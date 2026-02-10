Tổng giám đốc IMF: Vai trò của đồng USD sẽ không sớm thay đổi

"Tôi không cho rằng sẽ có bất kỳ sự thay đổi nào trong vai trò của đồng USD trong tương lai gần”, bà Georgieva nói...

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, nhận định rằng vai trò của đồng USD trong hệ thống tiền tệ quốc tế sẽ không sớm thay đổi, bất chấp sự suy giảm giá trị của đồng tiền này trong năm qua.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Bloomberg Television, bà Georgieva nhấn mạnh: “Chúng ta không nên quá lo lắng về những biến động ngắn hạn của tỷ giá hối đoái. Tôi không cho rằng sẽ có bất kỳ sự thay đổi nào trong vai trò của đồng USD trong tương lai gần”.

Bà Georgieva đã chỉ ra những lý do khiến đồng USD giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tiền tệ quốc tế, bao gồm độ sâu và tính thanh khoản của thị trường vốn tại Mỹ, quy mô của nền kinh tế và tinh thần doanh nhân của quốc gia này.

Chỉ số Bloomberg Dollar Index, một thước đo giá trị của đồng USD so với rổ 10 đồng tiền hàng đầu khác, đã giảm 8,1% trong năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2017. Từ đầu năm 2006 tới nay, chỉ số này tiếp tục giảm thêm 1,3% do lo ngại của các nhà đầu tư toàn cầu về chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump và khối nợ công khổng lồ của Chính phủ Mỹ.

Đánh giá lạc quan của người đứng đầu IMF được đưa ra trong bối cảnh hãng tin Bloomberg ngày 9/2 dẫn nguồn thạo tin cho biết các cơ quan quản lý Trung Quốc đã khuyến cáo các tổ chức tài chính của nước này hạn chế nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ, do lo ngại về rủi ro tập trung và sự biến động của thị trường.

Mối lo về địa vị của đồng USD cũng là một nguyên nhân khiến giá kim loại quý tăng dữ dội trong năm 2025 và đầu năm nay, với giá vàng có lúc đạt tới mức 5.600 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử. Giới phân tích cho rằng những lo ngại về vị thế của bạc xanh đã thúc đẩy giới đầu tư toàn cầu tìm đến vàng - một “hầm trú ẩn” truyền thống.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào tuần trước khẳng định rằng Mỹ luôn duy trì chính sách đồng USD mạnh và không có sự can thiệp nào để làm giảm giá trị của đồng tiền này. Phát biểu này của ông Bessent được đưa ra sau khi ông Trump - khi được hỏi có lo lắng không về sự mất giá của đồng USD - đã trả lời rằng: “Không, tôi nghĩ điều đó tuyệt vời”.

Bà Georgieva cũng cho rằng đồng USD yếu hơn có thể mang lại lợi ích cho nhiều thị trường mới nổi, vì giúp giảm chi phí lãi vay trên nợ nước ngoài. “Những quốc gia vay bằng đồng USD sẽ phải trả ít hơn”, bà nói.

Phản ánh lợi ích này, chênh lệch lợi suất mà các nhà đầu tư yêu cầu để nắm giữ trái phiếu chính phủ của các thị trường mới nổi so với trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 250 điểm cơ bản, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2013.