này cũng mua dầu Venezuela thông qua các nhà
cung cấp gồm Chevron, Vitol và Trafigura.
Ngoài dầu thô và sản phẩm tinh chế, Venezuela còn xuất khẩu
khoảng 288.000 tấn hóa dầu và phụ phẩm dầu mỏ trong tháng 5, giảm so với mức
359.000 tấn của tháng 4. Nước này cũng nhập khẩu khoảng 93.000 thùng/ngày
naphtha nặng - sản phẩm tinh chế từ dầu thô - để pha loãng dầu siêu nặng trước
khi vận chuyển hoặc chế biến.