Hoạt động sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất 4 năm

Hoạt động sản xuất tại Mỹ tiếp tục khởi sắc trong tháng 5, đánh dấu tháng mở rộng thứ 5 liên tiếp và đạt mức tăng mạnh nhất trong 4 năm, nhờ đơn hàng mới và sản lượng cùng cải thiện...

Theo dữ liệu công bố ngày thứ Hai (1/6) của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) - tổ chức khảo sát các nhà quản lý mua hàng trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ - chỉ số sản xuất của ISM trong tháng 5 tăng 1,3 điểm lên 54 điểm. Chỉ số trên 50 điểm cho thấy hoạt động sản xuất đang mở rộng.

Diễn biến này cho thấy khu vực sản xuất Mỹ đang tiếp tục khởi sắc, nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), các chính sách thuế thuận lợi hơn và mức độ bất định về thương mại dịu bớt.

Đà phục hồi diễn ra trên diện rộng, với gần như toàn bộ các ngành sản xuất ghi nhận tăng trưởng trong tháng 5, từ in ấn, dệt may đến thiết bị điện và nhựa. Sản phẩm gỗ là nhóm duy nhất suy giảm.

Các chỉ số thành phần cũng cho thấy nhu cầu đang cải thiện rõ hơn. Đơn hàng mới tăng mạnh nhất 4 tháng, trong khi sản lượng tại các nhà máy tiếp tục đi lên.

Tuy nhiên, một phần đà tăng của hoạt động sản xuất có thể đến từ việc khách hàng đẩy mạnh mua hàng trước, nhằm tránh nguy cơ giá tiếp tục tăng trong thời gian tới. Xung đột tại Trung Đông và tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã khiến giá dầu và nhiều loại nguyên vật liệu tăng cao.

Dù đã giảm so với thời điểm tăng mạnh nhất sau khi chiến sự bùng phát, giá dầu vẫn cao hơn nhiều so với trước xung đột. Dữ liệu của ISM cho thấy chi phí vật liệu đầu vào của các nhà sản xuất tiếp tục tăng mạnh. Chỉ số giá của ISM có giảm nhẹ, nhưng vẫn ở gần vùng cao nhất kể từ năm 2022.

Bà Susan Spence, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Doanh nghiệp Sản xuất của ISM, cho rằng đơn hàng mới và sản lượng tăng chủ yếu vì nhu cầu đã tích tụ từ trước đang được giải phóng, chứ không phải do doanh nghiệp đẩy mạnh mua hàng để tăng tồn kho. Dù vậy, giá cả leo thang do xung đột Trung Đông vẫn là mối lo lớn đối với các nhà sản xuất.

“Điều đáng lo ngại là nếu chiến tranh kéo dài và giá cả không sớm hạ nhiệt, nhu cầu có thể bắt đầu bị kìm hãm”, bà Spence nhận xét với hãng tin Bloomberg.

Theo khảo sát của ISM với các doanh nghiệp sản xuất, bức tranh sản xuất tại Mỹ vẫn có hai mặt. Nhu cầu tại một số ngành tiếp tục cải thiện, thậm chí tăng ngoài dự kiến, nhưng doanh nghiệp đang chịu sức ép lớn từ chi phí đầu vào. Các nhà sản xuất thiết bị vận tải, máy móc, hóa chất và thực phẩm đều cho biết giá dầu, dầu diesel, xăng và phí vận chuyển tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và lợi nhuận.

Trong khi đó, ngành máy tính và sản phẩm điện tử ghi nhận giá nhiều mặt hàng tiếp tục đi lên, một phần do nhu cầu linh kiện phục vụ xây dựng trung tâm dữ liệu tăng.

Riêng trong ngành hóa chất, một số doanh nghiệp vẫn thận trọng về triển vọng doanh số nếu các yếu tố kinh tế toàn cầu ổn định hơn và xung đột Iran sớm kết thúc. Tuy nhiên, chi phí nguyên liệu thô và phí nhiên liệu tăng cho thấy rủi ro đối với biên lợi nhuận vẫn còn lớn.

Theo các nhà phân tích, nếu sức ép chi phí tiếp tục kéo dài, giá hàng hóa tại Mỹ có thể bị đẩy lên cao hơn nữa và gây thêm áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng. Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi - tăng 3,8% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, gần gấp đôi mục tiêu 2% của Fed và là mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2023.

Khảo sát của ISM cũng cho thấy tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn chưa chấm dứt. Chỉ số thời gian giao hàng từ nhà cung cấp duy trì ở mức cao nhất kể từ năm 2022, phản ánh việc hàng hóa mất nhiều thời gian hơn để đến tay doanh nghiệp do tác động của chiến tranh Iran. Trong tháng 5, cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng, trong khi chỉ số tồn kho của ISM lên mức cao nhất 1 năm.

Thị trường lao động trong lĩnh vực sản xuất cũng có cải thiện, nhưng chưa đủ để cho thấy doanh nghiệp đã tuyển dụng trở lại. Trong tháng 5, chỉ số việc làm của ISM tăng nhưng vẫn nằm trong vùng cho thấy số lượng lao động tiếp tục giảm. Báo cáo việc làm hàng tháng của Chính phủ Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Sáu tuần này (5/6).