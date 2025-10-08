Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Thế giới

Cổ phiếu Oracle khiến S&P 500 đứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp

Bình Minh

08/10/2025, 08:08

Tâm lý nhà đầu tư cũng thận trọng khi tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ chuẩn bị kéo dài sang tuần thứ hai...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/10), trong đó chỉ số S&P 500 chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp do cổ phiếu Oracle sụt giảm mạnh. Tâm lý nhà đầu tư cũng thận trọng khi tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ chuẩn bị kéo dài sang tuần thứ hai.

Giá dầu thô gần như đi ngang trong bối cảnh tiếp tục có những lo ngại về khả năng thừa dầu.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,38%, còn 6.714,59 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,67%, còn 22.788,36 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 91,99 điểm, tương đương giảm 0,2%, còn 46.602,98 điểm.

Trước phiên giảm này, S&P 500 và Nasdaq đã lập kỷ lục trong phiên ngày thứ Hai. Cơn sốt cổ phiếu AI và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất là những động lực chính cho xu hướng thị trường giá lên của cổ phiếu ở Phố Wall.

Oracle dẫn đầu sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ trong phiên này, sau khi trang The Infomation đưa tin nói rằng hãng phần mềm này đang có biên lợi nhuận ở mảng đám mây mỏng hơn nhiều so với ước tính của các nhà phân tích. Bài báo cũng nói Oracle đang thua lỗ trong một số thỏa thuận cho thuê máy chủ được trang bị chip Nvidia. Cổ phiếu Oracle chốt phiên với mức giảm 2,5%.

Những tia hy vọng về việc Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại đã bị dập tắt sau khi Thượng viện nước này không thông qua được một dự luật cấp ngân sách tạm thời cho Chính phủ tới ngày 21/11. Đây là lần thứ năm liên tiếp dự luật ngân sách tạm thời rơi vào bế tắc trong đợt đóng cửa chính phủ hiện tại.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đổ lỗi cho Đảng Dân chủ gây ra tình trạng đóng cửa chính phủ. Ông Trump tỏ ý sẵn sàng hợp tác với phe Dân chủ trong vấn đề chính sách y tế, nhưng đưa ra điều kiện là đảng này phải mở đường cho Chính phủ mở cửa trở lại trước.

“Chúng tôi đang đàm phán với những người Dân chủ và cuộc đàm phán có thể dẫn tới những điều rất tốt đẹp. Tôi đang nói tới những điều tốt đẹp liên quan tới lĩnh vực y tế”, ông Trump nói sau đó tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị phe Dân chủ bác bỏ. Nghị sỹ Chuck Schumer, nhân vật cấp cao nhất của Đảng Dân chủ tại Thượng viện, viết trong một bài đăng trên X: “Thông tin này không đúng. Nếu những người Cộng hòa rốt cục ngồi xuống và giải quyết vấn đề y tế, những người Dân chủ sẽ ở đó và sẵn sàng hành động”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,02 USD/thùng, đóng cửa ở mức 65,45 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,04 USD/thùng, chốt ở 61,73 USD/thùng.

Hôm thứ Hai, giá dầu tăng hơn 1% do Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức nhóm OPEC+, chỉ tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày từ tháng 11, ít hơn nhiều so với mức dự báo trước đó.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn đang đương đầu với áp lực giảm từ các dự báo cho rằng thế giới sẽ thừa nhiều dầu từ cuối năm nay và tình trạng này sẽ kéo dài sang năm 2026.

Một báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày 7/10 dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt kỷ lục 13,53 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn so với dự báo mà cơ quan này đưa ra trước đó là 13,44 triệu thùng/ngày.

Cũng theo EIA, lượng tồn trữ dầu thô toàn cầu sẽ tăng trong năm tới do các nước OPEC+ dẫn đầu về tăng sản lượng. EIA dự báo giá dầu sẽ chịu áp lực giảm lớn trong những tháng sắp tới.

Một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase cho biết tồn trữ dầu toàn cầu đã tăng liên tục trong các tuần của tháng 9, với tổng mức tăng của cả tháng là 123 triệu thùng.

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

1

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Kinh tế xanh

2

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Xuất khẩu gạo 9 tháng: Sản lượng tăng nhẹ, giá trị giảm mạnh

Thị trường

4

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Chứng khoán

5

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Mưa lớn gây thiệt hại nhưng không có thương vong

Thị trường

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy