Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Giá dầu thô tăng do rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,13%, còn 6.606,76 điểm, dù thiết lập một kỷ lục nội phiên mới trong phiên này. Chỉ số Nasdaq giảm 0,07%, chốt ở mức 22.333,96 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 125,55 điểm, tương đương giảm 0,27%, còn 45.757,9 điểm.

Trước đó, S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy trong phiên ngày thứ Hai.

Phiên này, nhiều cổ phiếu dẫn đầu xu hướng giá lên bị bán, như Nvidia và Microsoft giảm tương ứng 1,6% và 1,2%. Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google, giảm 0,2% sau khi lập kỷ lục và gia nhập câu lạc bộ vốn hóa 3 nghìn tỷ USD vào hôm thứ Hai.

Cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày của Fed đã bắt đầu vào ngày thứ Ba. Quyết định lãi suất sẽ được Fed công bố vào chiều ngày thứ Tư theo giờ địa phương. Đây được đánh giá là cuộc họp chính sách quan trọng nhất của Fed trong năm nay, mà kết quả có thể quyết định hướng đi của thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Với khả năng hạ lãi suất trong lần họp này được cho là đã chắc chắn, điều mà nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ cập nhật dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot) như thế nào, theo hướng sẽ giảm lãi suất nhiều hơn hay ít hơn trong năm 2025 so với lần dự báo trước. Theo dự báo cập nhật cách đây 3 tháng, Fed cho rằng sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay.

Các nhà giao dịch cũng sẽ nghiền ngẫm những gì Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo vào chiều ngày thứ Tư để tìm ra manh mối về đường đi sắp tới của chính sách.

Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh Fed đương đầu sức ép lớn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thượng viện Mỹ ngày 15/9 đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Stephen Miran, một người thân cận với ông Trump - vào một ghế trong Hội đồng Thống đốc Fed. Ngoài ra, ông Trump cũng đang tìm cách sa thải một thống đốc khác của Fed là bà Lisa Cook, nhưng tòa án phúc thẩm Mỹ ngày 15/9 đã bác bỏ quyết định đó của ông.

Động lực để Fed cắt giảm lãi suất vào thời điểm này đang là sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ. Trao đổi với hãng tin CNBC, chiến lược gia trưởng Seema Shah của công ty Principle Asset Management nói rằng nhu cầu lao động trong nền kinh tế Mỹ đang yếu đi, nhưng sự khan hiếm nguồn cung lao động giúp bù trừ lại sự suy yếu đó, và rủi ro suy thoái kinh tế đang ở mức thấp.

“Nếu Fed giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp này, thì đó chủ yếu là do sức ép chính trị chứ không phải do sự cần thiết từ góc độ nền kinh tế. Mức giảm chừng mực 0,25 điểm phần trăm vẫn là lựa chọn phù hợp, cho phép Fed chặn trước một sự sụt tốc của nền kinh tế mà không phản ứng quá mức với những dấu hiệu suy yếu ban đầu”, ông Shah nói.

Số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Ba cho thấy doanh thu bán lẻ ở nước này tiếp tục tăng trưởng, với mức tăng 0,6% trong tháng 8 so với tháng 7 và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 0,6% trong tháng 7 so với tháng 6. Mức tăng này cao hơn dự báo tăng 0,2% mà giới phân tích đưa ra, nhưng không làm thay đổi kỳ vọng về lãi suất Fed.

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng đang thu hút mối quan tâm của nhà đầu tư ở Phố Wall, nhất là khi mức thuế quan ba con số giữa hai nước sẽ được áp dụng trở lại vào tháng 11 nếu đến thời điểm đó Washington và Bắc Kinh chưa đạt thỏa thuận.

Trao đổi với CNBC ngày thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói ông dự kiến Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán trước thời hạn đó, và “phía Trung Quốc hiện đã cảm thấy có thể đi đến một thỏa thuận”, sau khi hai bên hoàn tất vòng đàm phán ở Madrid, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm thứ Hai nói rằng vòng đàm phán này chủ yếu tập trung vào chủ đề TikTok nên vấn đề thương mại chỉ có thể được thảo luận sâu hơn trong những cuộc gặp tiếp theo.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,03 USD/thùng, tương đương tăng 1,53%, đóng cửa ở mức 68,47 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,22 USD/thùng, tương đương tăng 1,93%, chốt ở mức 64,52 USD/thùng.

Giá dầu đã tăng trong những phiên gần đây khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm suy yếu năng lực tài chính cho chiến tranh của Moscow. Các cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến giữa hai nước dường như rơi vào ngưng trệ.

Theo ước tính của ngân hàng Goldman Sachs, các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến năng lực lọc hóa dầu của Nga giảm đi khoảng 300.000 thùng/ngày trong tháng 8 và tháng 9.

Hôm thứ Hai, ông Bessent nói Chính phủ Mỹ sẽ không áp thêm thuế quan lên Trung Quốc nhằm gây sức ép buộc nước này dừng mua dầu Nga trừ phi các nước châu Âu cũng đánh thuế Trung Quốc và Ấn Độ - hai nước mua nhiều dầu Nga nhất.

“Với sự bấp bênh còn lớn liên quan tới thuế quan thứ cấp và các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, chúng tôi dự báo sản lượng dầu của Nga sẽ giảm nhẹ, trong khi khách châu Á vẫn phát tín hiệu sẵn sàng mua dầu Nga”, Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo.