Vàng tụt giá tuần này vì mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust cũng có một tuần bán nhiều hơn mua...

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), nhưng hoàn tất một tuần trượt giá dưới áp lực từ mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn - động lực khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tăng mạnh. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust cũng có một tuần bán nhiều hơn mua.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 10,4 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,24%, đạt 4.286,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 0,45 USD/oz, tương đương tăng 0,7%, đạt 64,42 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,5%, chốt ở mức 4.321,2 USD/oz.

Có nhiều yếu tố bất lợi đối với giá vàng cùng tồn tại đồng thời trong tuần này, tất cả đều xuất phát từ mối lo lạm phát.

Giá dầu thô đã tăng trở lại trên ngưỡng 100 USD/thùng trong bối cảnh các bên chưa tìm ra được một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, dù đã có một vài tín hiệu tích cực như các cuộc gặp gỡ giữa giới chức hai nước tại New York bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc.

Nhà đầu tư lo ngại rằng giá dầu cao dai dẳng đồng nghĩa áp lực lạm phát kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để giải quyết vấn đề. Đặt cược của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất đã tăng mạnh trong tuần này.

Kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 10 đã có lúc tăng vọt lên gần 80% trong tuần này, từ mức dưới 60% vào đầu tuần. Kết thúc tuần, kỳ vọng này đạt mức 66% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Ngoài ra, thị trường cũng đang đặt cược khả năng 93% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Một vài số liệu khả quan về kinh tế Mỹ, gồm chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất và dịch vụ do S&P Global công bố đều cao hơn dự báo, cho thấy nền kinh tế đang giữ nhịp tăng trưởng bền bỉ, càng củng cố khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Ngoài ra, phát biểu của các quan chức Fed trong tuần này đều nghiêng rõ về cứng rắn.

Một phần phản ánh kỳ vọng lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn, thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp tục bán tháo mạnh trong tuần này, đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao. Mối lo về nợ công lớn, cùng nhu cầu vay nợ tăng cao từ khu vực tư nhân để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), là những yếu tố mang tính cấu trúc khiến lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 1 điểm phần trăm trong phiên ngày thứ Sáu, đạt 5,613 điểm, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2007 trong phiên ngày thứ Năm. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 5,488%, sau khi đạt mức cao nhất kể từ năm 2004 trong phiên thứ Năm.

Khả năng Fed tăng lãi suất nhanh hơn và nhiều hơn các ngân hàng trung ương lớn khác đã đẩy đồng USD tăng giá mạnh trong tuần này, có thời điểm đạt mức cao nhất trong hơn 2 tháng. Tuy giảm 0,25% trong phiên ngày thứ Sáu, còn 101,04 điểm, chỉ số Dollar Index đã tăng hơn 0,8% cả tuần - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Tất cả những dịch chuyển về kỳ vọng lãi suất, lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD này đều không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD.

“Đà tăng mạnh liên tục của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang đè nặng lên giá vàng. Là một tài sản không mang lãi suất, vàng đang phải đương đầu với một loạt trở ngại, gồm rủi ro lạm phát cao dai dẳng, lợi suất trái phiếu tăng dữ dội, và sự cứng rắn của Fed”, trưởng phân tích Han Tan của công ty Bybit nhận định với hãng tin Reuters.

Vào đầu năm nay, khi giá vàng tăng mạnh lên mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz, nhiều nhà dự báo đã cho rằng một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran sẽ đẩy giá vàng tăng cao hơn nữa do nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, trên thực tế, giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến này đã dẫn tới áp lực mất giá đối với vàng thông qua sức ép lạm phát và kỳ vọng lãi suất tăng. Nếu so với trước khi chiến tranh bắt đầu, giá vàng hiện đã giảm gần 20%.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 2,1%, đánh dấu tuần giảm thứ ba trong vòng 4 tuần trở lại đây.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 2,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.054,6 tấn vàng. Cả tuần, quỹ bán ròng 2,5 tấn vàng, đánh dấu tuần bán ròng thứ hai liên tiếp.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 135,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Báo giá USD trên website của Vietcombank chốt tuần ở mức 25.760 đồng (mua vào) và 26.170 đồng (bán ra), giảm 40 đồng ở mỗi đầu giá so với đóng cửa tuần trước.