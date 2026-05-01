Kinh tế Mỹ quý 1/2026: GDP tăng tốc nhờ đầu tư AI, lạm phát leo thang theo giá xăng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ được đẩy nhanh trong quý 1 năm nay, khi các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI)...

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng sự tăng tốc này có thể chỉ là tạm thời, vì cuộc chiến tranh ở Trung Đông có thể đẩy cao lạm phát và xói mòn sức mua của các hộ gia đình.

Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/4 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt mức tăng hàng năm 2% (số liệu đã được điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ để phản ánh mức tăng trong kỳ 1 năm) trong quý đầu năm. Trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng trưởng 2,3%.

Trong quý 4/2025, kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 0,5%.

Cơn sốt đầu tư AI và hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ công nghệ này đã thúc đẩy chi tiêu doanh nghiệp vào trang thiết bị trong quý 1, với mức tăng 17,2% so với mức tăng 4,3% của quý trước. Sự tăng trưởng này bù đắp lại sự suy giảm quý thứ 9 liên tiếp trong đầu tư hạ tầng không phải là nhà ở như nhà máy.

Nhờ đó, tổng đầu tư của doanh nghiệp đóng góp hơn 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng GDP còn được thúc đẩy bởi mức tăng 4,4% của chi tiêu công, trong đó chi tiêu chính phủ liên bang tăng 9,3% trong quý 1.

Trái lại, thâm hụt thương mại tăng làm giảm 1,3 điểm phần trăm trong tăng trưởng GDP. Đầu tư vào nhà ở cũng giảm quý thứ 5 liên tiếp do lãi suất vay thế chấp nhà duy trì ở mức cao gây sức ép lên thị trường bất động sản.

Tiêu dùng - trụ cột chính của nền kinh tế Mỹ - chỉ tăng 1,6% trong quý 1/2026, giảm tốc từ mức tăng 1,9% trong quý 4 và 3,5% trong quý 3/2025. Mức tăng này vẫn đủ để nâng đỡ nền kinh tế. Tổng nhu cầu nội địa không bao gồm chi tiêu chính phủ, hàng tồn kho và thương mại tăng 2,5% trong quý 1, sau khi tăng 1,8% trong quý 4/2025.

Dù vậy, giới phân tích nhận định sự giảm tốc của tiêu dùng là một dấu hiệu đáng ngại của nền kinh tế, trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá xăng bán lẻ bình quân toàn quốc ở Mỹ vượt mức 4 USD/gallon.

Xu hướng leo thang của giá xăng làm gia tăng gánh nặng chi phí sinh hoạt đối với hộ gia đình Mỹ giữa lúc các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump vốn dĩ đã khiến giá cả nhiều hàng hóa khác tăng lên.

“Nền kinh tế vẫn đang có đà tăng trưởng. Nhưng con đường phía trước có nhiều rủi ro hơn những gì số liệu GDP phản ánh. Với lạm phát đang cao hơn mức dễ chịu, người tiêu dùng đương đầu với ức ép, và thuế quan gây bóp méo thương mại và các quyết định của doanh nghiệp, nền kinh tế đang bước vào một giai đoạn mong manh hơn”, giáo sư kinh tế Sung Wong Shn của Đại học Loyola Marymount nhận định với hãng tin CNBC.

Áp lực giá cả đối với người tiêu dùng Mỹ được thể hiện rõ qua số liệu lạm phát được Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát chính được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dựa vào để điều hành chính sách tiền tệ - tăng 3,5% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2023.

Tính cả quý 1, PCE tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ tháng 5/2023.

Giới phân tích cho rằng lạm phát tăng có thể làm suy yếu tác động tích cực từ các biện pháp cắt giảm thuế. Cú huých tăng trưởng từ các khoản hoàn thuế lớn hơn trong năm nay được dự báo sẽ không lớn như kỳ vọng ban đầu, đồng nghĩa rằng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ sẽ suy yếu trong cả năm 2026.

Báo cáo ngày 30/4 từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 25/4 là 189.000 người, giảm 26.000 người so với tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với dự báo là 212.000 người.

Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 9/1969, phản ánh thực tế là thị trường lao động Mỹ đã ở trong tình trạng sa thải ít, tuyển dụng ít trong phần lớn thời gian của 1 năm trở lại đây.

Tình trạng vững vàng của thị trường lao động kết hợp với sự gia tăng của lạm phát đang củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay, thậm chí sang năm 2027. Kết thúc cuộc họp ngày 29/4, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%.

“Thách thức lớn bây giờ là nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với giá cả tăng. Một chuỗi các cú sốc nguồn cung, từ chính sách thương mại và thuế quan đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông tiếp tục gây áp lực tăng lạm phát và suy giảm tăng trưởng kinh tế”, nhà kinh tế cấp cao Lydia Boussour của công ty EY-Parthenon nhận xét.