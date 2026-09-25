Từ một phương thức thanh toán quen thuộc trong nước, mã QR đang được mở rộng ra các giao dịch xuyên biên giới, giúp khách quốc tế sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để chi tiêu tại Việt Nam. Cùng với chi phí chấp nhận thanh toán thấp hơn thẻ quốc tế, phương thức này đang mở thêm dư địa để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế...

QR xuyên biên giới mở thêm cánh cửa kết nối khách quốc tế. Ảnh: Việt Dũng

Chiều 25/9/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức thanh toán và đối tác quốc tế.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết Việt Nam đã đạt được những bước tiến rõ nét về thanh toán không dùng tiền mặt. Trong bối cảnh hạ tầng thanh toán ngày càng hiện đại, các phương thức thanh toán số ngày càng phổ biến.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng năm 2026, thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 21 tỷ giao dịch, trị giá trên 260,6 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 34,56% và 13,26% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thanh toán qua mã QR đã trở thành một phương thức quen thuộc đối với người dân và doanh nghiệp. Riêng giao dịch bằng mã QR đạt 311 triệu lượt, trị giá 274,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,66% về số lượng và 25,85% về giá trị.

TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Việt Dũng

Trên nền thị trường trong nước, thanh toán QR xuyên biên giới cũng ghi nhận tốc độ tăng đáng chú ý.

Số liệu của NAPAS cho thấy trong 8 tháng, giao dịch của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng khoảng 8 lần về số lượng và 6 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại ba thị trường này tăng lần lượt 5 lần và 4 lần.

Trung Quốc đang trở thành một hướng kết nối đáng chú ý. NAPAS lần lượt kết nối với UnionPay International (UPI) vào tháng 12/2025, Alipay tháng 4/2026 và Weixin Pay tháng 8/2026. Đến tháng 8/2026, giao dịch của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của nước này quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam đã tăng 3 lần về số lượng và 4 lần về giá trị so với tháng 4/2026.

Song song, NAPAS hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, trong đó có Singapore theo cả hai chiều. Với Hàn Quốc, chiều thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam đã được triển khai và đang tiếp tục mở rộng chiều ngược lại.

Đại diện các cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức thanh toán và đối tác quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: Việt Dũng

Điểm đáng chú ý của phương thức này là khách quốc tế có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc của mình để giao dịch tại Việt Nam, thay vì phải thay đổi phương thức thanh toán khi đi du lịch.

Với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, mã QR xuyên biên giới mở thêm khả năng tiếp nhận dòng tiền từ khách quốc tế mà không nhất thiết phải đầu tư hệ thống chấp nhận thẻ riêng. Việc kết nối trực tiếp giữa các hệ thống thanh toán cũng giúp giảm các khâu trung gian trong chuyển đổi tiền tệ, qua đó có thể tiết giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn về tỷ giá cho người dùng.

“Phát triển thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR cần được nhìn nhận rộng hơn: từ kết nối hạ tầng thanh toán đến kết nối người dân, doanh nghiệp; từ kết nối hệ thống đến hỗ trợ dòng chảy của du lịch, bán lẻ, thương mại và dịch vụ. Nói cách khác, kết nối hạ tầng là điểm khởi đầu, còn kết nối kinh tế mới là mục tiêu cần hướng tới”

Theo dự kiến, chi phí chấp nhận thanh toán qua VietQRGlobal khoảng 1,5% giá trị giao dịch, thấp hơn mức 2,4-3% đối với thẻ quốc tế phát hành ngoài Việt Nam. Chênh lệch này tương đương mức giảm khoảng 37,5-50% về chi phí chấp nhận thanh toán.

Theo TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, VietQRGlobal không chỉ tạo thêm một phương thức thanh toán thuận tiện cho người dân và du khách, kết nối thanh toán xuyên biên giới còn góp phần nâng cao tính tự chủ của hạ tầng thanh toán quốc gia, đồng thời mở rộng cơ hội giao thương, du lịch và tiêu dùng giữa Việt Nam với các thị trường tiềm năng.

Cùng với mở rộng kết nối, bài toán an toàn giao dịch cũng trở nên quan trọng hơn khi dòng tiền được luân chuyển qua nhiều hệ thống thanh toán.

Đến ngày 26/8/2026, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.

Theo Phó Thống đốc, trong giai đoạn tới việc mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới cần xuất phát từ nhu cầu kinh tế thực, gắn với dòng chảy du lịch, thương mại, đầu tư và nhu cầu thanh toán giữa Việt Nam với từng quốc gia, vùng lãnh thổ.

Song song, cần chuyển trọng tâm từ "kết nối được" sang "sử dụng được và sử dụng hiệu quả" thể hiện qua mức độ sử dụng thực tế, độ phủ của các điểm chấp nhận thanh toán, chất lượng dịch vụ, chi phí và sự thuận tiện đối với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khả năng tương tác và chuẩn hóa giữa các hệ thống cần tiếp tục được cải thiện để tạo ra trải nghiệm thanh toán đơn giản ở phía người dùng, nhưng vẫn bảo đảm cơ chế vận hành phía sau an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Cuối cùng, an toàn và niềm tin cũng được đặt ở vị trí xuyên suốt trong quá trình mở rộng. Theo Phó Thống đốc, dù công nghệ tiếp tục thay đổi, việc bảo vệ người sử dụng, phân định trách nhiệm giữa các bên, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống vẫn phải là những yêu cầu cốt lõi.

Từ một phương thức thanh toán quen thuộc trong nước, mã QR đang được mở rộng thành hạ tầng kết nối giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và các thị trường quốc tế. Khi chi phí, khả năng liên thông và mức độ an toàn tiếp tục được cải thiện, thanh toán xuyên biên giới qua mã QR có thể tạo thêm kênh để dòng khách và dòng tiền quốc tế đi trực tiếp hơn vào hệ thống bán lẻ, du lịch và dịch vụ trong nước.