Dow Jones lập kỷ lục phiên thứ 5 liên tiếp, giá dầu chững lại

Nhà đầu tư đang lạc quan thận trọng với những tín hiệu mới về đàm phán mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chờ hai báo cáo việc làm quan trọng sắp được công bố...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số: Dow Jones lập kỷ lục mới, trong khi S&P 500 và Nasdaq cùng giảm.

Nhà đầu tư đang lạc quan thận trọng với những tín hiệu mới về đàm phán mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chờ hai báo cáo việc làm quan trọng sắp được công bố.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 263,24 điểm, tương đương tăng 0,49%, chốt ở mức 54.349,12 điểm. Đây là mức điểm chốt phiên kỷ lục mới của Dow Jones, đồng thời đánh dấu phiên lập kỷ lục thứ 5 liên tiếp của chỉ số blue-chip.

S&P 500 giảm 0,17%, còn 7.723,55 điểm. Nasdaq giảm 0,83%, còn 26.363,44 điểm.

Các báo cáo tài chính quý 2/2026 khả quan và niềm lạc quan mới về làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường trong phiên này.

Cổ phiếu hãng chip Nvidia tăng hơn 3% sau khi CEO Elon Musk của Space cho biết công ty khai phá vũ trụ và AI này sẽ chỉ sử dụng chip Nvidia cho hạ tầng AI của mình. Mức tăng của Nvidia đóng góp chính vào việc đưa Dow Jones lập kỷ lục.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu chip và công nghệ lớn khác giảm điểm do nhà đầu tư chốt lời sau mấy phiên tăng mạnh gần đây, dẫn tới áp lực giảm lên S&P 500 và Nasdaq. Chẳng hạn, cổ phiếu AMD giảm hơn 7% và Alphabet giảm hơn 4%.

Cổ phiếu SpaceX giảm 13,6% do nhà đầu tư lo ngại hoạt động đầu tư tốn kém vào mảng Starlink, dù báo cáo tài chính quý 2/2026 của công ty cho thấy tốc độ hồi vốn nhanh hơn dự báo từ hoạt động đầu tư AI.

Một chỉ số đo giá cổ phiếu bán dẫn giảm 1,4% trong phiên này, nhưng vẫn tăng hơn 6% nếu tính từ đầu tuần.

“Lợi nhuận của các công ty niêm yết đang tăng trưởng và tăng trưởng trên diện rộng. Yếu tố tích cực là phạm vi của sự tăng trưởng đó được mở rộng. Chúng ta đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hai con số ở hầu hết các ngành trong S&P 500”, nhà quản lý danh mục Katherine Bordlemay của công ty Goldman Sachs Asset Management nhận xét với hãng tin CNBC.

Bà nói thêm rằng cuộc tranh luận lớn ở Phố Wall bây giờ là liệu các dự án đầu tư khổng lồ vào AI rốt cuộc có mang lại lợi nhuận hay không. “Một số công ty đầu tư lớn vào AI đã khẳng định sẽ có lãi từ việc đầu tư này. Biên lợi nhuận của họ bắt đầu cải thiện và lượng đơn hàng tồn đọng vẫn tiếp tục duy trì. Tất cả những yếu tố đó sẽ tạo đà thuận lợi cho kết quả kinh doanh sắp tới”, bà nhấn mạnh.

Nhà đầu tư cũng phấn khởi ít nhiều khi có những dấu hiệu cho thấy căng thẳng ở Trung Đông có thể dịu đi - nguyên nhân khiến giá dầu thô giảm mạnh trong mấy tuần gần đây.

Phát biểu ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ “đàm phán cả ngày” với Iran vào hôm thứ Ba. Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận diễn ra tích cực, song vẫn không quên cảnh báo sẽ tấn công Iran “thực sự mạnh tay” nếu Tehran không đi đến một thỏa thuận.

Về phía Iran, nước này vẫn phủ nhận việc đàm phán hòa bình đang diễn ra. Bộ Ngoại giao Iran nói nước này và Oman đã đạt nhất trí về cách thức kiểm soát eo biển Hormuz và hai bên đang chuẩn bị một tuyên bố chung.

Một nguồn tin cấp cao từ Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng một thỏa thuận được đề xuất giữa Iran và Oman nhằm giúp kết thúc cuộc chiến tranh giữa Iran và Mỹ sẽ trao cho Tehran quyền kiểm soát đối với tàu bè đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, và đây là một trong những nhượng bộ lớn nhất mà Iran giành được.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,09 USD/thùng, tương đương tăng 0,11%, đóng cửa ở mức 79,45 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,55 USD/thùng, tương đương giảm 0,73%, chốt ở mức 75,22 USD/thùng.

Vào ngày thứ Năm (6/8), công ty dịch vụ tuyển dụng ADP sẽ công bố báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 7 của Mỹ. Tiếp đó, vào ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7. Những điểm dữ liệu này có thể tác động tới kỳ vọng lãi suất Fed.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 55% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 68% vào đầu tuần. Tuy nhiên, Thống đốc Fed Lisa Cook ngày thứ Tư nói rằng bà sẵn sàng ủng hộ tăng lãi suất trừ phi có những dấu hiệu cho thấy lạm phát thực sự xuống thang.

“Với việc lạm phát duy trì ở mức cao hơn mục tiêu trong suốt 5 năm qua, nguy cơ lạm phát cao ăn sâu vào hành vi ấn định giá cả và tiền lương đang ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng dai dẳng mà chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để giải quyết. Lạm phát duy trì trên mức mục tiêu càng lâu thì kịch bản này càng có nhiều khả năng xảy ra”, bà Cook phát biểu tại một sự kiện ở Alaska.