Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ phiên cuối tháng, giá dầu sụt mạnh sau khi vượt 126 USD/thùng

Bình Minh

01/05/2026, 09:20

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/4), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng đạt mức cao nhất mọi thời đại, khi nhà đầu tư phấn khởi với kết quả kinh doanh khả quan của một số công ty lớn và gác lại mối lo về khả năng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô quay đầu giảm mạnh sau khi lập đỉnh 4 năm trên mức 126 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 1,02%, đạt 7.209,01 điểm, đánh dấu lần đầu tiên đóng cửa trên mức 7.200 điểm.

Nasdaq tăng 0,89%, chốt ở mức 24.892,31 điểm, cũng là mức cao chưa từng thấy. Ngoài ra, Nasdaq còn lập kỷ lục nội phiên trong phiên này.

Chỉ số Dow Jones tăng 790,33 điểm, tương đương tăng 1,62%, chốt ở mức 49.652,14 điểm.

Đóng góp lớn vào phiên tăng này là cổ phiếu hãng sản xuất thiết bị hạng nặng Caterpillar - một thành viên của Dow Jones - với mức tăng 10%, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 1 tốt hơn dự báo. Ngoài ra, Caterpillar - vốn được xem là một chỉ báo về sức khỏe nền kinh tế toàn cầu - còn nâng dự báo triển vọng doanh thu cả năm.

Giới phân tích nhận định báo cáo của Caterpillar mang lại một tia hy vọng về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, sau khi báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ vào cùng ngày cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đạt tốc độ tăng hàng năm 2% trong quý 1, thấp hơn so với kỳ vọng là tăng 2,2%.

Một cổ phiếu khác giữ vai trò trụ cột của phiên này là Alphabet với mức tăng 10%, cũng nhờ kết quả kinh doanh quý đầu năm vượt xa kỳ vọng. Nhà đầu tư dường như không mấy lo ngại khi công ty mẹ Google cho biết lượng vốn đầu tư cơ bản cả năm có thể tăng lên tới 190 tỷ USD.

Trái lại, kế hoạch tăng đầu tư cơ bản cả năm mà Meta và Microsoft đưa ra trong báo cáo tài chính quý 1/2026 là một nguyên nhân khiến cổ phiếu Meta Platforms và Microsoft cùng sụt mạnh trong phiên này, với mức giảm tương ứng 8,6% và 3,9%.

Đối với Meta, nhà đầu tư còn thất vọng về tốc độ tăng trưởng người dùng. Về phần Microsoft, công ty cho biết đầu tư cơ bản có thể lên tới 190 tỷ USD trong năm nay do chi phí lớn về chip nhớ.

“Điều quan trọng nhất về báo cáo tài chính đợt này của nhóm Magnificent 7 là nhà đầu tư chẳng sáng tỏ thêm điều gì”, Giám đốc đầu tư Tom Graff của công ty Facet nhận định với hãng tin CNBC. Ông nói rằng việc các công ty công nghệ vốn hóa lớn tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) là tin tốt cho tăng trưởng kinh tế, nhưng các mối lo lớn khác vẫn còn đó, bao gồm mối lo về định giá doanh nghiệp.

“Câu hỏi lớn nhất bây giờ vẫn là liệu đầu tư cho AI tới khi nào sẽ mang lại lợi nhuận như phần mềm đã mang lại, hay những khoản đầu tư này sẽ không bao giờ mang lại hiệu quả như vậy và chúng ta sẽ phải đánh giá lại về định giá cổ phiếu”, ông Graft nhấn mạnh.

Cổ phiếu công nghệ vẫn bị nghi ngờ, song nhóm này đã đóng vai trò chủ chốt đưa các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng mạnh trong tháng 4. S&P 500 tăng 10,4% cả tháng, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất từ tháng 11/2020. Nasdaq tăng 15,3% cả tháng, mạnh nhất từ tháng 4/2020. Dow Jones tăng 7,1%, mạnh nhất từ tháng 11/2024.

Dù cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz, tiếp diễn trong tháng 4, kết quả tăng mạnh của các chỉ số trong tháng cho thấy giới đầu tư ở Phố Wall dường như không còn lo ngại nhiều về vấn đề này.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 3,41%, đóng cửa ở mức 114,01 USD/thùng. Giá dầu WTI giáo sau tại New York giảm 1,69%, đóng cửa ở mức 105,07 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu Brent có lúc lên tới 126 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng gần 4 năm trở lại đây, sau khi trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin nói rằng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) chuẩn bị báo cáo Tổng thống Donald Trump về khả năng có hành động quân sự với Iran. Trước đó, vào hôm thứ Tư, có tin ông Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về mở cửa eo biển Hormuz và phát tín hiệu rằng hải quân Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển này cho tới khi hai bên đạt được một thỏa thuận hạt nhân.

Chiến lược gia trưởng Warren Patterson của ngân hàng ING nhận định thị trường đã không còn “lạc quan quá mức về thực tế của sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh”. “Chứng nào sự gián đoạn này còn kéo dài, thị trường càng khó có thể dựa vào lượng dầu tồn trữ, và sự cần thiết của phá hủy nhu cầu (demand destruction) sẽ càng lớn. Cách duy nhất để thoát khỏi sự leo thang của giá dầu là giá dầu cần tăng cao hơn”, ông nói.

Theo ước tính của Goldman Sachs, xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 4% so với mức bình thường. Theo các nhà phân tích của ngân hàng này, hoạt động xuất khẩu dầu của Iran bị siết lại do sự phong tỏa của Mỹ, cộng thêm khả năng lưu trữ dầu của Iran ở mức hạn chế, có thể sẽ làm nghiêm trọng thêm sự gián đoạn nguồn cung nếu lệnh phong tỏa duy trì.

Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sau khi rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) cũng chỉ có thể tăng dần sản lượng dầu trong trung hạn, thay vì ngay lập tức tạo ra được một cú huých sản lượng mạnh mẽ để bù đắp cho sự thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn.

Báo cáo của Goldman Sachs cũng cảnh báo về rủi ro suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu do giá tăng cao và nguồn cung eo hẹp. Mức tiêu thụ dầu toàn cầu của tháng 4 có thể thấp hơn khoảng 3,6 triệu thùng/ngày so với mức của tháng 2 - theo báo cáo.

Giám đốc đầu tư Bill Perkins của công ty Skylar Capital Management nhận định thị trường dầu đang bị chi phối cùng lúc bởi các yếu tố gồm gián đoạn nguồn cung vật lý, căng thẳng địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư. “Một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn còn xa vời, và có lẽ phải một thời gian nữa eo biển Hormuz mới có thể được mở cửa trở lại”, ông nói.

Theo ông Perkins, giá dầu có thể tăng lên vùng 140-150 USD/thùng nếu sự gián đoạn này còn tiếp diễn, song giá dầu cao rốt cuộc sẽ gây suy giảm nhu cầu.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

