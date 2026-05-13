ECB được dự báo tăng lãi suất hai lần trong năm 2026

Giới chuyên gia cho rằng ECB sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 và tháng 9 năm nay, để ứng phó với áp lực lạm phát do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh...

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg, các nhà kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay, do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đẩy lạm phát lên cao hơn.

Theo kết quả cuộc khảo sát được tiến hành trong thời gian từ ngày 4-7/5, các nhà kinh tế được thăm dò ý kiến cho rằng ECB sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 và tháng 9 năm nay, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm mỗi lần. Dự báo này phù hợp với kỳ vọng hiện tại của thị trường, khi các nhà giao dịch cho rằng ECB sẽ có ít nhất hai động thái lãi suất trong năm nay.

Trong lần khảo sát trước của Bloomberg về triển vọng lãi suất ECB, các nhà kinh tế dự báo cơ quan này chỉ tăng lãi suất một lần trong năm nay. Lãi suất tham chiếu của ECB hiện ở mức 2%.

Cũng trong lần khảo sát mới nhất, các chuyên gia kinh tế dự báo lạm phát ở khu vực eurozone tăng lên mức 2,9% trong năm nay, cao hơn mức dự báo 2,8% đưa ra trong lần khảo sát trước. Về tốc độ lạm phát của năm 2027 và 2028, dự báo đưa ra trong lần khảo sát này tương ứng là 2,1% và 2%. Như vậy, các nhà kinh tế kỳ vọng đến năm 2028, lạm phát ở eurozone sẽ đạt mục tiêu của ECB.

Đến hiện tại, giới chức ECB vẫn tránh việc tăng lãi suất do họ muốn có thêm thời gian đánh giá tác động kinh tế của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Tuần trước, bà Isabel Schnabel, một thành viên hội đồng điều hành ECB, nói rằng chính sách tiền tệ cần được thắt chặt nếu cú sốc năng lượng lan rộng. Còn theo Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos, yếu tố quyết định đối với ECB trong cuộc họp tháng 6 là liệu eo biển Hormuz đã mở cửa lại hay chưa. Ông cũng cho rằng mức độ bất định hiện nay là rất lớn.

Kết quả khảo sát của Bloomberg cũng cho thấy khả năng ECB tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 là thấp, đồng thời cho rằng ECB có thể hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 3/2027. Dự báo về động thái hạ lãi suất này được đưa ra trên cơ sở cho rằng triển vọng kinh tế eurozone sẽ xấu đi do tác động của chiến tranh.

Các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát đã hạn kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế eurozone, cho rằng nền khu vực đồng tiền chung chỉ đạt mức tăng trưởng 0,8% trong năm nay, thấp hơn mức tăng 0,9% đưa ra trong lần khảo sát trước. Về năm 2027 và 2028, họ đưa ra mức dự báo tăng trưởng tương ứng là 1,3% và 1,5%.

Số liệu sơ bộ công bố ngày 30/4 cho thấy tốc độ lạm phát hàng năm ở eurozone trong tháng 4 tăng mạnh lên 3% từ mức 2,6% của tháng 3, chủ yếu do giá năng lượng tăng. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực trong quý 1 chỉ đạt 0,1% so với quý trước.

Tại một cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách diễn ra vào cùng ngày, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói “nhu cầu trong nước vẫn là động lực chính của tăng trưởng, được hỗ trợ bởi thị trường lao động vững vàng”. “Tuy nhiên, triển vọng kinh tế còn bấp bênh và sẽ tùy thuộc vào chiến tranh ở Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu và ảnh hưởng ra sao đến thị trường hàng hóa cơ bản cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu”, bà nói.

Ngoài ECB, một số ngân hàng trung ương lớn khác gồm Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng đang được dự báo sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 để chống lại áp lực lạm phát đang gia tăng theo giá dầu.

Thị trường lãi suất tương lai của Anh đang phản ánh khả năng BOE có ba lần tăng lãi suất trong năm nay, với lượng tăng mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.