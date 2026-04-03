Chứng khoán Mỹ giằng co, giá dầu tăng 11% do mối lo chiến tranh kéo dài

Thị trường chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trước khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/4) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, do tâm lý bấp bênh của nhà đầu tư khi đón nhận những tin tức mới về cuộc chiến tranh Mỹ - Iran. Mức tăng hơn 11% trong phiên này đưa giá dầu tại thị trường Mỹ chốt phiên ở mức cao nhất trong gần 4 năm.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 61,07 điểm, tương đương giảm 0,13%, còn 46.504,67 điểm.

Trái lại, chỉ số S&P 500 tăng 0,11%, đạt 6.582,69 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,18%, chốt ở mức 21.879,18 điểm.

Cả ba chỉ số đã giảm mạnh vào đầu phiên giao dịch do mối lo xung đột quân sự ở Vùng Vịnh sẽ kéo dài.

Mối lo này bị đẩy cao sau khi Tổng thống Trump - trong bài phát biểu vào tối ngày thứ Tư theo giờ Mỹ - tuyên bố cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc sau 2-3 tuần nữa và trong khoảng thời gian từ nay đến đó, lực lượng Mỹ có thể sẽ tấn công Iran “đặc biệt mạnh” để đưa quốc gia Trung Đông này về “thời kỳ đồ đá”. Phát biểu này dập tắt hy vọng trước đó của giới đầu tư về một sự xuống thang căng thẳng.

Tại thời điểm thấp nhất trong phiên, Dow Jones mất hơn 600 điểm, tương đương giảm 1,4%, S&P 500 giảm 1,5% và Nasdaq giảm 2,2%.

Nhưng trong phiên, thị trường có những pha hồi mạnh, thậm chí có lúc cả ba chỉ số cùng bật xanh, nhờ thông tin từ truyền thông nhà nước Iran nói rằng nước này đang hợp tác với Oman để đi đến một nghị định thư cho việc “giám sát” tàu bè đi qua eo biển Hormuz.

Thị trường đã giằng co trong suốt thời gian của phiên giao dịch, cho thấy tâm lý vừa bi quan vừa lạc quan của nhà đầu tư về khả năng eo biển Hormuz sớm được khai thông. Phản ánh sự bấp bênh này, chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall có lúc vượt mức 27 điểm, so với ngưỡng được coi là bình thường từ 12-20 điểm.

“Việc mở lại eo biển Hormuz có tầm quan trọng rất lớn đối với Mỹ, không chỉ vì dòng chảy dầu thô mà còn bởi dòng chảy helium”, Giám đốc đầu tư (CIO) Todd Schoenberger của công ty CrossCheck Management nhận định với hãng tin CNBC. Ông nhấn mạnh rằng helium “quý hơn dầu nước ngoài” vì khí này được sử dụng trong quy trình sản xuất chip và “không có gì có thể thay thế được”.

Phiên ngày thứ Sáu, thị trường tài chính Mỹ, bao gồm các sàn giao dịch vàng, đóng cửa nghỉ lễ Phục sinh.

“Tôi cho rằng nhà đầu tư đang phản ứng tức thời với các thông tin mà họ nhận được. Một mặt họ muốn nhận được tin tốt, nhưng khi suy nghĩ thêm một chút, họ nhận thấy mức độ bất định vẫn còn quá lớn”, Giám đốc nghiên cứu quyết định đầu tư của công ty SimCorp, bà Melissa Brown, nhận xét.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 11,4%, chốt ở mức 111,54 USD/thùng, mức giá đóng cửa cao nhất của loại dầu này kể từ ngày 28/6/2022. Giá dầu Brent tăng 7,8%, chốt ở mức 109,03 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu đã giảm khi ông Trump mới bắt đầu bài phát biểu, với giá dầu Brent trượt về dưới 100 USD/thùng. Nhưng xu hướng tăng mạnh đã nhanh chóng được nối lại sau khi ông chủ Nhà Trắng kết thúc bài phát biểu cho thấy mức độ căng thẳng vẫn còn lớn.

Theo bà Brown, giá dầu có khả năng sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian dài và ngay cả khi giá dầu hạ, giá xăng ở Mỹ cũng giảm chậm hơn. Điều đó có nghĩa là áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ sẽ không sớm được giải tỏa.

Dù biến động mạnh tuần này, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng có một tuần tăng. S&P 500 tăng 3,4% cả tuần, còn Dow Jones và Nasdaq ghi nhận mức tăng tương ứng là gần 3% và 4,4%.

Tuy thị trường nghỉ lễ vào ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ vẫn sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 3, một chỉ báo quan trọng về sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới và có thể tác động đáng kể đến triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).