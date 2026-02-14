Giá vàng hồi 120 USD/oz sau báo cáo CPI Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị lắng xuống, giá vàng tuần này chủ yếu chịu sự chi phối của kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất của Fed...

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (13/2), lấy lại phần lớn thiệt hại của phiên trước đó, nhờ báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm nối lại việc cắt giảm lãi suất. Quỹ SPDR Gold Trust mua ròng nhẹ trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 120,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 2,45%, đạt 5.043,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 2,13 USD/oz, tương đương tăng 2,83%, chốt ở mức 77,57 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng khoảng 2%, đóng cửa ở mức 5.046,3 USD/oz.

Trước phiên hồi phục này, giá vàng đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, xuống mức thấp nhất trong gần 1 tuần, do ảnh hưởng từ số liệu việc làm tốt hơn dự báo của Mỹ. Bật tăng trong phiên ngày thứ Sáu, giá vàng đã lấy lại mốc chủ chốt 5.000 USD/oz sau khi giảm sâu dưới mốc này trong phiên trước.

Cả tuần, giá vàng giao ngay tăng 1,5% và giá bạc giao ngay giảm gần 0,5%.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị lắng xuống, giá vàng tuần này chủ yếu chịu sự chi phối của kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất của Fed. Trong khi đó, triển vọng lãi suất Fed bị chi phối bởi các số liệu kinh tế Mỹ.

Hôm thứ Năm, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm mới được tạo ra nhiều hơn so với kỳ vọng và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống. Dữ liệu này khiến thị trường suy giảm kỳ vọng vào việc Fed sớm hạ lãi suất, dẫn tới áp lực bán đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Ngược lại, báo cáo CPI được công bố vào ngày thứ Sáu mang tới một lực hỗ trợ quan trọng cho giá vàng. Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 1, CPI của nước này tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0,3% mà giới phân tích đưa ra trước đó, và thấp hơn mức tăng 0,3% của tháng 12.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng đầu năm tăng 2,4%, thấp hơn con số dự báo là 2,5%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với mức tăng của tháng 12, đồng thời là mức tăng ít nhất kể từ tháng 5/2025. CPI lõi tăng 2,5%, bằng với dự báo và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Các dữ liệu này ngay lập tức đã củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay, hỗ trợ cho giá vàng hồi phục. Theo dữ liệu từ công ty dữ liệu thị trường tài chính LSEG, thị trường đang đặt cược bình quân Fed giảm lãi suất 0,63 điểm phần trăm trong năm nay, tương đương ít nhất 2 lần giảm mỗi lần 0,25 điểm phần trăm. Trong đó, đợt giảm đầu tiên được kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 7.

“Giá vàng và giá bạc đang hồi phục sau báo cáo CPI tháng 1 yếu hơn dự báo. Dữ liệu này giúp giải tỏa những lo ngại do báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo công bố hôm thứ Tư”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nhận xét với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Cũng theo Reuters, nhu cầu vàng vật chất ở Trung Quốc duy trì ở mức cao trước thềm Tết Nguyên đán, trong khi nhu cầu vàng ở Ấn Độ có dấu hiệu suy yếu. Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia tiêu thụ vàng vật chất nhiều nhất thế giới.

Trong tuần này, giá vàng bán lẻ ở Trung Quốc dao động từ thấp hơn 8 USD/oz đến cao hơn 10 USD/oz so với giá giao ngay trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá vàng bán lẻ ở Ấn Độ thấp hơn tới 12 USD/oz so với giá vàng chính thức, từ chỗ cao hơn tới 70 USD/oz trong tuần trước.

Giá vàng chính thức ở Ấn Độ tính bằng giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế cộng thuế nhập khẩu 6% và thuế tiêu thụ 3%.

Mức giá đóng cửa tuần của vàng giao ngay tương đương khoảng 158,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với tại thời điểm đầu giờ sáng thứ Năm.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua nhưng tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với mức đóng cửa tuần trước.

Cả tuần, giá vàng quy đổi tăng 2,4 triệu đồng/lượng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm nhẹ trong phiên ngày thứ Sáu, chốt dưới mức 96,9 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm gần 0,8% -theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Trong một báo cáo vừa công bố, ngân hàng ANZ nâng dự báo giá vàng trong quý 2 năm nay lên 5.800 USD/oz từ mức 5.400 USD/oz trước đó, nhấn mạnh vai trò “hầm trú ẩn” của kim loại quý này. Trong khi đó, ANZ cho rằng giá bạc - dù vẫn dược hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh - có thể sẽ không tái lập được kỷ lục do các nhà sản xuất công nghiệp ngần ngại với mức giá cao của bạc trong thời gian gần đây.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức hơn 1.077 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng khoảng 0,9 tấn vàng.