Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

ECB được dự báo tăng lãi suất hai lần trong năm 2026

Bình Minh

13/05/2026, 07:38

Giới chuyên gia cho rằng ECB sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 và tháng 9 năm nay, để ứng phó với áp lực lạm phát do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh...

Chủ tịch ECB Christine Lagarde - Ảnh: Bloomberg.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde - Ảnh: Bloomberg.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg, các nhà kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay, do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đẩy lạm phát lên cao hơn.

Theo kết quả cuộc khảo sát được tiến hành trong thời gian từ ngày 4-7/5, các nhà kinh tế được thăm dò ý kiến cho rằng ECB sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 và tháng 9 năm nay, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm mỗi lần. Dự báo này phù hợp với kỳ vọng hiện tại của thị trường, khi các nhà giao dịch cho rằng ECB sẽ có ít nhất hai động thái lãi suất trong năm nay.

Trong lần khảo sát trước của Bloomberg về triển vọng lãi suất ECB, các nhà kinh tế dự báo cơ quan này chỉ tăng lãi suất một lần trong năm nay. Lãi suất tham chiếu của ECB hiện ở mức 2%.

Cũng trong lần khảo sát mới nhất, các chuyên gia kinh tế dự báo lạm phát ở khu vực eurozone tăng lên mức 2,9% trong năm nay, cao hơn mức dự báo 2,8% đưa ra trong lần khảo sát trước. Về tốc độ lạm phát của năm 2027 và 2028, dự báo đưa ra trong lần khảo sát này tương ứng là 2,1% và 2%. Như vậy, các nhà kinh tế kỳ vọng đến năm 2028, lạm phát ở eurozone sẽ đạt mục tiêu của ECB.

Đến hiện tại, giới chức ECB vẫn tránh việc tăng lãi suất do họ muốn có thêm thời gian đánh giá tác động kinh tế của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Tuần trước, bà Isabel Schnabel, một thành viên hội đồng điều hành ECB, nói rằng chính sách tiền tệ cần được thắt chặt nếu cú sốc năng lượng lan rộng. Còn theo Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos, yếu tố quyết định đối với ECB trong cuộc họp tháng 6 là liệu eo biển Hormuz đã mở cửa lại hay chưa. Ông cũng cho rằng mức độ bất định hiện nay là rất lớn.

Kết quả khảo sát của Bloomberg cũng cho thấy khả năng ECB tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 là thấp, đồng thời cho rằng ECB có thể hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 3/2027. Dự báo về động thái hạ lãi suất này được đưa ra trên cơ sở cho rằng triển vọng kinh tế eurozone sẽ xấu đi do tác động của chiến tranh.

Các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát đã hạn kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế eurozone, cho rằng nền khu vực đồng tiền chung chỉ đạt mức tăng trưởng 0,8% trong năm nay, thấp hơn mức tăng 0,9% đưa ra trong lần khảo sát trước. Về năm 2027 và 2028, họ đưa ra mức dự báo tăng trưởng tương ứng là 1,3% và 1,5%.

Số liệu sơ bộ công bố ngày 30/4 cho thấy tốc độ lạm phát hàng năm ở eurozone trong tháng 4 tăng mạnh lên 3% từ mức 2,6% của tháng 3, chủ yếu do giá năng lượng tăng. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực trong quý 1 chỉ đạt 0,1% so với quý trước.

Tại một cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách diễn ra vào cùng ngày, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói “nhu cầu trong nước vẫn là động lực chính của tăng trưởng, được hỗ trợ bởi thị trường lao động vững vàng”. “Tuy nhiên, triển vọng kinh tế còn bấp bênh và sẽ tùy thuộc vào chiến tranh ở Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu và ảnh hưởng ra sao đến thị trường hàng hóa cơ bản cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu”, bà nói.

Ngoài ECB, một số ngân hàng trung ương lớn khác gồm Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng đang được dự báo sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 để chống lại áp lực lạm phát đang gia tăng theo giá dầu.

Thị trường lãi suất tương lai của Anh đang phản ánh khả năng BOE có ba lần tăng lãi suất trong năm nay, với lượng tăng mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

“Tiến thoái lưỡng nan” vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

13:08, 01/05/2026

“Tiến thoái lưỡng nan” vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Cuộc họp Fed: Sự chia rẽ hiếm thấy về lãi suất, ông Powell phát tín hiệu ở lại

08:29, 30/04/2026

Cuộc họp Fed: Sự chia rẽ hiếm thấy về lãi suất, ông Powell phát tín hiệu ở lại

Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên lãi suất, nâng mạnh dự báo lạm phát vì xung đột Iran

09:45, 29/04/2026

Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên lãi suất, nâng mạnh dự báo lạm phát vì xung đột Iran

Từ khóa:

châu Âu chính sách tiền tệ ecb lãi suất ngân hàng trung ương thế giới

Đọc thêm

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

CME Group, tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn của Mỹ, đang lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai gắn với năng lực tính toán - sản phẩm được CME mô tả là “đầu tiên thuộc loại này”...

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025...

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy yếu của kinh tế 3 nghìn tỷ USD của Nga là chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài...

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày thứ Ba (12/5) cho biết chi phí ước tính cho chiến sự Iran đã tăng lên 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau 2 tuần...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Thế giới

2

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

3

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Thế giới

4

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

Đầu tư

5

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy