Hai quan chức Fed kêu gọi tăng lãi suất

Quan điểm chung của ông Kashkari và bà Cook là lãi suất cần sớm được điều chỉnh để tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn trong tương lai...

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari - Ảnh chụp màn hình.

Sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng 7, một số quan chức của ngân hàng trung ương này tiếp tục bày tỏ quan điểm cho rằng Fed nên tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát kịp thời. Trong ngày 5/8, có hai vị quan chức Fed đưa ra lời kêu gọi như vậy, gồm Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, và Thống đốc Fed Lisa Cook.

Quan điểm chung của ông Kashkari và bà Cook là lãi suất cần sớm được điều chỉnh để tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Kashkari nhấn mạnh việc tăng lãi suất là cần thiết để giảm lạm phát và tránh phải có những đợt thắt chặt mạnh hơn sau này. Ông cho rằng một cách tiếp cận dần dần có thể bắt đầu từ tháng 9, mặc dù ông không cam kết về một lịch trình cụ thể.

Tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tuần trước, ông Kashkari là một trong ba thành viên phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất, trong khi 9 chín thành viên khác bỏ phiếu giữ lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,5%-3,75%.

Ông Kashkari chỉ ra rằng lợi nhuận doanh nghiệp đang ở mức cao, thị trường lao động và sức mua của người tiêu dùng vẫn ổn định. Ông đặt câu hỏi về bằng chứng cho thấy chính sách tiền tệ hiện tại đang thực sự mang tính hạn chế đối với tăng trưởng kinh tế.

"Tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy chính sách tiền tệ đang thực sự hạn chế ở thời điểm hiện tại. Bởi vậy, tôi cho rằng giờ là lúc chúng ta nên bắt đầu hành động một cách chậm rãi trong lúc có thêm những số liệu thống kê mới”, ông nói.

Dữ liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ cho thấy một số cải thiện khi căng thẳng ở Trung Đông tạm thời lắng dịu và giá dầu giảm. Tuy nhiên, ông Kashkari vẫn lo ngại về tình hình và cho rằng Fed cần giải quyết một loạt các cú sốc cung ứng đang gây áp lực lên người tiêu dùng.

Khi được hỏi về cuộc họp sắp tới của Fed, ông cho biết ông không thể đưa ra một nhận định chắc chắn về quyết định của FOMC tại cuộc họp vào ngày 15-16/9, đồng thời nhấn mạnh rằng các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới sẽ rất quan trọng. Thị trường hiện đang đặt cược khả năng 55% Fed tăng lãi suất vào tháng tới, và một mức đặt cược cao hơn cho cuộc họp tháng 10.

Tại một sự kiện ở bang Alaska diễn ra vào cùng ngày, Thống đốc Cook cũng bày tỏ sẵn sàng ủng hộ tăng lãi suất nếu một động thái như vậy là cần thiết để đối phó với mức lạm phát "quá cao" trong nền kinh tế Mỹ.

Bà Cook nhấn mạnh rủi ro đối với mục tiêu lạm phát của Fed cao hơn so với mục tiêu thị trường lao động. Bà cảnh báo rằng áp lực lạm phát có thể bám rễ sâu trong hành vi định giá và tiền lương, dẫn đến tình trạng lạm phát dai dẳng mà Fed sẽ phải mất nhiều công sức hơn để giải quyết.

Bà Cook là một trong những quan chức đã bỏ phiếu ủng hộ việc Fed giữ nguyên lãi suất ở khoảng 3,5-3,75% trong cuộc họp vừa rồi, dù lạm phát ở Mỹ còn cao hơn nhiều so với mục tiêu.

Trong phát biểu ngày 5/8, bà Cook nói Fed không còn nhiều dư địa để ứng phó với lạm phát, xét tới việc lạm phát đã duy trì trên mục tiêu trong một thời gian dài. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 3,7% trong tháng 6, cao gần gấp đôi so với mục tiêu lạm phát 2% mà Fed đề ra.

Ngoài ông Kashkari và bà Cook, trong những ngày gần đây, một số quan chức khác như Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tich Fed Philadelphia Anna Paulson đều đã bày tỏ quan điểm sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần thiết.

Những lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Fed Kevin Warsh kiên quyết từ chối đưa ra chỉ báo về đường đi của lãi suất trong tương lai, đồng thời hạn chế tối đa nói về cách ông đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ.

Nói về quyết định ủng hộ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp Fed vừa rồi, bà Cook nói rằng bà cảm thấy việc chưa thay đổi lãi suất tại thời điểm đó là phù hợp trong khi chờ xem xu hướng lạm phát sẽ diễn ra như thế nào. Bà lưu ý rằng các yếu tố thúc đẩy lạm phát như thuế quan, chiến tranh Trung Đông và đầu tư liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể giảm bớt, giúp giảm áp lực giá cả tổng thể và loại bỏ lý do tăng lãi suất.

Nhưng dù sao, “tôi cam kết kiên định với việc lập lại ổn định giá cả”, hãng tin Reuters dẫn lời bà Cook.