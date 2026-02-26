Thứ Năm, 26/02/2026

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu chững trong lúc chờ tin Iran

Bình Minh

26/02/2026, 08:05

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/2), khi nhà đầu tư duy trì xu thế mua cổ phiếu công nghệ của phiên trước...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Dầu thô vững giá trong lúc chờ tin đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran, dù đương đầu áp lực giảm từ số liệu thống kê cho thấy lượng dầu tồn trữ của Mỹ tăng mạnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,81%, chốt ở mức 6.946,13 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,26%, đạt 23.152,08 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 307,65 điểm, tương đương tăng 0,63%, đạt 49.482,15 điểm.

Cổ phiếu Nvidia tăng 1,4% trước khi hãng chip công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025. Theo dự kiến, báo cáo của Nvidia sẽ được công bố sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức, cùng với báo cáo của hai công ty phần mềm lớn là Salesforce và Snowflake.

Giới đầu tư ở Phố Wall đã trở nên hoài nghi về mức định giá bị đẩy lên quá cao của các cổ phiếu công nghệ, một phần do lo ngại mức đầu tư lớn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và triển vọng lợi nhuận khó đoán định của các khoản đầu tư này.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn lo AI sẽ gây đảo lộn mô hình kinh doanh bấy lâu nay trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, tài chính tới phần mềm. Bởi vậy, cổ phiếu phần mềm là một trong những nhóm bị bán mạnh nhất trong thời gian qua. Mấy phiên gần đây, cổ phiếu công nghệ nói chung và cổ phiếu phần mềm đã dần hồi phục song sức ép giảm vẫn còn lớn.

“Liệu niềm tin của thị trường có thể duy trì hay không trong những phiên tới sẽ phụ thuộc một phần vào kết quả kinh doanh của Nvidia. Do các công ty công nghệ lớn đều công bố các kế hoạch đầu tư lớn vào AI trong mấy tuần qua, thị trường đang kỳ vọng Nvidia công bố con số doanh thu cao hơn dự báo đồng thuận, cùng với mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ”, Giám đốc đầu tư Ulrike Hoffmann-Burchardi của ngân hàng UBS nói với hãng tin CNBC.

Cổ phiếu Oracle tăng 1% phiên này sau khi được ngân hàng đầu tư Oppenheimer nâng khuyến nghị nắm giữ. Quỹ the iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) chuyên cổ phiếu phần mềm tăng gần 2%. Các cổ phiếu như Palantir và Microsoft cũng đồng loạt chốt phiên trong sắc xanh.

Hai phiên phục hồi liên tiếp của chứng khoán Mỹ diễn ra trong lúc nhà đầu tư dõi theo các tin tức về thuế quan và địa chính trị.

Mức thuế quan toàn cầu mới 10% của Mỹ đã có hiệu lực từ ngày thứ Ba (24/2), và một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách nâng mức thuế lên 15% như ông Trump đã tuyên bố.

Theo dự kiến, vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa giới chức Mỹ và Iran sẽ khởi động ở Geneva, Thụy Sỹ vào ngày hôm nay (26/2).

Trong bài phát biểu thông điệp liên bang (State of the Union) hàng năm vào đêm ngày thứ Ba, Tổng thống Trump nói rằng “hầu như tất cả” các quốc gia và doanh nghiệp đều muốn giữ nguyên các thỏa thuận thuế quan và đầu tư mà họ đã có với Mỹ, dù thuế quan đối ứng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu hóa và được ông thay thế bằng mức thuế toàn cầu mới.

Ông Trump cũng đề cập đến khả năng tấn công Iran và khẳng định sẽ không để cho nước này có vũ khí hạt nhân.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,08 USD/thùng, chốt ở mức 70,85 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau giảm 0,21 USD/thùng, chốt ở mức 65,42 USD/thùng.

Giá dầu đương đầu áp lực giảm sau khi báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô tồn trữ của nước này tăng 16 triệu thùng trong tuần trước, do các nhà máy lọc dầu ở nước này giảm hoạt động và nhập khẩu dầu tăng. Con số này vượt xa mức dự báo tồn trữ dầu thô tăng 1,5 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trong khảo sát của hãng tin Reuters.

Dù vậy, giá dầu đang được hỗ trợ bởi mối lo ngại rằng Mỹ có thể tấn công Iran. Phát biểu hôm thứ Ba tuần này, Ngoại trưởng Iran nói một thỏa thuận với Mỹ là “trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên”.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Reuters, OPEC+ có thể sẽ xem xét tăng hạn ngạch sản lượng dầu của khối thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 4, kết thúc một giai đoạn ngừng tăng sản lượng kéo dài 3 tháng. Nguồn tin nói OPEC+ muốn chuẩn bị cho mùa cao điểm tiêu thụ xăng dầu trong những tháng hè và ứng phó với xu hướng tăng của giá dầu khi Mỹ và Iran căng thẳng.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

