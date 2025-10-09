Thứ Năm, 09/10/2025

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1%

Bình Minh

09/10/2025, 08:03

Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Tư (8/10) dù Chính phủ nước này tiếp tục đóng cửa...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô tăng khá mạnh vì lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga trong bối cảnh tiến trình hòa bình cho Ukraine không có bước tiến.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,58%, đạt 6.753,72 điểm nhờ vai trò trụ cột của các nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin, tiện ích và công nghiệp. Chỉ số thành phần của cả ba nhóm này đều chốt phiên ở mức cao kỷ lục.

Nasdaq tăng 1,12%, chốt ở mức 23.043,38 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones giảm 1,2 điểm, đóng cửa ở mức 46.601,78 điểm.

Không chỉ đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, cả S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục nội phiên trong phiên này. Trước đó, thị trường giảm điểm trong phiên ngày thứ Ba, với S&P 500 đứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp vì mối hoài nghi về triển vọng doanh thu của hãng phần mềm Oracle - một cổ phiếu hàng đầu trong cơn sốt giao dịch AI ở Phố Wall.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố ngày thứ Tư cho thấy giới chức Fed lo lắng về lạm phát khi cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, nhưng vẫn dự báo sẽ giảm lãi suất 2 lần nữa trước khi kết thúc năm. Những thông tin này không có nhiều tác động tới giá cổ phiếu ở Phố Wall, bởi đều nằm trong kỳ vọng sẵn có của nhà đầu tư.

Cơn sốt cổ phiếu AI chưa có dấu hiệu dừng lại và đang tiếp tục là nguồn động lực tăng trưởng mạnh nhất của chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,2% trong phiên ngày thứ Tư sau khi CEO Jensen Huang của hãng chip này cho biết nhu cầu đối với sản phẩm của hãng tăng trong những tháng gần đây. Năm nay, cổ phiếu này đã tăng gần 37%.

Dù vậy, trên thị trường đã xuất hiện một vài mối lo ngại rằng một bong bóng AI đang được bơm căng và có thể vỡ như bong bóng dotcom hồi cuối những năm 1990. Một số nhà phân tích đã kêu gọi giới đầu tư cân bằng lại danh mục, dù thừa nhận rằng các cổ phiếu AI có thể vẫn còn dư địa tăng trước khi đảo chiều.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ hôm 1/10 đến nay, và vào ngày thứ Tư, Thượng viện Mỹ một lần nữa bác bỏ một dự luật ngân sách tạm thời để cấp ngân sách cho Chính phủ mở cửa trở lại. Đây là lần thứ 6 liên tiếp dự luật này không được các thượng nghị sỹ thông qua, và nguyên nhân là bất đồng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Tuy vậy, Chính phủ đóng cửa dường như không phải là một mối lo lớn của nhà đầu tư ở Phố Wall vào thời điểm này. Họ cho rằng tình trạng đóng cửa phải kéo dài mới có thể gây ra những tác động đáng kể tới nền kinh tế và thị trường tài chính.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,8 USD/thùng, tương đương tăng 1,22%, đóng cửa ở mức 66,25 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,82 USD/thùng, tương đương tăng 1,33%, đóng cửa ở mức 62,55 USD/thùng.

Nhà đầu tư lo ngại rằng việc chiến tranh tiếp diễn giữa Nga và Ukraine đồng nghĩa Moscow tiếp tục phải chịu các biện pháp trừng phạt của phương Tây, thậm chí bị trừng phạt thêm, dẫn tới nguy cơ nguồn cung dầu từ Nga có thể gián đoạn.

Một nhà ngoại giao Nga ngày 8/10 nói rằng động lực để đạt một thỏa thuận hòa bình giữa nước này với Ukraine đến nay đã gần như cạn kiệt.

Trong 2 tháng qua, ngành năng lượng của Nga đương đầu sức ép lớn khi Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.

Báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của nước này tăng 3,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 3/10. Tuy nhiên, tổng lượng sản phẩm xăng dầu cung ứng ra thị trường - một thước đo về nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Mỹ - tăng trong tuần báo cáo, đạt 21,99 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 12/2022. Dữ liệu này đã hỗ trợ thêm cho giá dầu trong phiên ngày 8/10.

Tuần này, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh gồm Nga đưa ra mức tăng sản lượng tháng 11 ít hơn kỳ vọng. Trong cuộc họp vào cuối tuần trước, OPEC+ tuyên bố tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11.

Giá dầu đã tăng khoảng 3% từ đầu tuần đến nay, dù vẫn có những dự báo cho rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn thừa dầu có thể kéo dài sang năm 2026.

