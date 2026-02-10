Dow Jones lập kỷ lục trước thềm loạt báo cáo quan trọng, giá dầu tăng sau cảnh báo của Mỹ về Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/2), với chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục mới trong lúc nhà đầu tư đợi các số liệu kinh tế và báo cáo tài chính quan trọng dự kiến được công bố trong tuần này. Giá dầu thô tăng hơn 1% sau khi Mỹ khuyến cáo tàu bè của nước này tránh xa Iran nhất có thể.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,47%, đạt 6.964,82 điểm. Dow Jones tăng 20,2 điểm, tương đương tăng 0,04%, đạt 50.135,87 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,9%, chốt ở mức 23.238,67 điểm.

Mức tăng khiêm tốn của Dow Jones trong phiên này cũng đủ để chỉ số blue-chip gồm 20 cổ phiếu thành viên lập kỷ lục nội phiên và kỷ lục đóng cửa mới. Hôm thứ Sáu vừa rồi, chỉ số thiết lập một cột mốc lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử vượt 50.000 điểm.

Phiên đầu tuần chứng kiến cổ phiếu công nghệ tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo vào tuần trước. Nvidia và Broadcom là hai cái tên nổi bật, với mức tăng tương ứng 2,5% và 3,3%. Cổ phiếu Oracle tăng 9,6% sau khi được công ty D.A. Davidson nâng khuyến nghị nắm giữ.

Thị trường bắt đầu hồi phục trong phiên ngày thứ Sáu, sau mấy phiên xả hàng liên tục trước đó trong tuần mà bị bán nhiều nhất là cổ phiếu công nghệ do lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng với sự phục hồi của giá cổ phiếu ở Phố Wall, thị trường tiền số cũng ổn định trở lại sau đợt bán tháo gần đây. Giá bitcoin đang trụ vững ở vùng 70.000 USD, sau khi có lúc giảm về vùng 61.000 USD vào hôm thứ Sáu - mức thấp hơn một nửa so với kỷ lục 126.000 USD thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.

“Nhà đầu tư đang băn khoăn rằng liệu sự phục hồi này của thị trường có duy trì được hay không. Họ đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là cơ hội tốt để mua, hay mua để rồi hứng thua lỗ”, chiến lược gia Sam Stovall của công ty CFRA Research nhận định với hãng tin CNBC.

Nói về hệ số giá/thu nhập dự phóng (P/E) của cổ phiếu công nghệ, ông Stovall cho biết thị trường “đã đi từ phần bù 17% đến chiết khấu 8%” so với mức bình quân của 5 năm. “Nhà đầu tư có thể nói rằng đây là một tín hiệu tương đối tốt và giờ có lẽ chưa phải là lúc để rút vốn khỏi cổ phiếu công nghệ”, ông nói.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng xu hướng nhà đầu tư dịch chuyển khỏi cổ phiếu công nghệ có thể sẽ tái diễn trong tuần này nếu doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác mang tới những báo cáo tài chính khả quan. Chẳng hạn, Coca-Cola và Ford sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 vào ngày thứ Ba (10/2).

Nhà đầu tư cũng đang chờ các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng. Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 vào ngày thứ Tư và tiếp đó là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Sáu. Những số liệu này có thể tác động mạnh tới triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 55.000 công việc mới trong tháng 1. Chỉ số CPI tháng đầu năm được dự báo tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,99 USD/thùng, tương đương tăng 1,45%, chốt ở mức 69,04 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,81 USD/thùng, tương đương tăng 1,27%, chốt ở mức 64,36 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi Bộ Giao thông Mỹ ra khuyến cáo tàu bè mang cờ Mỹ tránh xa hết mức có thể lãnh thổ Iran khi di chuyển qua eo biển Hormuz và Vịnh Oman - hãng tin Reuters đưa tin.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Mỹ lưu ý rằng tàu bè đi qua các khu vực trên có lịch sử phải đối mặt với rủi ro bị các lực lượng của Iran tấn công, với vụ việc gần đây nhất xảy ra vào ngày 3/2. Cơ quan này khuyến cáo tàu bè mang cờ Mỹ đi gần hơn về phía Oman khi di chuyển về hướng Đông qua eo Hormuz.

Khuyến cáo này làm dấy lên mối lo ngại rằng căng thẳng Mỹ - Iran có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu. Eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran là nơi khoảng 1/5 lượng dầu được tiêu thụ trên toàn cầu đi qua.

“Phần bù rủi ro của giá dầu liên quan tới Iran chưa thể hết chừng nào tàu chiến Mỹ còn có mặt ở khu vực”, nhà phân tích Bjarne Schieldrop của công ty SEB nhận định.

Tuần trước, giá dầu giảm sau khi Mỹ và Iran nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, cuộc gặp của các quan chức cấp cao hai nước ở Oman vào hôm thứ Sáu hầu như chưa mang lại kết quả gì.

Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Iran nói nước này sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu bị lực lượng Mỹ tấn công. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gần đây gia tăng sự hiện diện hải quân ở Vùng Vịnh.

“Rất khó để đánh giá tình hình sẽ diễn biến ra sao. Thị trường đang chờ hai bên chốt ngày để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định.