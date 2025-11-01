Vàng trượt giá vì nỗi lo Fed không giảm lãi suất vào tháng 12

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/10) do thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025...

Dù giảm tuần thứ hai liên tiếp, giá kim loại quý này vẫn ghi nhận tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 22,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,56%, còn 4.003,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 127,1 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với tại thời điểm 6h sáng ngày 31/10 theo giờ Việt Nam.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,5%, còn 3.996,5 USD/oz.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay giảm gần 2,7%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp và giá vàng giao ngay quy đổi giảm 3,5 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, giá vàng giảm hơn 3%, chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng trước đó. Tuy nhiên, cả tháng 10, giá vàng giao ngay vẫn tăng 3,7%, hoàn tất tháng tăng thứ ba không nghỉ kể từ tháng 8.

Gây áp lực giảm giá lên vàng trong phiên này là sự dịch chuyển trong kỳ vọng lãi suất và sự tăng giá của đồng USD.

Phát biểu ngày thứ Sáu, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nói bà phản đối việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra ngày 28-29/10 vừa qua - khi Fed đưa lãi suất quỹ liên bang giảm 0,25 điểm phần trăm về mức 3,75-4%. Bà Hammack cho rằng Fed cần duy trì sự thắt chặt nhất định trong chính sách tiền tệ để kéo lạm phát xuống.

Trước đó, sau khi kết thúc cuộc họp hôm 29/10, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng để ngỏ khả năng không hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 khi nói rằng lạm phát còn cao và chính sách tiền tệ không đi theo một con đường định sẵn.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đang đặt cược khả năng chỉ khoảng 60-70% Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12, giảm từ mức hơn 90% vào đầu tuần này.

“Phát biểu của bà Hammack đã gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng, vì bà ấy là vị chủ tịch chi nhánh Fed thứ ba công khai phản đối việc giảm lãi suất vào giai đoạn này, xét tới tình trạng lạm phát còn cao. Bà Hammack sẽ có quyền bỏ phiếu về chính sách tiền tệ của Fed trong năm 2026 và những gì bà ấy nói cho thấy thị trường đã lạc quan quá mức về triển vọng lãi suất giảm”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Đồng USD đã tăng giá từ sau cuộc họp của Fed và gần đạt mức cao nhất 3 tháng trong phiên ngày thứ Sáu. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,2%, chốt ở mức 99,72 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng 0,77% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Một số tổ chức dự báo tiếp tục giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng trong dài hạn. Một báo cáo của Morgan Stanley ngày 31/10 nhận định giá vàng còn tăng vì môi trường lãi suất giảm, hoạt động mua vàng của các quỹ ETF, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, và tình trạng bấp bênh kinh tế còn tồn tại. Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư này dự báo giá vàng sẽ đạt mức bình quân 4.300 USD/oz trong nửa đầu của năm 2026.

Năm nay, giá vàng đã tăng 53%, sau khi tăng 27% trong năm ngoái.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy giảm là một nguyên nhân khác khiến giá vàng giảm trong tuần này. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp thượng đỉnh ở Hàn Quốc và nhất trí hòa hoãn thương mại thêm 1 năm. Dù vậy, giới phân tích đánh giá thỏa thuận mà ông Trump và ông Tập mới đạt được là thiếu chi tiết và chỉ là một bước đi mang tính chiến thuật thay vì một bước ngoặt căn bản trong thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 7,7 tấn vàng trong tuần này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.039,2 tấn vàng. Phiên ngày thứ Sáu, quỹ bán ròng 1,2 tấn vàng.

Tỷ giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 26.077 đồng (mua vào) và 26.347 đồng (bán ra), giảm 28 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 2 đồng ở chiều bán ra so với sáng thứ Sáu. Tuần này, giá USD tại Vietcombank giảm 5 đồng ở mỗi đầu giá.