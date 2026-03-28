Chứng khoán Mỹ tiếp tục “đỏ lửa” khi giá dầu đóng cửa trên 110 USD/thùng

Bình Minh

28/03/2026, 08:56

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump không đủ sức trấn an nhà đầu tư, và chỉ số Dow Jones đã chính thức rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Mối lo chiến tranh kéo dài và giá dầu thô tiếp tục tăng cao đã gây ra thêm một phiên bán tháo cổ phiếu nữa ở Phố Wall trong ngày thứ Sáu (27/3).

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump không đủ sức trấn an nhà đầu tư, và chỉ số Dow Jones đã chính thức rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh.

Lúc đóng cửa, Dow Jones mất 793,47 điểm, tương đương giảm 1,73%, còn 45.166,64 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,67%, kết thúc phiên ở mức thấp nhất 7 tháng 6.368,85 điểm.

Chỉ số Nasdaq trượt 2,15%, còn 20.948,36 điểm.

Cả tuần này, S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - giảm 2,1%, đánh dấu tuần giảm thứ 5 liên tiếp. Nasdaq giảm 3,2% cả tuần, trong khi Dow Jones mất 0,9% điểm số.

Trước phiên bán tháo vào ngày thứ Sáu, Nasdaq đã rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh (correction) trong phiên ngày thứ Năm. Hiện tại, chỉ số giảm khoảng 13% so với mức kỷ lục thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.

Dow Jones cũng đã rơi vào thị trường điều chỉnh trong phiên ngày thứ Sáu, khi mức điểm đóng cửa của chỉ số blue-chip gồm 39 cổ phiếu thành viên này đã thấp hơn 10% so với mức đỉnh gần nhất. S&P 500 hiện giảm 8,7% so với mức kỷ lục.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 4,22%, đóng cửa ở mức 112,57 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 5,46% chốt ở mức 99,64 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu kể từ tháng 7/2022.

Giá dầu tiếp tục đà leo thang ngay cả khi Tổng thống Donald Trump hoãn thời hạn mà ông đặt ra để Iran mở cửa eo biển Hormuz nếu không Mỹ sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Thời hạn này được lùi tới ngày 6/4, thay vì rơi vào ngày 27/3 như cảnh báo trước đó của ông chủ Nhà Trắng.

“Theo đề nghị của Chính phủ Iran, tôi hoãn việc tấn công nhà máy năng lượng của Iran. Đàm phán đang diễn ra, và bất chấp những thông tin sai lệch mà truyền thông tin giả đưa ra, đàm phán vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tuyên bố này được xem là tín hiệu mới nhất cho thấy chính quyền ông Trump đang tìm cách chấm dứt cuộc chiến tranh ở Iran, khi giá dầu Brent đã tăng khoảng 56% so với trước khi xung đột nổ ra. Giá dầu cao đe dọa đẩy lạm phát ở Mỹ vượt xa mục tiêu và có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng hòa của ông Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay.

Tuy nhiên, sự bất định vẫn còn lớn vì phía Iran vẫn đưa ra những tuyên bố mang tính cứng rắn. Truyền thông nhà nước Iran tuần này dẫn lời Ngoại trưởng nước này nói Tehran không có ý định đàm phán với Mỹ, dù Iran đã nhận được đề xuất 15 điểm của Mỹ nhằm kết thúc chiến tranh. Ngoài ra, tờ báo Wall Street Journal đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc điều thêm 10.000 quân tới Trung Đông.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trên truyền thông nhà nước của nước này rằng eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và tàu bè nào cố tình đi qua eo biển này sẽ phải lãnh hậu quả. Ngày thứ Sáu, hai tàu Trung Quốc không được phía Iran cho đi qua eo Hormuz, và một tàu mang cờ Thái Lan đã bị mắc cạn sau khi bị tấn công ở eo biển nay - truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Trao đổi với hãng tin CNBC, CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors nhận định ngay cả khi ông Trump gia hạn với Iran, nhà đầu tư đã đến lúc rất muốn thấy có một giải pháp cụ thể cho cuộc xung đột này, thay vì chỉ nghe thấy những thông tin rằng “có thể” sẽ có giải pháp.

Một lối thoát cho xung đột sẽ là một “liều thuốc tiên” đối với chứng khoán Mỹ, sau khi cả ba chỉ số đều đã giảm hơn 7% trong tháng 3 này.

“Eo biển Hormuz càng đóng cửa lâu, giá dầu càng cao. Khi eo biển này mở cửa trở lại, giá dầu sẽ giảm nhiều, nhưng lượng dầu tồn trữ thấp vẫn sẽ là một vấn đề. Bởi vậy, nếu eo Hormuz mở cửa lại sau 1 tháng nữa, giá dầu có thể giữ ở mức trên 80 USD/thùng cho tới khi dự trữ dầu hồi phục”, ông Hatfield nhận định, cho rằng “việc không có giải pháp là điều tồi tệ, ngay cả khi có hướng đi để tìm giải pháp”.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo trưởng phân tích thị trường dầu lửa của công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, bà Paola Rodriguez-Masiu, trong 4 tuần qua, thị trường “đã chứng tỏ được sự vững vàng tương đối, nhờ sự kết hợp của sự dư cung dầu trước chiến tranh, lượng dầu thô đã có sẵn trên các tàu chở dầu trên biển, và việc các nước xả dầu dự trữ”.

“Những yếu tố đó tạo ra một vùng đệm tạm thời và giúp kiềm chế bớt đà tăng của giá dầu. Giai đoạn đó giờ đã đến lúc kết thúc”, bà nói.

Theo đánh giá của Rystad, hệ thống toàn cầu đã chuyển từ trạng thái “được nâng đỡ sang mong manh” sau mấy tuần liên tiếp cung dầu suy giảm và lượng dầu dự trữ bị rút nhanh, dẫn tới không còn nhiều dư địa để hấp thụ những cú sốc tiếp theo.

OECD: Cú sốc năng lượng có thể khiến lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2%

Chứng khoán Mỹ bán tháo, giá dầu nhảy gần 6%

Cú sốc giá dầu mở ra cơ hội cho các hãng xe điện Trung Quốc

