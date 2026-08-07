Chứng khoán Mỹ sụt điểm trước thềm báo cáo việc làm, giá dầu bật tăng mạnh

Giá dầu thô tăng mạnh sau khi truyền thông nhà nước Iran công bố một dự thảo kế hoạch áp hạn chế ở Hormuz đối với tàu bè của các quốc gia “không thân thiện”.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,18%, còn 7.709,96 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,06%, còn 26.384,35 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 464,0,2 điểm, tương đương giảm 0,85%, còn 53.885 điểm.
Trước phiên giảm này, Dow Jones đã có chuỗi 5 phiên lập kỷ lục liên tiếp.
“Có vẻ như thị trường đang dừng lại để nghỉ một chút sau một giai đoạn sôi động nhờ các báo cáo tài chính quý 2/2026 khả quan”, ông JJ Kinahan, trưởng bộ phận sản phẩm đầu tư thay thế của công ty CBOE, nhận xét với hãng tin CNBC. Ông cũng cho rằng một số nhà đầu tư có thể đã chốt lời sau mấy phiên tăng mạnh vừa qua.
Một số cổ phiếu giảm mạnh trong phiên này có Salesforce với mức giảm 3% do công ty phần mềm công bố thay đổi lãnh đạo, và cổ phiếu Sandisk giảm hơn 6% sau khi hãng chip nhớ công bố kết quả kinh doanh không đủ sức gây ấn tượng với nhà đầu tư. Cũng do kết quả kinh doanh gây thất vọng, cổ phiếu nhà sản xuất ổ đĩa cứng Western Digital giảm 13%.
Trong vòng 12 tháng qua, cổ phiếu Sandisk đã tăng khoảng 3.000%, còn cổ phiếu Western Digital tăng hơn 500%.
Tình hình ở Trung Đông vẫn đang là một mối lo đối với nhà đầu tư ở Phố Wall, dù không còn lớn như trước.
Tuy chưa có thông báo chính thức về thỏa thuận, nhưng theo các nguồn tin, Iran và Oman đang soạn thảo một thỏa thuận nhằm xác định các tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu đi vào sẽ di chuyển qua vùng biển của Iran, trong khi các tàu đi ra sẽ đi qua vùng biển của Oman.
Theo kế hoạch dự thảo được hãng thông tấn nhà nước Iran Fars đăng tải vào ngày thứ Năm, nước này đặt ra điều kiện nghiêm ngặt hơn nhiều đối với hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Trong đó, Iran sẽ cấm tàu Mỹ và Israel đi qua eo biển này, còn tàu của các quốc gia đã từng gây hại đến Iran sẽ không được phép đi qua cho tới khi các quốc gia đó bồi thường cho Iran. Những tàu nào vi phạm sẽ phải nộp phạt 20% giá trị của hàng hóa trên tàu.
Theo Fars, kế hoạch này hiện đang được một ủy ban của Quốc hội Iran xem xét.
Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng gần 4%, đóng cửa ở mức gần 82,5 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,8%, đóng cửa ở mức 77,29 USD/thùng.
Trước đó, giá dầu đã giảm khoảng 8% trong tuần này, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố sắp có một thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz cho tàu bè tự do đi lại.
“Thị trường đã nhiều lần lầm tưởng rằng cuộc xung đột này sắp kết thúc đến nơi, và khi các chi tiết trở nên rõ ràng hơn, mối quan tâm đang chuyển từ chỗ liệu các bên có đạt được một thỏa thuận hay không thành liệu thỏa thuận cuối cùng sẽ như thế nào, bao gồm những câu hỏi chưa có lời giải đáp về việc liệu Iran có được thu phí tàu bè đi qua eo biển Hormuz hay không”, chiến lược gia Jim Reid của ngân hàng Deutsche Bank nhận xét.
Mối quan tâm của nhà đầu tư trong phiên ngày thứ Sáu sẽ hướng tới số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 do Bộ Lao động Mỹ - điểm dữ liệu có thể tác động nhiều đến triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Các báo cáo việc làm Mỹ đã công bố trong tuần này cho thấy một bức tranh không đồng nhất.
Theo báo cáo của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP, số việc làm phi nông nghiệp mới trong khu vực tư nhân trong tháng 7 đạt 44.000 công việc, thấp hơn nhiều so với dự báo là 75.000 công việc. Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 1/8 là 199.000, ít hơn dự báo là 202.000 - theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ.
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