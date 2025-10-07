Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu bật tăng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Bình Minh
07/10/2025, 08:02
Việc chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang gác sang bên mối lo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa...
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục mới nhưng Dow Jones giảm điểm. Giá dầu thô tăng hồi phục sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh đưa ra quyết định chỉ tăng nhẹ sản lượng.
Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,36%, đạt 6.740,18 điểm. Nasdaq tăng 0,71%, đạt 22.941,67 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones mất 63,31 điểm, tương đương giảm 0,14%, còn 46.694,97 điểm.
Phiên tăng này của S&P 500 và Nasdaq có được là nhờ cổ phiếu AMD tăng gần 24% sau khi hãng chip này đạt thỏa thuận với OpenAI mà theo đó OpenAI cuối cùng có thể nắm cổ phần 10% trong AMD.
Động lực cho hai chỉ số trên còn đến từ mức tăng gần 14% của cổ phiếu Comerica sau khi ngân hàng khu vực này đạt thỏa thuận bán lại cho đối thủ Fifth Third Bancorp với giá 10,9 tỷ USD trong một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu. Kết quả của vụ sáp nhập này sẽ là sự ra đời của ngân hàng lớn thứ 9 ở Mỹ.
Việc hai thỏa thuận mua bán và sáp nhập (M&A) quy mô lớn được công bố trong cùng một ngày khiến nhà đầu tư phấn chấn. Thị trường M&A ở Phố Wall đang trong thời kỳ sôi động, thúc đẩy thêm tâm lý bầy đàn trên thị trường chứng khoán Mỹ năm nay.
“Đang có một cái nhìn lạc quan về tăng trưởng trong dài hạn. Môi trường quy chế giám sát đối với các ngân hàng và doanh nghiệp đang trở nên thân thiện hơn, và ai cũng kỳ vọng lãi suất sẽ thấp hơn trong năm tới”, nhà quản lý danh mục Brian Mulberry của công ty Zacks Investment Management nhận định với hãng tin CNBC.
Việc chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang gác sang bên mối lo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa. Một vấn đề lớn của sự đóng cửa này là các báo cáo kinh tế quan trọng bị trì hoãn, bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 lẽ ra được công bố vào hôm thứ Sáu tuần trước.
“Hiện tại, thị trường chứng khoán đang không mấy lo lắng về việc Chính phủ đóng cửa. Thay vào đó, nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào niềm lạc quan về lợi nhuận và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất”, Giám đốc đầu tư Robert Edwards của công ty Edwards Asset Management nói, cho rằng S&P 500 đang trên đà vượt mốc 7.000 điểm trong thời gian từ nay tới cuối năm.
Trong lúc thiếu vắng các báo cáo kinh tế quan trọng, mối quan tâm của nhà đầu tư trong tuần này sẽ tập trung vào phát biểu của một loạt quan chức Fed, gồm Thống đốc Stephen Miran dự kiến phát biểu vào ngày thứ Tư và Chủ tịch Jerome Powell vào ngày thứ Sáu.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,94 USD/thùng, tương đương tăng 1,46%, đóng cửa ở mức 65,47 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,81 USD/thùng, tương đương tăng 1,33%, chốt phiên ở 61,69 USD/thùng.
Trước phiên hồi phục này, giá dầu đã sụt 8% trong tuần vừa rồi.
Hôm Chủ nhật, liên minh OPEC+ đưa ra quyết định tăng sản lượng khai thác dầu thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 11, bằng với mức tăng của tháng 10. Mức tăng này ít hơn so với dự báo trước đó của thị trường, dẫn tới áp lực giảm đè nặng lên giá dầu nhẹ đi sau khi quyết định được công bố.
“Tuy nhiên, mức tăng sản lượng như vậy vẫn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thừa cung dầu toàn cầu được dự báo trong quý 4/2025 và năm 2026”, nhà phân tích Janiv Shah của công ty Rystad nhận xét.
Cùng với dự báo về tình trạng dư cung dầu, kỳ vọng về sự suy yếu của nhu cầu tiêu thụ dầu đang là một yếu tố hạn chế dư địa tăng của giá dầu.
Nhà phân tích cấp cao Priyanka Sachdeva của công ty Phillip Nova dự báo nếu không có chất xúc tác mới và triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu không có dấu hiệu cải thiện, giá vàng có thể bị ghìm ở vùng hiện tại.
