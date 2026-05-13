Chứng khoán Mỹ trượt khỏi kỷ lục sau báo cáo lạm phát, giá dầu tiếp tục leo thang

Bình Minh

13/05/2026, 08:18

Mối lo về lạm phát phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư ở Phố Wall trong phiên này...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (12/5) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Nasdaq trượt dốc vì cổ phiếu chip bị bán mạnh sau những phiên tăng liên tiếp gần đây.

Mối lo về mức lạm phát cao nhất gần 3 năm và đà leo thang của giá dầu cũng là những yếu tố gây áp lực.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,16%, còn 7.400,96 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,71%, còn 26.088,2 điểm. Trước phiên giảm này, cả S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ hai.

Riêng chỉ số Dow Jones tăng 56,09 điểm, tương đương tăng 0,11%, chốt ở mức 49.760,56 điểm.

Nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là cổ phiếu chip, đương đầu với áp lực chốt lời sau một thời gian liên tục tăng. Micron giảm 3,6%, sau khi tăng 37% trong tuần trước và tăng 53% trong tháng trước.

AMD và Qualcomm giảm tương ứng 2% và 11%. Trong tháng 4, cổ phiếu AMD tăng hơn 74% và Qualcomm tăng hơn 39%.

Mối lo về lạm phát phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư ở Phố Wall trong phiên này, sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát “nóng” hơn so với dự báo, và giá dầu tiếp tục xu hướng tăng do tình trạng bế tắc kéo dài ở eo biển Hormuz.

Theo báo cáo do Cục Thống kê lao động (BLS) công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5/2023 và cao hơn 1 điểm phần trăm so với dự báo của giới phân tích. Số liệu này một lần nữa đẩy lùi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay.

Giá dầu leo thang lên mức cao hơn trong phiên này, khi triển vọng Mỹ và Iran sớm đạt một thỏa thuận hòa bình đã suy giảm nhiều. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 3,4%, chốt phiên ở mức gần 108 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 4,2%, chốt ở mức gần 102,2 USD/thùng.

Với giá năng lượng cao, các nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall đang đặc biệt theo dõi tác động của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đến lạm phát và tiêu dùng - lĩnh vực chiếm khoảng 2/3 nền kinh tế Mỹ. Ngày thứ Tư (13/5), Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố một báo cáo lạm phát nữa, là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI).

“Lạm phát chưa đến mức bùng nổ nhưng đang tăng vững”, nhà quản lý danh mục cấp cao Thomas Martin của công ty Globalt Investments nhận định với hãng tin CNBC. Ông cho rằng lạm phát ở Mỹ “sẽ tiếp tục tăng” nếu cuộc xung đột ở Trung Đông còn tiếp diễn và đàm phán Mỹ - Iran không có tiến triển.

“Khi giá xăng và giá các hàng hóa khác tăng cao hơn, nhiều người sẽ cảm thấy áp lực hơn. Thực tế này đồng nghĩa người tiêu dùng sẽ gặp khó khăn”, ông Martin nói.

Theo ông Amos Hochstein, người từng giữ vai trò cố vấn cấp cao về vấn đề năng lượng cho cựu Tổng thống Joe Biden, tình hình Mỹ - Iran khó có tiến triển trong tuần này vì Tổng thống Trump sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 14-15/5, trong đó bao gồm cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chúng ta đang chứng kiến một sự bế tắc, một cuộc xung đột đóng băng. Hiện tại, không có chiến sự, eo biển Hormuz vẫn đóng, và dòng chảy dầu vẫn gián đoạn”, ông nói với CNBC, đồng thời dự báo giá dầu sẽ neo cao, duy trì ở vùng 90-100 USD/thùng trong thời gian còn lại của năm nay và sang năm 20027 ngay cả khi eo Hormuz mở cửa trở lại vào đầu tháng 6.

Nguồn cung trên thị trường dầu toàn cầu sẽ sụt thẳng đứng nếu Mỹ và Iran không đạt được một thỏa thuận trước cuối tháng 6 - ông Hochstein nhấn mạnh.

Từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào hôm 28/2 đến nay, giá dầu WTI và Brent đều đã tăng hơn 45%.

