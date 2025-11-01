Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 26/10-1/11/2025: Mỹ - Trung đạt thỏa thuận “đình chiến” mới, vàng tiếp tục bị bán tháo

Các thông tin và sự kiện quan trọng của kinh tế thế giới tuần này bao gồm Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận hòa hoãn chiến tranh thương mại, quyết định lãi suất từ Fed, ECB và BOJ, và hoạt động bán tháo tiếp diễn trên thị trường vàng.

Dưới đây là những diễn biến nổi bật của kinh tế thế giới trong tuần từ ngày 26/10-1/11/2025 do VnEconomy điểm lại:

Thỏa thuận “mang tính chiến thuật” giữa Mỹ và Trung Quốc

Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc và thống nhất đi đến một thỏa thuận đình chiến thương mại mới. Các điều khoản nhắm tới hạ nhiệt căng thẳng trước mắt nhưng bỏ ngỏ nhiều vấn đề gai góc như kiểm soát xuất khẩu chip, TikTok.

Đây được đánh giá là một thỏa thuận “mang tính chiến thuật” nhằm quản lý rủi ro leo thang và tạo khoảng lặng để hai bên tiếp tục thương lượng, hơn là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giúp tái thiết mối quan hệ và xử lý tận gốc các bất đồng.

Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

Thỏa thuận đạt được trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, kết thúc những tháng đàm phán căng thẳng sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận khung vào tháng 7. Điểm đáng chú ý là Hàn Quốc nhất trí đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc được Washington giảm thuế quan cho ô tô từ 25% xuống còn 15%.

Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác - đầu tư

Trong chuyến thăm Nhật Bản tuần qua, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã ký nhiều thỏa thuận nhằm củng cố liên minh an ninh - kinh tế và hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm, cũng như tăng cường phối hợp trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, logistics.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn của Nhật dự kiến đầu tư khoảng 400 tỷ USD vào các dự án hạ tầng - công nghiệp then chốt tại Mỹ.

Mỹ ký thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia Đông Nam Á

Ngày 26/10, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận thương mại với Malaysia và Campuchia, cũng như khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại với Thái Lan và Việt Nam.

Trung Quốc nối lại mua đậu nành Mỹ

Theo hãng tin Reuters, Tập đoàn quốc doanh Trung Quốc COFCO đã mua ba lô hàng đậu tương từ Mỹ - đánh dấu thương vụ đầu tiên sau nhiều tháng gián đoạn. Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập ngày 30/10.

Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất

Fed ngày 29/10 hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm - lần cắt giảm thứ hai liên tiếp - đồng thời thông báo kết thúc giai đoạn thu hẹp bảng cân đối kế toán từ ngày 1/12. Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu mở về quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 12, khẳng định “chưa có gì chắc chắn” và sẽ tùy vào dữ liệu kinh tế.

Ngân hàng Trung ương (ECB), Ngân hàng Trung ương (BOJ) giữ nguyên lãi suất

Kết thúc cuộc họp ngày 30/10, ECB quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2%, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp không điều chỉnh. Một số ngân hàng lớn hiện dự báo cơ quan này sẽ chưa giảm lãi suất cho tới cuối năm 2026.

Cùng ngày tại Nhật, BOJ cũng quyết định giữ nguyên lãi suất đồng thời phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, tùy thuộc vào triển vọng tiền lương trong năm tới.

Thị trường tài chính Argentina tăng bùng nổ

Tuần qua, Quốc hội Argentina hoàn tất bầu cử giữa kỳ với thắng lợi lớn thuộc về đảng Tự Do Tiến Lên (LLA) của Tổng thống Javier Milei, mở ra cơ hội cho ông thúc đẩy chương trình cải cách. Chiến thắng này đưa tỷ giá đồng nội tệ peso và các tài sản khác của Argentina tăng mạnh.

Vàng tiếp tục trượt giá

Giá vàng thế giới tuần này tiếp tục điều chỉnh mạnh sau khi rời vùng đỉnh lịch sử vào tuần trước. Trong tuần, có lúc giá vàng giảm về dưới 4.000 USD/oz. Áp lực giảm giá đối với vàng đến từ việc đồng USD mạnh lên khi Fed tỏ ra thận trọng và kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung làm suy yếu nhu cầu trú ẩn.

Ra mắt đồng stablecoin đầu tiên neo vào đồng yên

Ngày 27/10, JPYC - đồng stablecoin đầu tiên trên thế giới neo vào đồng yên - chính thức ra mắt tại Nhật Bản. JPYC đặt mục tiêu phát hành số lượng stablecoin có trị giá 10 nghìn tỷ yên (66 tỷ USD) trong vòng 3 năm.

Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ đầu tiên

Theo nguồn tin của Reuters, Chính phủ Nga dự định phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ đầu tiên trên thị trường nội địa vào đầu tháng 12 năm nay. Động thái này nhằm thu hút lượng nhân dân tệ dư thừa mà doanh nghiệp xuất khẩu và ngân hàng Nga tích lũy từ doanh thu bán hàng sang Trung Quốc, qua đó tạo một kênh đầu tư sinh lãi thay vì để vốn nhàn rỗi.

Nhà sáng lập SoftBank giàu nhất Nhật Bản

Hôm 29/10, lần đầu tiên sau 11 năm, ông Masayoshi Son - nhà sáng lập SoftBank Group - đã vượt ông Tadashi Yanai, Chủ tịch kiêm CEO Fast Retailing, công ty mẹ của hãng thời trang Uniqlo, trở thành người giàu nhất Nhật Bản, nhờ động lực từ các khoản đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Cũng trong ngày 29/10, Nvidia, công ty chế tạo chip hàng đầu của Mỹ, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa thị trường 5 nghìn tỷ USD. Các đây 3 năm, công ty này mới chỉ được định giá khoảng 400 tỷ USD. Tuần qua, vốn hóa của Apple và Microsoft cũng đồng loạt vượt 4 nghìn tỷ USD.