Mỹ âm thầm đóng quỹ nộp chậm trong WTO

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Bình Minh
31/10/2025, 13:59
Việc Mỹ không đóng quỹ đúng hạn đã dẫn tới việc WTO áp dụng các "biện pháp hành chính" đối với nước này vào tháng 3 năm nay...
Mỹ đã âm thầm thanh toán khoản đóng góp quá hạn tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), theo nội dung email mà tờ báo Financial Times tiếp cận được. Thông tin này được hé lộ trong bối cảnh chính quyền Trump thường xuyên chỉ trích WTO.
Tờ báo cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chi trả hơn 25 triệu USD các khoản phí thành viên quá hạn tại WTO, mặc dù trước đó đã có những nhiều lời chỉ trích và trì hoãn việc đóng góp.
8 tháng trước, Mỹ tuyên bố tạm ngừng góp quỹ hàng năm để xem xét lại các khoản đóng góp của nước này tại một loạt tổ chức đa phương, bao gồm cả WTO và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tính trên tỷ lệ thương mại toàn cầu, Mỹ cần đóng góp 11% ngân sách hàng năm của WTO, tương đương 23,2 triệu franc Thụy Sỹ, tương đương khoảng 25,7 triệu USD, cho năm 2024.
Việc Mỹ không đóng quỹ đúng hạn đã dẫn tới việc WTO áp dụng các "biện pháp hành chính" đối với nước này vào tháng 3 năm nay, khởi đầu cho một loạt các biện pháp xử lý gia tăng đối với các thành viên không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Theo Financial Times, thông tin về việc Mỹ đóng quỹ đã được truyền đạt gián tiếp tới nhân viên WTO qua một email, trong đó nói rằng Mỹ không còn bị áp dụng các "biện pháp hành chính" nữa.
Một quan chức của chính quyền ông Trump đã xác nhận việc đóng quỹ nhưng từ chối bình luận thêm hoặc tiết lộ số tiền đã đóng. Trong khi đó, Ban Thư ký WTO từ chối đưa ra bình luận.
Chỉ mới tháng trước, Nhà Trắng chỉ trích WTO là "vô dụng", cáo buộc tổ chức này hỗ trợ Trung Quốc có những hành vi không bình đẳng trong thương mại toàn cầu. Nhưng sau đó, Mỹ đã rút lại tuyên bố này mà không đưa ra lời giải thích nào.
Mỹ vẫn đang làm suy yếu khả năng thực thi các quy tắc thương mại toàn cầu của WTO bằng cách từ chối cung cấp thẩm phán cho tòa trọng tài WTO - cơ chế thực thi chính của tổ chức này. Dù vậy, các nhà ngoại giao cho biết Mỹ vẫn tiếp tục tham gia vào công việc kỹ thuật của WTO ở cấp hành chính.
Các chuyên gia thương mại nhận định rằng quyết định đóng quỹ trong âm thầm của Mỹ có thể chỉ là một chuyển biến nhất thời thay vì một sự thay đổi triệt để trong cách tiếp cận.
Tuy nhiên, CEO George Riddell của công ty tư vấn thương mại Goyder cho rằng các khoản đóng góp của Mỹ sẽ giảm bớt một số áp lực tài chính trước mắt của WTO. Thời gian qua, việc thiếu ngân sách đã khiến tổ chức này phải cắt giảm các hoạt động và hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ các nước đang phát triển.
Ông Riddell cũng lưu ý rằng vị thế của Chính phủ Mỹ đối với WTO vẫn còn phức tạp, khi các thỏa thuận thương mại gần đây giữa chính quyền ông Trump và các nước Đông Nam Á có bao gồm các điều kiện yêu cầu họ ủng hộ các thỏa thuận của WTO. “Chưa chắc các điều kiện đó đồng nghĩa một sự ủng hộ toàn diện của Mỹ đối với WTO, nơi các cuộc thảo luận về cải cách tổ chức vẫn còn căng thẳng trước thềm hội nghị bộ trưởng dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026”, ông nói.
Thỏa thuận “đình chiến” thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc - đạt được sau cuộc gặp ngày 30/10 đã phần nào gỡ bỏ nỗi lo của khối ngoại đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc...
Kế hoạch chuyển giao quyền lực của ông Warren Buffett kéo theo sự đổi lớn với một số thông lệ lâu nay của Berkshire...
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 30/10, một quyết định đã được giới chuyên gia dự báo trước...
Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Hàn Quốc ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt một thỏa thuận “đình chiến” thương mại mới, giúp tháo ngòi căng thẳng bùng phát gần đây do vấn đề đất hiếm giữa hai cường quốc...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/10), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm về loạt báo cáo tài chính hàng quý của các công ty công nghệ vốn hóa lớn và đánh giá kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: