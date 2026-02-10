Tổng giám đốc IMF: Vai trò của đồng USD sẽ không sớm thay đổi

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 10/02/2026
Bình Minh
10/02/2026, 17:27
"Tôi không cho rằng sẽ có bất kỳ sự thay đổi nào trong vai trò của đồng USD trong tương lai gần”, bà Georgieva nói...
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, nhận định rằng vai trò của đồng USD trong hệ thống tiền tệ quốc tế sẽ không sớm thay đổi, bất chấp sự suy giảm giá trị của đồng tiền này trong năm qua.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Bloomberg Television, bà Georgieva nhấn mạnh: “Chúng ta không nên quá lo lắng về những biến động ngắn hạn của tỷ giá hối đoái. Tôi không cho rằng sẽ có bất kỳ sự thay đổi nào trong vai trò của đồng USD trong tương lai gần”.
Bà Georgieva đã chỉ ra những lý do khiến đồng USD giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tiền tệ quốc tế, bao gồm độ sâu và tính thanh khoản của thị trường vốn tại Mỹ, quy mô của nền kinh tế và tinh thần doanh nhân của quốc gia này.
Chỉ số Bloomberg Dollar Index, một thước đo giá trị của đồng USD so với rổ 10 đồng tiền hàng đầu khác, đã giảm 8,1% trong năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2017. Từ đầu năm 2006 tới nay, chỉ số này tiếp tục giảm thêm 1,3% do lo ngại của các nhà đầu tư toàn cầu về chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump và khối nợ công khổng lồ của Chính phủ Mỹ.
Đánh giá lạc quan của người đứng đầu IMF được đưa ra trong bối cảnh hãng tin Bloomberg ngày 9/2 dẫn nguồn thạo tin cho biết các cơ quan quản lý Trung Quốc đã khuyến cáo các tổ chức tài chính của nước này hạn chế nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ, do lo ngại về rủi ro tập trung và sự biến động của thị trường.
Mối lo về địa vị của đồng USD cũng là một nguyên nhân khiến giá kim loại quý tăng dữ dội trong năm 2025 và đầu năm nay, với giá vàng có lúc đạt tới mức 5.600 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử. Giới phân tích cho rằng những lo ngại về vị thế của bạc xanh đã thúc đẩy giới đầu tư toàn cầu tìm đến vàng - một “hầm trú ẩn” truyền thống.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào tuần trước khẳng định rằng Mỹ luôn duy trì chính sách đồng USD mạnh và không có sự can thiệp nào để làm giảm giá trị của đồng tiền này. Phát biểu này của ông Bessent được đưa ra sau khi ông Trump - khi được hỏi có lo lắng không về sự mất giá của đồng USD - đã trả lời rằng: “Không, tôi nghĩ điều đó tuyệt vời”.
Bà Georgieva cũng cho rằng đồng USD yếu hơn có thể mang lại lợi ích cho nhiều thị trường mới nổi, vì giúp giảm chi phí lãi vay trên nợ nước ngoài. “Những quốc gia vay bằng đồng USD sẽ phải trả ít hơn”, bà nói.
Phản ánh lợi ích này, chênh lệch lợi suất mà các nhà đầu tư yêu cầu để nắm giữ trái phiếu chính phủ của các thị trường mới nổi so với trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 250 điểm cơ bản, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2013.
Super Bowl đã trở thành một sản phẩm xa xỉ, và các yếu tố duy trì địa vị này của trận đấu khó có thể thay đổi trong tương lai gần...
Thị trường chứng khoán Nhật Bản liên tục lập đỉnh mới sau khi Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử sớm bầu Hạ viện hôm Chủ nhật...
Đây là vụ kiện đầu tiên của một hãng xe Trung Quốc liên quan đến thuế quan của Mỹ...
Nguồn tin nói rằng giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo các ngân hàng hạn chế mua trái phiếu chính phủ Mỹ và yêu cầu những ngân hàng có mức độ tiếp xúc cao với tài sản này phải giảm bớt vị thế...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: