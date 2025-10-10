Chứng khoán Mỹ giảm sau kỷ lục mới, giá dầu lao dốc vì tin Trung Đông

“Giá dầu thô đang trong một giai đoạn điều chỉnh vì cuộc xung đột Israel - Hamas có vẻ sẽ chấm dứt”...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/10), do đà tăng suy yếu sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn trong tình trạng đóng cửa. Giá dầu thô trượt 1,5% vì tin Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,28%, còn 6.735,1 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,08%, còn 23.024,63 điểm. Trước khi chốt phiên trong sắc đỏ, cả hai chỉ số này cùng lập kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số Dow Jones mất 243,36 điểm, tương đương giảm 0,52%, chốt ở mức 46.358,42 điểm.

Hôm thứ Tư, cả S&P 500 và Dow Jones đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục, trong đó S&P 500 đã tăng 8 phiên trong vòng 9 phiên và Nasdaq đầu tiên vượt qua mốc 23.000 điểm.

“Thị trường đã tăng không ngừng nghỉ kể từ đợt sụt giảm hồi tháng 4. Đang có những dấu hiệu khiến một số người cho rằng thị trường đang quá nóng và cần một sự tạm nghỉ. Nhưng chiến lược bắt đáy kinh điển vẫn đang được giữ vững”, ông David Wagner - trưởng bộ phận cổ phiếu của công ty Aptus Capital Advisors - nhận xét với hãng tin CNBC.

Các cổ phiếu AI tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong phiên này, điển hình là Oracle với mức tăng 3% và Nvidia với mức tăng 2%. Cơn sốt AI đang giữ vai trò là động lực chính cho xu hướng thị trường giá lên của cổ phiếu ở Phố Wall, trong lúc có nhiều bất định về kinh tế và chính trị không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Liên quan đến vụ đóng cửa chính phủ Mỹ, Thượng viện nước này lần thứ 7 liên tiếp không thông qua được một dự luật ngân sách tạm thời. Hầu như chưa có dấu hiệu đáng kể nào cho thấy các nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ đạt được bước tiến trong cuộc đàm phán ngân sách. Với tình trạng đóng cửa chính phủ đã kéo dài hơn 1 tuần, giới đầu tư đang đánh giá xem liệu đến khi nào nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng ra sao.

Hôm thứ Tư, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) tuyên bố sẽ cho nghỉ việc tạm thời gần một nửa số nhân viên do Chính phủ đóng cửa. Ngoài ra, tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu đã buộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu hoãn nhiều chuyến bay.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,03 USD/thùng, tương đương giảm 1,55%, chốt ở mức 65,22 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,04 USD/thùng, tương đương giảm 1,66%, còn 61,51 USD/thùng.

Israel và phiến quân Hamas của Palestine đã ký một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh, đánh dấu giai đoạn đầu trong sáng kiến mà Tổng thống Donald Trump đưa ra để chấm dứt cuộc. chiến tranh ở dải Gaza. Theo thỏa thuận này, các cuộc giao tranh sẽ ngừng lại, Israel sẽ rút một phần lực lượng khỏi Gaza, và Hamas sẽ phóng thích toàn bộ số con tin còn lại để đổi lấy tù binh đang bị Israel giam giữ.

“Giá dầu thô đang trong một giai đoạn điều chỉnh vì cuộc xung đột Israel - Hamas có vẻ sẽ chấm dứt”, Phó chủ tịch Dennis Kissler của công ty BOK Financial nhận xét.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng.

Theo nhà kinh tế trưởng Claudio Galimberti của công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, thỏa thuận hòa bình Israel - Hamas “là một bước đột phá lớn trong lịch sử gần đây ở Trung Đông, và ảnh hưởng của thỏa thuận đến thị trường dầu có thể sẽ sâu rộng, từ khả năng giảm các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ, cho tới khả năng cao hơn về một thỏa thuận hạt nhân với Iran”.

Diễn biến này có thể gia tăng áp lực giảm lên giá dầu, trong bối cảnh Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức liên minh OPEC+, tiếp tục tăng sản lượng bất chấp những dự báo gần đây cho rằng thế giới sẽ thừa dầu.