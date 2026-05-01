Thứ Sáu, 01/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Kinh tế Mỹ quý 1/2026: GDP tăng tốc nhờ đầu tư AI, lạm phát leo thang theo giá xăng

An Huy

01/05/2026, 10:27

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ được đẩy nhanh trong quý 1 năm nay, khi các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI)...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng sự tăng tốc này có thể chỉ là tạm thời, vì cuộc chiến tranh ở Trung Đông có thể đẩy cao lạm phát và xói mòn sức mua của các hộ gia đình.

Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/4 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt mức tăng hàng năm 2% (số liệu đã được điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ để phản ánh mức tăng trong kỳ 1 năm) trong quý đầu năm. Trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng trưởng 2,3%.

Trong quý 4/2025, kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 0,5%.

Cơn sốt đầu tư AI và hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ công nghệ này đã thúc đẩy chi tiêu doanh nghiệp vào trang thiết bị trong quý 1, với mức tăng 17,2% so với mức tăng 4,3% của quý trước. Sự tăng trưởng này bù đắp lại sự suy giảm quý thứ 9 liên tiếp trong đầu tư hạ tầng không phải là nhà ở như nhà máy.

Nhờ đó, tổng đầu tư của doanh nghiệp đóng góp hơn 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng GDP còn được thúc đẩy bởi mức tăng 4,4% của chi tiêu công, trong đó chi tiêu chính phủ liên bang tăng 9,3% trong quý 1.

Trái lại, thâm hụt thương mại tăng làm giảm 1,3 điểm phần trăm trong tăng trưởng GDP. Đầu tư vào nhà ở cũng giảm quý thứ 5 liên tiếp do lãi suất vay thế chấp nhà duy trì ở mức cao gây sức ép lên thị trường bất động sản.

Tiêu dùng - trụ cột chính của nền kinh tế Mỹ - chỉ tăng 1,6% trong quý 1/2026, giảm tốc từ mức tăng 1,9% trong quý 4 và 3,5% trong quý 3/2025. Mức tăng này vẫn đủ để nâng đỡ nền kinh tế. Tổng nhu cầu nội địa không bao gồm chi tiêu chính phủ, hàng tồn kho và thương mại tăng 2,5% trong quý 1, sau khi tăng 1,8% trong quý 4/2025.

Dù vậy, giới phân tích nhận định sự giảm tốc của tiêu dùng là một dấu hiệu đáng ngại của nền kinh tế, trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá xăng bán lẻ bình quân toàn quốc ở Mỹ vượt mức 4 USD/gallon.

Xu hướng leo thang của giá xăng làm gia tăng gánh nặng chi phí sinh hoạt đối với hộ gia đình Mỹ giữa lúc các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump vốn dĩ đã khiến giá cả nhiều hàng hóa khác tăng lên.

“Nền kinh tế vẫn đang có đà tăng trưởng. Nhưng con đường phía trước có nhiều rủi ro hơn những gì số liệu GDP phản ánh. Với lạm phát đang cao hơn mức dễ chịu, người tiêu dùng đương đầu với ức ép, và thuế quan gây bóp méo thương mại và các quyết định của doanh nghiệp, nền kinh tế đang bước vào một giai đoạn mong manh hơn”, giáo sư kinh tế Sung Wong Shn của Đại học Loyola Marymount nhận định với hãng tin CNBC.

Áp lực giá cả đối với người tiêu dùng Mỹ được thể hiện rõ qua số liệu lạm phát được Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát chính được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dựa vào để điều hành chính sách tiền tệ - tăng 3,5% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2023.

Tính cả quý 1, PCE tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ tháng 5/2023.

Giới phân tích cho rằng lạm phát tăng có thể làm suy yếu tác động tích cực từ các biện pháp cắt giảm thuế. Cú huých tăng trưởng từ các khoản hoàn thuế lớn hơn trong năm nay được dự báo sẽ không lớn như kỳ vọng ban đầu, đồng nghĩa rằng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ sẽ suy yếu trong cả năm 2026.

Báo cáo ngày 30/4 từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 25/4 là 189.000 người, giảm 26.000 người so với tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với dự báo là 212.000 người.

Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 9/1969, phản ánh thực tế là thị trường lao động Mỹ đã ở trong tình trạng sa thải ít, tuyển dụng ít trong phần lớn thời gian của 1 năm trở lại đây.

Tình trạng vững vàng của thị trường lao động kết hợp với sự gia tăng của lạm phát đang củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay, thậm chí sang năm 2027. Kết thúc cuộc họp ngày 29/4, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%.

“Thách thức lớn bây giờ là nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với giá cả tăng. Một chuỗi các cú sốc nguồn cung, từ chính sách thương mại và thuế quan đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông tiếp tục gây áp lực tăng lạm phát và suy giảm tăng trưởng kinh tế”, nhà kinh tế cấp cao Lydia Boussour của công ty EY-Parthenon nhận xét.

Từ khóa:

AI GDP kinh tế mỹ Mỹ thế giới

Đọc thêm

Vào ngày 30/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đặt các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan"...

Kinh tế Đài Loan ghi nhận tăng trưởng 13,7% trong quý 1/2026, nhờ xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, vượt mọi dự báo...

Nhật Bản được cho là có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối vào ngày 30/4, sau khi đồng yên giảm giá sâu dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 USD...

Theo một công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ mà hãng tin Reuters xem được, Washington đang thúc đẩy các nước thành lập liên minh quốc tế nhằm khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz...

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 25 tỷ USD, chủ yếu là chi phí sử dụng vũ khí, đạn dược và vật tư của quân đội...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
eMagazine

eMagazine

eMagazine

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

VnEconomy